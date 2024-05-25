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Республиканский последний звонок посетили 3000 лучших выпускников Беларуси
25.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси прошел
Праздничный Брест встретил одиннадцатиклассников по-южному жарко. Пока еще школьники – но скоро студенты – со всех регионов страны улыбались и очень много фотографировались. Лучших выпускников наградили медалями, а сам заветный «последний звонок» колокольчиками дали первоклассники всех школ города.
От традиции выпускать шары в небо в этом году отказались ради экологии. Был и праздничный концерт: танцы, стихи и песни от самих же одиннадцатиклассников. Всего в этом году школу заканчивают 55 тысяч выпускников. Уже скоро они начнут сдавать свои первые экзамены.
Вступительная кампания в Беларуси начнется 27 мая. Первый централизованный экзамен по профильному предмету – на выбор. Результат теста школьники используют для поступления в вузы.
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Приглашение получили только школьники, проявившие себя в учебе, творчестве и общественной жизни.
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