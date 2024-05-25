Назван победитель чемпионата по служебному многоборью кинологов в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Команда белорусских пограничников стала лучшей в чемпионате по служебному многоборью кинологов в Минске . Победитель определился в финальном состязании – кроссе. О зрелищном этапе турнира рассказала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

На линии старта – две ноги и четыре лапы. Напряжение на пределе – участники готовятся к финальному забегу. Для Александра и его пса Цоя это звездный час. Напарники состоят на пограничной службе: бежать на длинные дистанции привыкли. Главная сложность – жаркая погода.

«Каждый день бегали по несколько десятков километров, чтобы подготовиться, собак подготовить к этим условиям, к жаре такой, чтобы собака была способна выдержать, не устала и в принципе добежала до самого конца», – рассказал старший инспектор специальных мероприятий кинологического центра Сморгони Александр Юшкевич.

До финиша – 1,5 километра по лесу. Чтобы добежать быстрее всех соперников, нужно работать в команде. Подготовленные собаки тянут поводки хозяев – так у кинологов получается ускориться до самого финиша.

«Самое сложное – это повороты, которые иногда в лес уходили, и собака на них сходила. Один раз пришлось зайти на пит-стоп в связи с острой необходимостью, поэтому потеряли секунд 10-15, но все равно довольны результатом», – отметил начальник отделения специальных мероприятий кинологического центра Сморгони Виталий Линга.

После забега можно и отдохнуть. Кинологи делятся впечатлениями с коллегами, а собаки устраивают водные процедуры. Эта дисциплина стала последней из шести в чемпионате. Соревнования длились четыре дня. В каждом из них судьи оценивали слаженность пар.

«Если отметить более яркое упражнение для зрителя, то это будет задержание, охрана и конвоирование. Также поиск человека на местности и в помещении, проработка следа – это основные упражнения, на которые нельзя закрывать глаза при подготовке», – объяснил главный судья открытого чемпионата по служебному многоборью кинологов Виталий Семешкин.

В этом году первой стала команда пограничного комитета. Чемпионат по служебному многоборью кинологов проходит четвертый год подряд.