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«Россия и Беларусь продолжат курс на усиление интеграции»: заявления Путина и Лукашенко в Минске
24.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Россия сохраняют курс на усиление интеграции, заявил президент республики Александр Лукашенко по итогам переговоров в расширенном составе с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске.
В свою очередь Путин подчеркнул, что общая задача России и Беларуси в
Он добавил, что на уровне правительств было многое сделано для создания условий дальнейшей кооперации двух стран в сфере экономики и в области политики. «Созданы хорошие инструменты для дальнейшего развития этих планов», – сообщил глава РФ.
Уровень взаимодействия и доверия между Москвой и Минском беспрецедентный, заявил президент Беларуси.
Позиции Минска и Москвы, по его словам, по международной повестке полностью совпадают
«Разумеется, сегодня мы затронули насущную международную повестку, проблематику безопасности в мире, регионе на фоне того беспрецедентного уровня напряженности, с которым нам всегда приходится иметь дело. Здесь наши подходы абсолютно совпадают. Мы не свернем с избранного пути создания справедливого, многополярного мироустройства», – сказал Лукашенко.
Белорусский лидер также поблагодарил Россию за поддержку, оказанную в
Лукашенко добавил, что Беларусь также нацелена на развитие всепогодного всестороннего партнерства с Пекином. «Белорусско-китайские
Большое внимание стороны уделили экономическому сотрудничеству. Так, Александр Лукашенко заявил, что Москве и Минску необходимо оперативно завершить формирование единой промышленной политики Союзного государства. В сфере промышленности Беларусь и Россия планируют продолжить конкретную работу по реализации совместных импортозамещающих проектов в микроэлектронике, машиностроении, станкостроении, военно-техническом сотрудничестве.
«Иными словами, в направлениях, обеспечивающих достижение целей технологического суверенитета и экономической безопасности наших государств. Все решения мы с вами, Владимир Владимирович, приняли, правительства должны в сжатые сроки их реализовать. Прежде всего необходимо оперативно завершить формирование единой промышленной политики Союзного государства», – заявил Лукашенко. По его словам, ситуация показала, что «полагаться в этом мире с точки зрения долгосрочного сотрудничества Россия и Беларусь могут только на себя».
«От энергетики зависит ритмичная работа промышленности, стоимость конечной продукции. Необходимо окончательно согласовать условия поставок нефти и газа в Республику Беларусь. Мы обсуждаем это не первый год, и сегодня Владимир Владимирович принял соответствующее решение. И я думаю, правительства в ближайшие дни в этом русле доработают эти соглашения. Мы детально разобрали все нюансы», – сообщил Лукашенко.
Путин в свою очередь проинформировал, что есть определенные договоренности и выразил уверенность, что они будут исполнены.
Также президенты назвали сотрудничество в сфере высоких технологий приоритетным для Москвы и Минска, поскольку за этой отраслью будущее.
Россия поможет Беларуси развивать собственную атомную отрасль, сказал также Владимир Путин. Он напомнил, что в ноябре 2023 года успешно завершен крупнейший совместный проект – строительство Белорусской АЭС.
«Станция работает на полную мощность на сегодняшний день. Два ее блока выработали более 30 миллиардов киловатт часов электроэнергии, и мы безусловно настроены и далее помогать белорусским друзьям развивать собственную атомную отрасль, а также укреплять сотрудничество в смежных высокотехнологичных секторах: цифровизация, ядерная медицина, создание систем накопления энергии», – сообщил Путин.
Кроме того, российский лидер рассказал о планах в скором времени отменить роуминг в Союзном государстве. «То есть мобильная связь для всех абонентов в двух странах будет полностью обеспечиваться в режиме домашней сети», – пояснил Путин.
В ходе переговоров Лукашенко предложил совместные с Россией меры по стимулированию сферы транспорта и логистики. В этой связи нужны более серьезные инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры, обновление подвижного состава, увеличение провозных мощностей, финансовая поддержка авиаперевозчиков.
Президент Беларуси пригласил российского лидера на Форум регионов двух государств, который пройдет 27-28 июня в Витебской области. Лукашенко также пожелал успехов новому составу российского правительства. «Уверен в сохранении
В свою очередь Путин отметил, что межрегиональное сотрудничество остается важным направлением двустороннего взаимодействия. Он заверил, что вместе с белорусским
«Значительный объем товарооборота как раз сосредоточен на региональном
Говоря о сотрудничестве в АПК, Путин обратил внимание на высокое качество сельхозтоваров из Беларуси и их популярность на российском рынке.
Объемы железнодорожных грузоперевозок из Беларуси через Россию растут, и транзит белорусских грузов по территории РФ далее будет наращиваться, сообщил также Владимир Путин.
«Растут объемы железнодорожных грузоперевозок из Беларуси через российскую территорию. В 2023 году этот показатель более чем удвоился, превысив 14 млн тонн. В наших совместных планах и далее наращивать транзит белорусских грузов по территории России», – добавил российский лидер, отметив, что для этого страны увеличивают пропускную способность в транспортных коридорах, сообща занимаются
Вопросы безопасности также оказались в центре внимания встречи на высшем уровне.
Ранее состоялись переговоры президентов в узком составе. Путин и Лукашенко обменялись мнениями по актуальным темам, в частности это состояние экономики, международная ситуация, вопросы безопасности.
Во время общения с представителями СМИ в Минске после переговоров с Лукашенко Путин объяснил, почему один из первых визитов после вступления в должность президента совершил в Беларусь. Он отметил, тем самым подчеркивается особое значение для России отношений с Беларусью.
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Президенты России и Беларуси провели переговоры в расширенном составе.
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