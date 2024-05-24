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Переговоры Путина и Лукашенко начались в Минске

24.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина началась в Минске. Владимир Путин находится с официальным визитом в республике. Российский лидер прилетел в Минск накануне, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Владимир Путин в пятницу прибыл во Дворец Независимости. Это рабочая резиденция президента Беларуси. Встретил коллегу Александр Лукашенко. Лидеры стран проведут переговоры в узком и расширенном составах.

Перед встречей российский лидер возложил цветы к обелиску на площади Победы. 38-метровый монумент в центре Минска – особое для столицы место. Его установили 70 лет назад в память о погибших воинах Великой Отечественной войны.

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Президент России прилетел накануне ночью. Его встречали с почетным караулом, хлебом и солью. Главы государств тепло поприветствовали друг друга. Оба были в хорошем настроении и кратко побеседовали в формате один на один прямо в аэропорту. Александр Лукашенко отметил, что для лидеров стало традицией начинать переговоры именно вечером.

Повестка обширная. Президенты обсудят интеграцию в Союзном государстве, продвижение совместных торгово-экономических и кооперационных проектов, укрепление безопасности и взаимодействие в гуманитарной сфере. Кроме этого, не оставят без внимания и международную повестку – обстановку в регионе и реагирование на возникающие вызовы и угрозы.

Это второй зарубежный визит Владимира Путина после вступления в должность президента России. С первым он летал в Китай.



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Теги: Минск
 
 
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Президенты России и Беларуси проведут переговоры в узком и расширенном составах.
 
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