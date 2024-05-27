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Москва-Минск-Ташкент. Турне Путина по странам СНГ
27.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Безопасность Cоюзного государства – одна из главных тем переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко. Российский президент начал первые визиты в страны Содружества после вступления в должность, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Ил-96 российского президента приземлился в аэропорту Минска около полуночи. Несмотря на позднее время, Владимира Путина у трапа лично встречает Александр Лукашенко. О делах начали говорить прямо в аэропорту и это, несмотря на то, что у обоих президентов был насыщенный рабочий день.
«Я так ехал и думал: у нас всегда нет времени днем начать переговоры. Мы до полуночи всегда. Ну, ничего страшного. У вас сегодня тяжелый день. С королем Бахрейна непростые переговоры. Непростые. Приятные? Ну, слава Богу. Значит, друзей прибавилось. Я вас приветствую на родной вам белорусской земле», – встретил Лукашенко российского лидера.
«Спасибо за то, что есть возможность приехать вечером, вот так неформально пообщаться. У меня после переговоров с нашими арабскими друзьями была такая небольшая встреча с членами правительства. Говорили как раз о моем визите к вам. Практически по всем направлениям прошлись», – сказал в свою очередь Путин.
Утром – официальная встреча. Рота почетного караула, красная ковровая дорожка, гимны обеих стран. Беларусь Владимир Путин посетил после поездки в Китай. Это первый визит в страну СНГ после вступления в должность президента России.
«Сегодня как раз повод услышать то, что уже сделано в связи с нашими поручениями, и полтора-два вопроса, которые надо было бы нам решить. Мы также специалистов послушаем», – обозначил белорусский лидер.
А результаты – это рекордный товарооборот почти в 50 миллиардов долларов. При этом все расчеты – в национальных валютах. Минск и Москва развивают общие проекты по импортозамещению. На них Россия выделила кредит в 105 миллиардов рублей. Больше 80 уже освоено. Прежде всего на микроэлектронику, автопром и авиастроение.
«Появилось новое направление – это развитие кооперации в области авиации. Будем реализовывать совместный проект, и название достойное подобрали – «Освей». Рассчитываем, что в конце 2026-го – начале 2027-го должен уже появиться опытный образец и должны начаться испытания. Это 19-местная машина в классе региональных местных линий», – рассказал первый заместитель премьер-министра Российской Федерации Денис Мантуров.
Самым масштабным проектом Союзного государства стала Белорусская атомная электростанция. Строили вместе по российскому проекту. У АЭС наивысший класс безопасности, и благодаря ей колоссальная экономия на энергоресурсах. Станция обеспечит почти половину нужного стране электричества.
«Главное для всех – это искать приоритетные направления в области высоких технологий. Тем более в связи с так называемыми санкциями, а их в отношении России введено более 16 тысяч разных, но они и создают для нас определенные возможности для развития. И, конечно, создавать их можно было бы наиболее эффективным образом, объединяя наши усилия», – сказал Путин.
Договорились лидеры и об отмене роуминга между странами. А еще о ценах на нефть и газ. Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина на форум регионов Беларуси и России. Он пройдет в июне в Витебской области.
После 14-часового рабочего дня Лукашенко пригласил Путина в гости на ужин. На столе были блюда исключительно белорусской кухни. На первое холодник – вариант окрошки на кефире со свеклой и огурцом. На второе – сало и мачанка, это блюдо из мяса в мучном соусе. Подается с блинами. На закуску – маринованные грибы из Беловежской пущи и драники, любимое блюдо белорусского президента. Он часто говорит, что их готовят по его личному рецепту.
Отдельный пункт в меню –
В Ташкент российский лидер прилетает уже в девятый раз. Вообще Путин и Мирзиеев контактируют достаточно часто. Только в этом году они встречаются уже в третий раз. А в начале недели лидеры двух стран созванивались, чтобы обсудить детали поездки. В Ташкенте вдоль всего пути следования кортежа российского президента стоят экраны с обращением: «Добро пожаловать в Узбекистан, ваше превосходительство, уважаемый Владимир Путин».
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Российский президент начал первые визиты в страны Содружества после вступления в должность.
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