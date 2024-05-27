Москва-Минск-Ташкент. Турне Путина по странам СНГ

А результаты – это рекордный товарооборот почти в 50 миллиардов долларов. При этом все расчеты – в национальных валютах. Минск и Москва развивают общие проекты по импортозамещению. На них Россия выделила кредит в 105 миллиардов рублей. Больше 80 уже освоено. Прежде всего на микроэлектронику, автопром и авиастроение.

«Появилось новое направление – это развитие кооперации в области авиации. Будем реализовывать совместный проект, и название достойное подобрали – «Освей». Рассчитываем, что в конце 2026-го – начале 2027-го должен уже появиться опытный образец и должны начаться испытания. Это 19-местная машина в классе региональных местных линий», – рассказал первый заместитель премьер-министра Российской Федерации Денис Мантуров.

Самым масштабным проектом Союзного государства стала Белорусская атомная электростанция. Строили вместе по российскому проекту. У АЭС наивысший класс безопасности, и благодаря ей колоссальная экономия на энергоресурсах. Станция обеспечит почти половину нужного стране электричества.



Этот паспорт свидетельство того, что стройка века окончена. Документ Александру Лукашенко вручил глава «Росатома». Заверил: строили как себе, и намекнул, что не прочь продолжить сотрудничество. В Беларуси уже задумываются о второй АЭС.

«Необходимо оперативно завершить формирование единой промышленной политики Союзного государства. От этого выиграют обе стороны. Многие наши конвейеры работают на компонентах друг друга. На законодательном уровне не должно быть никаких защитных мер от своих партнеров», – отметил Лукашенко.

«Главное для всех – это искать приоритетные направления в области высоких технологий. Тем более в связи с так называемыми санкциями, а их в отношении России введено более 16 тысяч разных, но они и создают для нас определенные возможности для развития. И, конечно, создавать их можно было бы наиболее эффективным образом, объединяя наши усилия», – сказал Путин.

Договорились лидеры и об отмене роуминга между странами. А еще о ценах на нефть и газ. Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина на форум регионов Беларуси и России. Он пройдет в июне в Витебской области.

После 14-часового рабочего дня Лукашенко пригласил Путина в гости на ужин. На столе были блюда исключительно белорусской кухни. На первое холодник – вариант окрошки на кефире со свеклой и огурцом. На второе – сало и мачанка, это блюдо из мяса в мучном соусе. Подается с блинами. На закуску – маринованные грибы из Беловежской пущи и драники, любимое блюдо белорусского президента. Он часто говорит, что их готовят по его личному рецепту.

Отдельный пункт в меню – фирменный салат белорусского президента под названием «Молодость» . Рецепту Александр Лукашенко научил даже российского космонавта Олега Новицкого. Все просто: зеленый лук, яйца и сметана. На десерт – клубника из личной теплицы Александра Лукашенко. Белорусский президент – опытный садовод. За угощением лидеры тоже допоздна засиделись. Провожал Александр Лукашенко Владимира Путина ровно в полночь.

Неделя международных встреч российского президента продолжается в Ташкенте . В воскресенье борт номер один приземлился в Узбекистане, где начался самый торжественный вариант визита – государственный. У трапа Владимира Путина встретил лично президент Шавкат Мерзиеев. Одной из тем переговоров станет строительство в республике атомной электростанции российского образца. Сейчас идет согласование параметров контракта. Кроме того, Москва и Ташкент должны обсудить строительство в Узбекистане медно-обогатительной фабрики, газохимического комплекса. На железорудном месторождении «Тебинбулак» страны также намерены создать металлургический кластер.

В Ташкент российский лидер прилетает уже в девятый раз. Вообще Путин и Мирзиеев контактируют достаточно часто. Только в этом году они встречаются уже в третий раз. А в начале недели лидеры двух стран созванивались, чтобы обсудить детали поездки. В Ташкенте вдоль всего пути следования кортежа российского президента стоят экраны с обращением: «Добро пожаловать в Узбекистан, ваше превосходительство, уважаемый Владимир Путин».