Лукашенко: Омерзительная политика США привела к трагедии с Раиси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

К гибели президента Ирана Эбрахима Раиси привела политика США. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов.

«Мерзкая, омерзительная политика США привела к этому. Прежде всего – санкции. Эти негодяи не имели права вводить санкции против воздушных судов, которые перевозят людей. В этом их вина в том числе. Они запрещали обслуживать этот вертолет. Это точно», – заверил белорусский лидер.

Он также добавил, что это его позиция прежде всего как человека, а не президента.