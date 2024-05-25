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Назван победитель чемпионата по служебному многоборью кинологов в Беларуси
25.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Команда белорусских пограничников стала лучшей в
На линии старта – две ноги и четыре лапы. Напряжение на пределе – участники готовятся к финальному забегу. Для Александра и его пса Цоя это звездный час. Напарники состоят на пограничной службе: бежать на длинные дистанции привыкли. Главная сложность – жаркая погода.
До финиша – 1,5 километра по лесу. Чтобы добежать быстрее всех соперников, нужно работать в команде. Подготовленные собаки тянут поводки хозяев – так у кинологов получается ускориться до самого финиша.
После забега можно и отдохнуть. Кинологи делятся впечатлениями с коллегами, а собаки устраивают водные процедуры. Эта дисциплина стала последней из шести в чемпионате. Соревнования длились четыре дня. В каждом из них судьи оценивали слаженность пар.
В этом году первой стала команда пограничного комитета. Чемпионат по служебному многоборью кинологов проходит четвертый год подряд.
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Соревнования длились четыре дня. В каждом из них судьи оценивали слаженность пар.
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