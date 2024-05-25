Лукашенко угостил Путина своим фирменным салатом «Молодость»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко во время неформальных ужинов 23 и 24 мая ели блюда национальной кухни. При этом белорусский лидер сам приготовил для гостя свой фирменный салат «Молодость». Меню раскрыл Telegram-канал «Пул Первого».

Сразу по прибытии Путина в Минск Лукашенко пригласил российского президента на неформальный ужин в деревню под Минском. На следующий день Путин снова ужинал в гостях у главы Беларуси.

На столе оба вечера, как утверждает «Пул Первого», были блюда «народной, деревенской кухни»: драники, мачанка с блинами, грибной суп и холодник, белорусское сало, маринованные грибы из Беловежской пущи и домашний сальтисон (колбасное изделие из свиных субпродуктов), чай с хворостом, горячими творожными шариками и мороженым, клубника из теплицы Лукашенко с медом.

Белорусский лидер также угостил гостя салатом собственного приготовления – «Молодость» . В его состав входят свежие огурцы, зеленый лук и вареные яйца. Кроме того, Путину был предложен хлеб, который выпекают дома у Лукашенко.

Российский лидер особенно отметил маринованные грибы из Беловежской пущи и домашний сальтисон.