Республиканский последний звонок посетили 3000 лучших выпускников Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси прошел Республиканский последний звонок для выпускников 11-ых классов. Приглашение получили только лучшие – те, кто проявил себя в учебе, творчестве, общественной жизни, а это почти три тысячи школьников.

Праздничный Брест встретил одиннадцатиклассников по-южному жарко. Пока еще школьники – но скоро студенты – со всех регионов страны улыбались и очень много фотографировались. Лучших выпускников наградили медалями, а сам заветный «последний звонок» колокольчиками дали первоклассники всех школ города.

«Мы сегодня, глядя на нашу молодежь, понимаем, что у нас большое будущее. У нас хорошая и умная молодежь, которая любит свою страну и будет делать для нее все во благо. Государство, в свою очередь, создало все необходимые для этого условия», – заявил министр образования Беларуси Андрей Иванец.

От традиции выпускать шары в небо в этом году отказались ради экологии. Был и праздничный концерт: танцы, стихи и песни от самих же одиннадцатиклассников. Всего в этом году школу заканчивают 55 тысяч выпускников. Уже скоро они начнут сдавать свои первые экзамены.

Вступительная кампания в Беларуси начнется 27 мая. Первый централизованный экзамен по профильному предмету – на выбор. Результат теста школьники используют для поступления в вузы.