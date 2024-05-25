«Внимание – дети!»: водители в Беларуси должны включать днем ближний свет фар

«Основное внимание будет уделено соблюдению скоростных режимов, проезду пешеходных переходов, как регулируемых, так и нерегулируемых. В период проведения акции водителю транспортного средства необходимо использовать ближний свет фар либо ходовые огни при их наличии», – заявил начальник управления ГАИ Главного управления внутренних дел Мингорисполкома Сергей Бабич.

По данным ГАИ, во время летних каникул травмы на дорогах составляют 70% от общего числа несчастных случаев с детьми. Самыми опасными днями считают пятницу, субботу и воскресенье. В городе больше автомобилей, а значит и риск попасть в ДТП выше.