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Путин прибыл в Минск с двухдневным официальным визитом
24.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин прилетел в аэропорт Минска. Там его встретил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Путин пробудет с официальным визитом в Беларуси два дня.
Ранее в этом месяце российский президент побывал с государственным визитом в Китае. Он посетил два города – Пекин, где
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В аэропорту президента России встретил белорусский коллега Александр Лукашенко.
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