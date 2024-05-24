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Тренд на скромность: как последний звонок прошел в странах СНГ?

24.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Тренд на скромность: как последний звонок прошел в странах СНГ?
 Фото: МТРК «Мир»

Волнительный момент для выпускников – они прощаются со школой. В России последний звонок прозвучал для 2,3 миллиона ребят. О том, как отмечают окончание учебы в других странах СНГ, рассказали корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

В белорусском Бресте проходит республиканский «Последний звонок». Это праздник для лучших выпускников страны, победителей предметных олимпиад, спортивных состязаний, творческих конкурсов, волонтеров и отличников учебы. Всего в город на Западном Буге в этом году пригласили более 2,5 тысячи человек из шести регионов Беларуси. Завтра последний звонок прозвенит для всех остальных школьников страны. Около 55 тысяч из них – одиннадцатиклассники. Уже через несколько дней после торжественных линеек юношей и девушек ждут централизованные экзамены и тестирования. Те, кто помладше, продолжат учебу до конца мая.

Армения

В Армении наметилась новая тенденция – отмечать последний звонок на природе, вдали от городского шума. Некоторые выпускные классы после торжественной линейки на пять дней отправляются в путешествие – исследовать регионы страны. В одной из школ и вовсе отмечают окончание в лагере: состязаются в спортивных играх, ходят в походы, а вечером всех ждет концерт у костра.

Казахстан

В Казахстане прощание со школой пройдет без излишеств и пышных торжеств. Формат решили изменить из-за паводков, чтобы сэкономить средства и потратить их на восстановление жилья пострадавших. Последний звонок прозвенит 25 мая без церемоний. Банкеты и катания на автомобилях отменяются. В школах пройдут единые классные часы и линейки. В этом году средние учебные учреждения оканчивают 186 тысяч выпускников. Почти четыре тысячи детей переходят в старшие классы.



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Теги: Брест
 
 
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В Армении многие отмечают последний звонок на природе. В Казахстане прощание со школой пройдет без излишеств – формат решили изменить из-за паводков.
 
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