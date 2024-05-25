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Лукашенко угостил Путина своим фирменным салатом «Молодость»
25.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко во время неформальных ужинов 23 и 24 мая ели блюда национальной кухни. При этом белорусский лидер сам приготовил для гостя свой фирменный салат «Молодость». Меню раскрыл Telegram-канал «Пул Первого».
На столе оба вечера, как утверждает «Пул Первого», были блюда «народной, деревенской кухни»: драники, мачанка с блинами, грибной суп и холодник, белорусское сало, маринованные грибы из Беловежской пущи и домашний сальтисон (колбасное изделие из свиных субпродуктов), чай с хворостом, горячими творожными шариками и мороженым, клубника из теплицы Лукашенко с медом.
Российский лидер особенно отметил маринованные грибы из Беловежской пущи и домашний сальтисон.
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