Заготовку кормовых трав начали в Беларуси

На этом поле скашивают люцерну. В ней много протеина, фосфора и кальция. На участке трава останется на сутки. Уровень влаги в ней должен опуститься до 55%. Затем скошенное растение соберут, измельчат и отправят на хранение в специальные траншеи. А на поле будет подрастать второй урожай.

«Люцерну мы скашиваем на высоте шесть-восемь сантиметров, чтобы не повредить точку роста, чтобы она дала второй укос. Иначе, если мы будем срезать ровно с землей, низко, мы повредим точку роста, и она может погибнуть», – пояснил главный агроном хозяйств Леонард Мельник.

В агрохозяйстве под Минском планируют собрать около 15 тысяч тонн травяных кормов. Этого хватит, чтобы прокормить крупный рогатый скот до следующей весны. Его здесь более 2000 голов.

«Общая площадь уборки трав в этом сезоне 770 гектаров. В принципе, площадь стабильная, плюс-минус из года в год она у нас сохраняется. Мы стараемся работать над качеством трав, а не над их количеством. Задача стоит оперативно, в течение двух недель, убрать этот укос, не допустить фазы перерастания трав и потери питательный веществ», – рассказал директор агрохозяйства Артем Антифеев.

Сейчас в стране уже скошено 16% кормовых трав. Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года.