«Россия и Беларусь продолжат курс на усиление интеграции»: заявления Путина и Лукашенко в Минске

«От энергетики зависит ритмичная работа промышленности, стоимость конечной продукции. Необходимо окончательно согласовать условия поставок нефти и газа в Республику Беларусь. Мы обсуждаем это не первый год, и сегодня Владимир Владимирович принял соответствующее решение. И я думаю, правительства в ближайшие дни в этом русле доработают эти соглашения. Мы детально разобрали все нюансы», – сообщил Лукашенко.

Путин в свою очередь проинформировал, что есть определенные договоренности и выразил уверенность, что они будут исполнены.

«Энергетика является, действительно, одним из важнейших направлений. Мы сейчас тоже об этом подробно говорили в узком составе. Есть определенные договоренности. Не сомневаюсь, что все они будут исполнены. Коллеги имеют определенные поручения доработать вопросы, которые являлись до сих пор недоработанными. Но это на самом деле детали, ничего существенного там нет. Ритмичная работа соответствующих предприятий в области ТЭКа, безусловно, будет обеспечена», – отметил глава РФ.

Также президенты назвали сотрудничество в сфере высоких технологий приоритетным для Москвы и Минска, поскольку за этой отраслью будущее.

«Мы, конечно, должны делать упор на приоритетные направления нашего сотрудничества. А этими приоритетными направлениями в первую очередь, конечно же, являются высокие технологии и все, что с этим связано. Будущее, безусловно, за этим. У нас накоплен неплохой потенциал в этой сфере. Только в узком составе говорили о том, что самое главное для нас всех – это искать приоритетные направления в области этих высоких технологий. И помогать друг другу развивать эти компетенции», – обратил внимание Путин.

Россия поможет Беларуси развивать собственную атомную отрасль, сказал также Владимир Путин. Он напомнил, что в ноябре 2023 года успешно завершен крупнейший совместный проект – строительство Белорусской АЭС.

«Станция работает на полную мощность на сегодняшний день. Два ее блока выработали более 30 миллиардов киловатт часов электроэнергии, и мы безусловно настроены и далее помогать белорусским друзьям развивать собственную атомную отрасль, а также укреплять сотрудничество в смежных высокотехнологичных секторах: цифровизация, ядерная медицина, создание систем накопления энергии», – сообщил Путин.

Кроме того, российский лидер рассказал о планах в скором времени отменить роуминг в Союзном государстве. «То есть мобильная связь для всех абонентов в двух странах будет полностью обеспечиваться в режиме домашней сети», – пояснил Путин.

В ходе переговоров Лукашенко предложил совместные с Россией меры по стимулированию сферы транспорта и логистики. В этой связи нужны более серьезные инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры, обновление подвижного состава, увеличение провозных мощностей, финансовая поддержка авиаперевозчиков.

«Необходимы меры по повышению загрузки белорусских и российских аэропортов, совместные проекты, которые сделают проще и доступнее сообщение между нашими регионами», – заявил глава республики.

Президент Беларуси пригласил российского лидера на Форум регионов двух государств, который пройдет 27-28 июня в Витебской области. Лукашенко также пожелал успехов новому составу российского правительства. «Уверен в сохранении

преемственности в части приоритетного рассмотрения вопросов белорусско-российского сотрудничества», – сказал он.

В свою очередь Путин отметил, что межрегиональное сотрудничество остается важным направлением двустороннего взаимодействия. Он заверил, что вместе с белорусским

лидером поддерживал и будет поддерживать впредь такое взаимодействие.

«Значительный объем товарооборота как раз сосредоточен на региональном

уровне, в региональном измерении. Имеет огромное значение, когда не нужно из центра никого подталкивать, когда люди просто работают друг с другом, потому что это выгодно», – отметил президент РФ.

Говоря о сотрудничестве в АПК, Путин обратил внимание на высокое качество сельхозтоваров из Беларуси и их популярность на российском рынке.

«Мы так вскользь затронули и еще одно направление взаимодействия: это сельское хозяйство. Это важнейшее направление. Беларусь здесь демонстрирует очень хорошие результаты, прежде всего по качеству товаров. Хочу обратить ваше внимание на то, что и мои российские коллеги подтвердят, что белорусская сельхозпродукция пользуется заслуженным вниманием на российском рынке», – сказал Путин.