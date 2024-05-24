Переговоры Путина и Лукашенко начались в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина началась в Минске. Владимир Путин находится с официальным визитом в республике. Российский лидер прилетел в Минск накануне, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.



Владимир Путин в пятницу прибыл во Дворец Независимости. Это рабочая резиденция президента Беларуси. Встретил коллегу Александр Лукашенко. Лидеры стран проведут переговоры в узком и расширенном составах.

Перед встречей российский лидер возложил цветы к обелиску на площади Победы. 38-метровый монумент в центре Минска – особое для столицы место. Его установили 70 лет назад в память о погибших воинах Великой Отечественной войны.