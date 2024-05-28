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Лукашенко обсудил перспективы сотрудничества с губернатором Алтайского края

28.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко обсудил перспективы сотрудничества с губернатором Алтайского края
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко рассчитывает на активизацию сотрудничества с Алтайским краем. Президент Беларуси провел переговоры с губернатором региона Виктором Томенко, передает телеканал «МИР 24».

«Ваш регион близок нам по духу. Он по праву считается житницей Сибири, одним из самых крупных аграрных регионов России. Надеюсь, этот визит поможет преодолеть некоторое отставание во взаимной торговле и станет точкой отсчета для активизации старых и создания новых партнерских отношений. Я хотел бы обозначить ряд направлений, по которым у нас имеются хорошие перспективы. Рассчитываю с вашей помощью придать им серьезное ускорение», – отметил Александр Лукашенко.

Одна из сфер, где Минск и Барнаул могли бы активизировать совместную работу, по мнению Лукашенко, это поставки сельхозтехники, а также машиностроение. В первую очередь, речь о лифтовом оборудовании. Также президент сделал акцент на поставках пассажирского транспорта и спецтехники. Белорусский лидер призвал развивать и туризм.

«Это один из красивейших, сказочных регионов России. Для активизации поездок, деловых и туристических, необходимо хорошее транспортное сообщение. Точнее открытие прямого авиарейса между Минском и Барнаулом. Это, на мой взгляд, также актуальная тема для взаимной проработки», – пояснил президент Беларуси.

Делегация Алтайского края впервые посетила Беларусь на уровне губернатора.



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Теги: Минск
 
 
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Одна из сфер, где Минск и Барнаул могли бы развивать совместную работу – это поставки сельхозтехники, а также машиностроение.
 
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