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Беларусь направит помощь в пострадавшие от паводков Оренбургскую и Курганскую области

25.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь направит помощь в пострадавшие от паводков Оренбургскую и Курганскую области
 Фото: МТРК «Мир»

Помощь российским регионам, пострадавшим от паводков, окажет Беларусь. Такое решение принял Совет министров республики. Минск направит гуманитарный груз в Оренбургскую и Курганскую области.

Людям доставят лекарства, одежду и обувь, постельные принадлежности, консервы, уборочный инвентарь на общую сумму более 1,3 млн белорусских рублей (более 36,6 млн российских рублей).

Паводковая ситуация в России остается сложной, несмотря на то, что уровень воды в реках уже начал спадать.

В Тюменской области подтопленными остаются около 500 домов и больше трех тысяч приусадебных участков. С опасных территорий жителей перевезли в пункты временного размещения. В Вагайском районе в зоне риска находятся еще 360 домов в 15 населенных пунктах.

В Омской области за гидрологической обстановкой следят беспилотники МЧС. С их помощью спасатели определяют масштаб стихии, количество затопленных домов и участки дорог, которые на данный момент остаются под водой.

В Курганской области остаются подтоплены 120 жилых и 2,5 тысячи дачных домов, а еще мосты и дороги. Спасатели проводят просушку и дезинфекцию домов и территорий.



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Теги: Минск
 
 
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Паводковая ситуация в России остается сложной, несмотря на то, что уровень воды в реках уже начал спадать.
 
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