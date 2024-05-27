«Очень важно быть настойчивым». 5 грубых ошибок бизнеса в PR

Источник материала: ProBusiness

«Сфера PR полностью основана на коммуникациях, а допустить ошибки в общении с людьми очень легко», — считает основатель PR-агентства GarderPR Светлана Гардер. Эксперт специализируется на работе с «твердыми» нишами (недвижимость, инвестиции, IT и сфера услуг HoReCa) и согласилась поделиться с «Про бизнес» списком грубых ошибок компаний в работе над собственным пиаром.

Светлана Гардер

Основатель PR-агентства GarderPR

— Коммуникация — это индивидуальный процесс. Да, есть определенные шаблоны, но пиарщики имеют дело с разнообразной аудиторией, включая предпринимателей с одной стороны и блогеров — творческих личностей — с другой. Поэтому основные ошибки PR-специалистов связаны именно с коммуникациями. Я выделила пять самых грубых «косяков».

Ошибка № 1. Отсутствие настойчивости

Первая ошибка — это отсутствие настойчивости. Одно из ключевых качеств пиарщика — это настойчивость, которая должна быть умеренной. Не совсем уверенные в себе пиарщики почему-то думают, что после одного предложения им должен сразу прийти ответ. Но так не работает. PR — это процесс построения долгосрочных отношений. Здесь очень важно быть настойчивым. Если вам не ответили или отказали, то, по крайней мере, напомните о себе еще раз в позитивном контексте и не забывайте о системе трех касаний. Нужно установить три контакта, например: сообщение, звонок, подарок, и только после этого пытаться просить что-то у человека. Поэтому будьте настойчивы.



Фото: flectone.ru

Ошибка № 2. Чрезмерная настойчивость

Вторая ошибка заключается, наоборот, в чрезмерной настойчивости. Иногда пиарщики бывают настолько уверены в крутости своего предложения, что начинают надоедать с ним и таким образом портят отношения. Попытайтесь прочувствовать вторую сторону и узнать ее мнение. Предложите то, что нужно, а не то, что, по вашему мнению, сработает.

Ошибка № 3. Платные публикации

Третья ошибка — это платные публикации. Когда мы только начинали развиваться как агентство, у нас сразу появился принцип «платный PR — плохой PR». Это, конечно, не означает, что вообще не стоит платить. Нужно платить в счет хороших взаимоотношений, а не в счет платных публикаций. Бизнес часто выбирает легкий путь: не тратя время на креатив, просто покупают публикации в медиа. Если вы вложились только деньгами, то результат будет соответствующий. Вы получите только то, за что заплатили: определенное количество публикаций на определенную тему. Но помните, что PR — это построение отношений с вашей целевой аудиторией. Это инструмент психологического воздействия, это изменение мнения людей, это творческий процесс. Вкладывайтесь в PR не только финансово, проявляйте больше творчества, а деньгами поддерживайте это творчество. Придумывайте интересные инфоповоды и не платите за публикации. Однако для поддержания дружественных отношений с медиа, время от времени вы можете реализовывать специальные проекты и платить за них.



Фото: bestspeakers.ru

Ошибка № 4. Использование текстов от ИИ

Четвертая ошибка связана с последствиями появления новых технологий. Некоторые компании решили не заморачиваться насчет PR и делать его «для галочки»: они публикуют в соцсетях и на своих сайтах много ненужного контента, который им написал искусственный интеллект, не добавляя в текст душу и не трансформируя его. Такие тексты не работают. Вы можете пользоваться ИИ для того, чтобы он помогал вам писать материалы, креативить, придумывать идеи, анализировать новостную повестку. Но только помогал. Это значит, что вы должны сами выявить запрос, составить план текста, понять, какой кейс или какое интересное решение вы хотите донести, а со статистикой и аналитикой вам поможет искусственный интеллект. А также не забывайте про правила копирайтинга. Используйте легкие, простые предложения. В одном предложении — один смысл. Прочитайте текст вслух перед тем, как публиковать его.

Ошибка № 5. Отсутствие критериев измерения PR-активностей