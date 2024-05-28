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Лукашенко обсудил перспективы сотрудничества с губернатором Алтайского края
28.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко рассчитывает на активизацию сотрудничества с Алтайским краем. Президент Беларуси провел переговоры с губернатором региона
Одна из сфер, где Минск и Барнаул могли бы активизировать совместную работу, по мнению Лукашенко, это поставки сельхозтехники, а также машиностроение. В первую очередь, речь о лифтовом оборудовании. Также президент сделал акцент на поставках пассажирского транспорта и спецтехники. Белорусский лидер призвал развивать и туризм.
Делегация Алтайского края впервые посетила Беларусь на уровне губернатора.
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Одна из сфер, где Минск и Барнаул могли бы развивать совместную работу – это поставки сельхозтехники, а также машиностроение.
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