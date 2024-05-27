Определены победители Хакатона МТС. Студенты предложили эффективное решение для сотрудников Контактного центра

Источник материала: ProBusiness





Завершился трехдневный конкурс цифровых идей, в финале которого студенты белорусских вузов представили свои варианты по созданию коммуникативной площадки между сотрудниками Контактного центра МТС. Главный приз 5000 рублей получат студенты БГУ и БГЭУ: Антон Косенко, Павел Стаховский, Тимофей Новиков, Артем Иванович.

Участники конкурса разрабатывали прототип мобильного приложения. Победители предложили комплексное решение, суть которого в геймификации процесса работы сотрудников Контактного центра МТС. Концепт от победителей позволит повысить внутреннюю вовлеченность сотрудников большого структурного подразделения компании МТС, а значит, сделает его работу еще более эффективной.

«Радует, что в решение задачи от компании МТС вовлечено столько целеустремленных людей! За молодыми и талантливыми людьми — будущее. Компания МТС всегда будет рядом и согласно своей политике по корпоративной социальной ответственности сделает все, чтобы предложить вам возможность для роста и развития. Мы сами никогда не стоим на месте, постоянно совершенствуемся, чтобы предоставлять своим абонентам, а их сегодня 5,7 млн, самые лучшие услуги и сервисы», — подчеркнул Владимир Козырь, Генеральный директор компании МТС.





В Хакатоне участвовали студенты ведущих учебных заведений Беларуси: БГУ, БНТУ, БГУИР, БГЭУ, БГТУ, МГЛУ, Института предпринимательской деятельности, ребята из Витебска и Речицы. Это будущие программисты, инженеры, дизайнеры и маркетологи. В финал вышло 14 команд.

«Хакатон с одной стороны призван решить конкретную задачу компании из реального сектора экономики, а с другой стороны — выявить талантливую молодежь. Парк высоких технологий проводит огромную работу, чтобы дать возможность таким ребятам проявить себя и реализовать свои проекты», — отметил Кирилл Залесский, заместитель начальника секретариата наблюдательного совета ПВТ.





Экспертное жюри отметило высокий уровень проработки задачи участниками, их всесторонний подход к решению, навыки в дизайне. Все презентации были выполнены профессионально и с учетом современных тенденций, применения в работе новейших технологий и внедрения в разработанные прототипы элементов искусственного интеллекта.

Хакатон провели МТС, БГУ и Парк высоких технологий. Конкурс digital-идей неизменно вызывает широкий интерес среди креативной молодежи: для участия было зарегистрировано почти 140 человек. За три дня студенты пообщались с экспертами и менторами, лекции для них прочли специалисты управления Клиентского сервиса компании МТС.