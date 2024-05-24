Масштабирование бизнеса в 3 раза: острые задачи и решения. Клуб Про бизнес, 30 мая

Источник материала: ProBusiness



Что меняется в компании — в процессах, работе сотрудников, системе продах, если поставлена задача вырастить бизнес в 2−3 раза? С какими болями и задачами сталкивается топ-менеджер и собственник, как он их решает? 30 мая в Клубе Про бизнес , самом большом официальном сообществе предпринимателей, руководителей и собственников, личным опытом поделиться Ругия Кенгерли, совладелец сети «Зеленая аптека» , «Зеленая крама» и медицинских центров «Эксана».

Тема вечера: точки роста внутри компании и масштабирование бизнеса.

👉🏻 19:00−19:40 Ругия Кенгерли поделиться личной историей проведения изменений в компании, опытом достижения цели: как достичь роста в 3 раза. Темы выступлений:

Эффективность бизнес-процессов

Изменения в работе с сотрудниками

Система коммуникаций внутри компании и с клиентами

Личные вызовы, которые решает топ-менеджер и собственник

👉🏻 19:40− 20:10 Сессия вопросов и ответов из зала

👉🏻20:10- 21:30

Проходит нетворкинг за столам

Групповая дискуссия в формате мозгового штурма

Затем мы приглашаем на фуршет, где продолжается неформальное общение

Место: Отель «Ренессанс», Минск, пр. Дзержинского 1Е, 2-й этаж

Регистрация на встречу стартует в 18:30. Место проведения: бальный зал на 2-м этаже отеля Ренессанс, Минск, пр-т Дзержинского 1е.

Чтобы принять участие во встрече, оформите разовое посещение Клуба.





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