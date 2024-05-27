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Лукашенко предложил губернатору Алтайского края развивать сотрудничество
27.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко предложил Алтайскому краю развивать сотрудничество по ряду направлений. Президент провел переговоры с губернатором региона Виктором Томенко, сообщает «МИР 24».
Одна из сфер, где Минск и Барнаул могли бы активизировать совместную работу, по мнению Лукашенко, это поставки сельхозтехники. Беларусь готова обеспечить не только потребности региона в тракторах и комбайнах, но и предоставить сервисное обслуживание. Еще одно направление – машиностроение. В первую очередь речь о лифтовом оборудовании. Также президент сделал акцент на поставках пассажирского транспорта и спецтехники.
Делегация Алтайского края впервые посещает Беларусь на уровне губернатора.
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Президент Беларуси в Минске провел переговоры с Виктором Томенко.
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