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Путин прибыл в Минск с двухдневным официальным визитом

24.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин прилетел в аэропорт Минска. Там его встретил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Путин пробудет с официальным визитом в Беларуси два дня.

Ранее в этом месяце российский президент побывал с государственным визитом в Китае. Он посетил два города – Пекин, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, и Харбин, где посетил VIII Российско-китайское ЭКСПО.



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Теги: Минск
 
 
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В аэропорту президента России встретил белорусский коллега Александр Лукашенко.
 
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