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Заготовку кормовых трав начали в Беларуси

27.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Заготовку кормовых трав начали в Беларуси
 Фото: ТАСС

В Беларуси приступили к заготовке кормовых трав. Из-за ранней и теплой весны первый покос начался на две недели раньше, передает корреспондент «МИР 24» Каролина Волкович.

Вадим Сеткин на свой первый покос выехал на новой технике. Аграрии отмечают: такая косилка заменяет несколько единиц старого оборудования. Это сокращает время сбора, а в готовом корме лучше сохраняются питательные вещества.

«Меня обучал коллега, проводил инструктаж, показывал, как с этим агрегатом работать. Где-то какие-то настройки показывал. Погода сегодня сопутствует, помогает в работе. Не очень жарко. Вообще хорошо, замечательно работать», – рассказал механизатор

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На этом поле скашивают люцерну. В ней много протеина, фосфора и кальция. На участке трава останется на сутки. Уровень влаги в ней должен опуститься до 55%. Затем скошенное растение соберут, измельчат и отправят на хранение в специальные траншеи. А на поле будет подрастать второй урожай.

«Люцерну мы скашиваем на высоте шесть-восемь сантиметров, чтобы не повредить точку роста, чтобы она дала второй укос. Иначе, если мы будем срезать ровно с землей, низко, мы повредим точку роста, и она может погибнуть», – пояснил главный агроном хозяйств Леонард Мельник.

В агрохозяйстве под Минском планируют собрать около 15 тысяч тонн травяных кормов. Этого хватит, чтобы прокормить крупный рогатый скот до следующей весны. Его здесь более 2000 голов.

«Общая площадь уборки трав в этом сезоне 770 гектаров. В принципе, площадь стабильная, плюс-минус из года в год она у нас сохраняется. Мы стараемся работать над качеством трав, а не над их количеством. Задача стоит оперативно, в течение двух недель, убрать этот укос, не допустить фазы перерастания трав и потери питательный веществ», – рассказал директор агрохозяйства Артем Антифеев.

Сейчас в стране уже скошено 16% кормовых трав. Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Из-за ранней и теплой весны первый покос начался на две недели раньше.
 
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