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Масштабирование бизнеса в 3 раза: острые задачи и решения. Клуб Про бизнес, 30 мая
24.05.2024 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Тема вечера: точки роста внутри компании и масштабирование бизнеса.
👉🏻 19:00−19:40 Ругия Кенгерли поделиться личной историей проведения изменений в компании, опытом достижения цели: как достичь роста в 3 раза. Темы выступлений:
👉🏻 19:40− 20:10 Сессия вопросов и ответов из зала
👉🏻20:10- 21:30
Затем мы приглашаем на фуршет, где продолжается неформальное общение
Место: Отель «Ренессанс», Минск, пр. Дзержинского 1Е, 2-й этаж
Регистрация на встречу стартует в 18:30. Место проведения: бальный зал на 2-м этаже отеля Ренессанс, Минск, пр-т Дзержинского 1е.
Чтобы принять участие во встрече, оформите разовое посещение Клуба.
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Что меняется в компании - в процессах, работе сотрудников, системе продах, если поставлена задача вырастить бизнес в 2−3 раза? С какими болями и задачами...
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