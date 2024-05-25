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«Внимание – дети!»: водители в Беларуси должны включать днем ближний свет фар

25.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Внимание – дети!»: водители в Беларуси должны включать днем ближний свет фар
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

На дорогах Беларуси временно будут действовать особые правила. Ближний свет фар водители должны включать и днем. Это часть акции «Внимание – дети!», передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Новые правила будут действовать с 25 мая по 5 июня. Тем, кто забудет включить ближний свет фар, грозит штраф: до 120 белорусских или около 3 тысяч 400 российских рублей.

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В период окончания учебного года инспекторы советуют водителям быть особенно внимательными у пешеходных переходов, рядом со школами и детскими центрами, остановками общественного транспорта и во дворах. ГАИ усилит контроль и на дорогах.

«Основное внимание будет уделено соблюдению скоростных режимов, проезду пешеходных переходов, как регулируемых, так и нерегулируемых. В период проведения акции водителю транспортного средства необходимо использовать ближний свет фар либо ходовые огни при их наличии», – заявил начальник управления ГАИ Главного управления внутренних дел Мингорисполкома Сергей Бабич.

По данным ГАИ, во время летних каникул травмы на дорогах составляют 70% от общего числа несчастных случаев с детьми. Самыми опасными днями считают пятницу, субботу и воскресенье. В городе больше автомобилей, а значит и риск попасть в ДТП выше.



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Новые правила будут действовать с 25 мая по 5 июня. Тем, кто забудет включить ближний свет фар, грозит штраф.
 
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