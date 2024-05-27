Централизованный экзамен стартовал в школах Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси стартует период сдачи централизованного экзамена. Его пишут все выпускники 11 классов – более 55 тысяч человек. Первый тест по профильному предмету на выбор: обществоведение, биология, физика и другие. По совокупному результату всех экзаменов школьники поступают в вузы, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

Варвара Грущенкова готовится к тесту по математике. Она пишет его 27 мая. Рассчитывает набрать высокий балл, поступать собирается в один из лучших вузов страны.

«Я собираюсь поступать в БГУ, это либо экономический факультет, либо институт бизнеса БГУ. Почему я выбрала именно эти предметы? Их требуют на экономическом факультете. В итоге я сдаю математику, русский и английский», – рассказала Варвара Грущенкова.

Арсений Сенчило сдает централизованный экзамен по биологии. Мечтает стать зубным техником. Четко понимает использовать придется только свои знания. За списывание могут удалить с экзамена. А если он не сдан – дорога в университет в этом году закрыта.

«Я бы не сказал, что правила сильно строгие. Опять же экзамен, это понятно. Нельзя проносить телефоны и все остальное, шпаргалки. Я считаю, это не строгие правила. Все сдам, все знаю, а что не знаю, то фартовый – прорвусь», – поделился Арсений Сенчило.

Взять в аудиторию можно лишь паспорт, пропуск и ручки. За ходом следят специалисты из комитета государственного контроля. Конверты с заданиями достают из опечатанного сейфа и вскрывают строго по инструкции. В этом году экзамен пишут в 144 пунктах по всей стране.

«Организована соответствующая готовность аудиторий и подвоз наших ребят, которые находятся на удалении от пунктов централизованного экзамена, где им сдавать. Все организовано – и питьевая вода, и проветривание аудиторий. Также возможно оказание своевременной медицинской помощи, если кому-то она понадобится», – отметил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко.

Сегодня школьники проходят лишь первое испытание для поступления в вуз. Далее каждый выпускник будет обязан сдать централизованный экзамен по русскому и белорусскому. Из двух государственных языков можно выбрать любой. Финальным станет централизованное тестирование по еще одному выбранному предмету. Оно отличается от экзамена совсем незначительно.