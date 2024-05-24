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«Россия и Беларусь продолжат курс на усиление интеграции»: заявления Путина и Лукашенко в Минске

24.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Россия сохраняют курс на усиление интеграции, заявил президент республики Александр Лукашенко по итогам переговоров в расширенном составе с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске.

«Несмотря ни на что, Минск и Москва сохраняют курс на усиление интеграции. Мы поддерживаем друг друга и будем поддерживать по всем направлениям. Причем наши проекты уже вышли за пределы земной поверхности», – отметил Лукашенко.

В свою очередь Путин подчеркнул, что общая задача России и Беларуси в
Союзном государстве – укрепление благосостояния граждан.

«Мы скоро будем отмечать юбилей создания Союзного государства и это тоже будет укреплять наше взаимодействие, которое, безусловно, пойдет на пользу развитию наших государств и на пользу нашим народам. Будет укреплять, прежде всего, – это наша общая задача, – благосостояние граждан Беларуси и граждан Российской Федерации», – отметил глава российского государства.

Он добавил, что на уровне правительств было многое сделано для создания условий дальнейшей кооперации двух стран в сфере экономики и в области политики. «Созданы хорошие инструменты для дальнейшего развития этих планов», – сообщил глава РФ.

Уровень взаимодействия и доверия между Москвой и Минском беспрецедентный, заявил президент Беларуси.

«В последнее время в белорусско-российских отношениях отмечается заметный подъем. Уровень взаимодействия и доверия между нашими странами во всех сферах действительно беспрецедентный», – сказал Лукашенко.

Россия – Беларусь
Дружба в цифрах

Позиции Минска и Москвы, по его словам, по международной повестке полностью совпадают

«Разумеется, сегодня мы затронули насущную международную повестку, проблематику безопасности в мире, регионе на фоне того беспрецедентного уровня напряженности, с которым нам всегда приходится иметь дело. Здесь наши подходы абсолютно совпадают. Мы не свернем с избранного пути создания справедливого, многополярного мироустройства», – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также поблагодарил Россию за поддержку, оказанную в
процессе вступления Минска в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

«Рассчитываем, что на июльском саммите ШОС в Астане присоединимся к этой влиятельной организации. Благодарю россиян, руководство России, МИД России за ту большую поддержку, которую нам оказали при вступлении в ШОС», – сказал он.

Лукашенко добавил, что Беларусь также нацелена на развитие всепогодного всестороннего партнерства с Пекином. «Белорусско-китайские
отношения из года в год также существенно прибавляют», – обратил внимание он.

Большое внимание стороны уделили экономическому сотрудничеству. Так, Александр Лукашенко заявил, что Москве и Минску необходимо оперативно завершить формирование единой промышленной политики Союзного государства. В сфере промышленности Беларусь и Россия планируют продолжить конкретную работу по реализации совместных импортозамещающих проектов в микроэлектронике, машиностроении, станкостроении, военно-техническом сотрудничестве.

«Иными словами, в направлениях, обеспечивающих достижение целей технологического суверенитета и экономической безопасности наших государств. Все решения мы с вами, Владимир Владимирович, приняли, правительства должны в сжатые сроки их реализовать. Прежде всего необходимо оперативно завершить формирование единой промышленной политики Союзного государства», – заявил Лукашенко. По его словам, ситуация показала, что «полагаться в этом мире с точки зрения долгосрочного сотрудничества Россия и Беларусь могут только на себя».

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Президенты двух стран также договорились об условиях поставок нефти и газа в Беларусь.

«От энергетики зависит ритмичная работа промышленности, стоимость конечной продукции. Необходимо окончательно согласовать условия поставок нефти и газа в Республику Беларусь. Мы обсуждаем это не первый год, и сегодня Владимир Владимирович принял соответствующее решение. И я думаю, правительства в ближайшие дни в этом русле доработают эти соглашения. Мы детально разобрали все нюансы», – сообщил Лукашенко.

Путин в свою очередь проинформировал, что есть определенные договоренности и выразил уверенность, что они будут исполнены.

«Энергетика является, действительно, одним из важнейших направлений. Мы сейчас тоже об этом подробно говорили в узком составе. Есть определенные договоренности. Не сомневаюсь, что все они будут исполнены. Коллеги имеют определенные поручения доработать вопросы, которые являлись до сих пор недоработанными. Но это на самом деле детали, ничего существенного там нет. Ритмичная работа соответствующих предприятий в области ТЭКа, безусловно, будет обеспечена», – отметил глава РФ.

Также президенты назвали сотрудничество в сфере высоких технологий приоритетным для Москвы и Минска, поскольку за этой отраслью будущее.

«Мы, конечно, должны делать упор на приоритетные направления нашего сотрудничества. А этими приоритетными направлениями в первую очередь, конечно же, являются высокие технологии и все, что с этим связано. Будущее, безусловно, за этим. У нас накоплен неплохой потенциал в этой сфере. Только в узком составе говорили о том, что самое главное для нас всех – это искать приоритетные направления в области этих высоких технологий. И помогать друг другу развивать эти компетенции», – обратил внимание Путин.

Россия поможет Беларуси развивать собственную атомную отрасль, сказал также Владимир Путин. Он напомнил, что в ноябре 2023 года успешно завершен крупнейший совместный проект – строительство Белорусской АЭС.

«Станция работает на полную мощность на сегодняшний день. Два ее блока выработали более 30 миллиардов киловатт часов электроэнергии, и мы безусловно настроены и далее помогать белорусским друзьям развивать собственную атомную отрасль, а также укреплять сотрудничество в смежных высокотехнологичных секторах: цифровизация, ядерная медицина, создание систем накопления энергии», – сообщил Путин.

Кроме того, российский лидер рассказал о планах в скором времени отменить роуминг в Союзном государстве. «То есть мобильная связь для всех абонентов в двух странах будет полностью обеспечиваться в режиме домашней сети», – пояснил Путин.

В ходе переговоров Лукашенко предложил совместные с Россией меры по стимулированию сферы транспорта и логистики. В этой связи нужны более серьезные инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры, обновление подвижного состава, увеличение провозных мощностей, финансовая поддержка авиаперевозчиков.

«Необходимы меры по повышению загрузки белорусских и российских аэропортов, совместные проекты, которые сделают проще и доступнее сообщение между нашими регионами», – заявил глава республики.

Президент Беларуси пригласил российского лидера на Форум регионов двух государств, который пройдет 27-28 июня в Витебской области. Лукашенко также пожелал успехов новому составу российского правительства. «Уверен в сохранении
преемственности в части приоритетного рассмотрения вопросов белорусско-российского сотрудничества», – сказал он.

В свою очередь Путин отметил, что межрегиональное сотрудничество остается важным направлением двустороннего взаимодействия. Он заверил, что вместе с белорусским
лидером поддерживал и будет поддерживать впредь такое взаимодействие.

«Значительный объем товарооборота как раз сосредоточен на региональном
уровне, в региональном измерении. Имеет огромное значение, когда не нужно из центра никого подталкивать, когда люди просто работают друг с другом, потому что это выгодно», – отметил президент РФ.

Говоря о сотрудничестве в АПК, Путин обратил внимание на высокое качество сельхозтоваров из Беларуси и их популярность на российском рынке.

«Мы так вскользь затронули и еще одно направление взаимодействия: это сельское хозяйство. Это важнейшее направление. Беларусь здесь демонстрирует очень хорошие результаты, прежде всего по качеству товаров. Хочу обратить ваше внимание на то, что и мои российские коллеги подтвердят, что белорусская сельхозпродукция пользуется заслуженным вниманием на российском рынке», – сказал Путин.

По его словам, в России «большое количество торговых предприятий открылось, где прямо говорится о том, на вывесках прямо написано, что товары из Беларуси». «Пользуются большим спросом. Имею в виду качество», – пояснил он.

Объемы железнодорожных грузоперевозок из Беларуси через Россию растут, и транзит белорусских грузов по территории РФ далее будет наращиваться, сообщил также Владимир Путин.

«Растут объемы железнодорожных грузоперевозок из Беларуси через российскую территорию. В 2023 году этот показатель более чем удвоился, превысив 14 млн тонн. В наших совместных планах и далее наращивать транзит белорусских грузов по территории России», – добавил российский лидер, отметив, что для этого страны увеличивают пропускную способность в транспортных коридорах, сообща занимаются
модернизацией торговой и логистической инфраструктуры.

Вопросы безопасности также оказались в центре внимания встречи на высшем уровне.

«У нас создана совместная группировка по защите Союзного государства. Мы держим в поле зрения все то, что происходит на наших границах. Многие наши встречи процентов на 90, а может, даже больше – это вопросы безопасности и обороны. За исключением нынешней встречи», – сообщил Александр Лукашенко.

Ранее состоялись переговоры президентов в узком составе. Путин и Лукашенко обменялись мнениями по актуальным темам, в частности это состояние экономики, международная ситуация, вопросы безопасности.

Во время общения с представителями СМИ в Минске после переговоров с Лукашенко Путин объяснил, почему один из первых визитов после вступления в должность президента совершил в Беларусь. Он отметил, тем самым подчеркивается особое значение для России отношений с Беларусью.



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Теги: Минск
 
 
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