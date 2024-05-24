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Лукашенко: Омерзительная политика США привела к трагедии с Раиси
24.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
К гибели президента Ирана Эбрахима Раиси привела политика США. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов.
Он также добавил, что это его позиция прежде всего как человека, а не президента.
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Об этом президент Беларуси заявил, отвечая на вопросы журналистов.
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