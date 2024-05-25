Беларусь направит помощь в пострадавшие от паводков Оренбургскую и Курганскую области

В Тюменской области подтопленными остаются около 500 домов и больше трех тысяч приусадебных участков. С опасных территорий жителей перевезли в пункты временного размещения. В Вагайском районе в зоне риска находятся еще 360 домов в 15 населенных пунктах.

В Омской области за гидрологической обстановкой следят беспилотники МЧС. С их помощью спасатели определяют масштаб стихии, количество затопленных домов и участки дорог, которые на данный момент остаются под водой.

В Курганской области остаются подтоплены 120 жилых и 2,5 тысячи дачных домов, а еще мосты и дороги. Спасатели проводят просушку и дезинфекцию домов и территорий.