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Лукашенко: Омерзительная политика США привела к трагедии с Раиси

24.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

К гибели президента Ирана Эбрахима Раиси привела политика США. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов.

«Мерзкая, омерзительная политика США привела к этому. Прежде всего – санкции. Эти негодяи не имели права вводить санкции против воздушных судов, которые перевозят людей. В этом их вина в том числе. Они запрещали обслуживать этот вертолет. Это точно», – заверил белорусский лидер.

Он также добавил, что это его позиция прежде всего как человека, а не президента.

Вертолет, в котором летел Раиси, потерпел крушение 19 мая. Кроме президента, погибли несколько высокопоставленных чиновников, в том числе глава МИД Ирана. Выборы нового главы государства пройдут 28 июня. Эбрахима Раиси похоронили в мавзолее имама Резы в иранском городе Мешхед.



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Об этом президент Беларуси заявил, отвечая на вопросы журналистов.
 
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