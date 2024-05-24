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Переговоры Путина и Лукашенко начались в Минске
24.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина началась в Минске.
Перед встречей российский лидер возложил цветы к обелиску на площади Победы. 38-метровый монумент в центре Минска – особое для столицы место. Его установили 70 лет назад в память о погибших воинах Великой Отечественной войны.
Повестка обширная. Президенты обсудят интеграцию в Союзном государстве, продвижение совместных торгово-экономических и кооперационных проектов, укрепление безопасности и взаимодействие в гуманитарной сфере. Кроме этого, не оставят без внимания и международную повестку – обстановку в регионе и реагирование на возникающие вызовы и угрозы.
Это второй зарубежный визит Владимира Путина после вступления в должность президента России. С первым он летал в Китай.
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Президенты России и Беларуси проведут переговоры в узком и расширенном составах.
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