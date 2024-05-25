|
«Внимание – дети!»: водители в Беларуси должны включать днем ближний свет фар
25.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На
«Основное внимание будет уделено соблюдению скоростных режимов, проезду пешеходных переходов, как регулируемых, так и нерегулируемых. В период проведения акции водителю транспортного средства необходимо использовать ближний свет фар либо ходовые огни при их наличии», – заявил начальник управления ГАИ Главного управления внутренних дел Мингорисполкома Сергей Бабич.
По данным ГАИ, во время летних каникул травмы на дорогах составляют 70% от общего числа несчастных случаев с детьми. Самыми опасными днями считают пятницу, субботу и воскресенье. В городе больше автомобилей, а значит и риск попасть в ДТП выше.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые правила будут действовать с 25 мая по 5 июня. Тем, кто забудет включить ближний свет фар, грозит штраф.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)