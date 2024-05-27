Лукашенко предложил губернатору Алтайского края развивать сотрудничество

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко предложил Алтайскому краю развивать сотрудничество по ряду направлений. Президент провел переговоры с губернатором региона Виктором Томенко, сообщает «МИР 24».

«Ваш регион близок нам по духу. Он по праву считается житницей Сибири, одним из самых крупных аграрных регионов России. Надеюсь, этот визит поможет преодолеть некоторое отставание во взаимной торговле и станет точкой отсчета для активизации старых и создания новых партнерских отношений. Я хотел бы обозначить ряд направлений, по которым у нас имеются хорошие перспективы. Рассчитываю с вашей помощью придать им серьезное ускорение», – подчеркнул белорусский лидер.

Одна из сфер, где Минск и Барнаул могли бы активизировать совместную работу, по мнению Лукашенко, это поставки сельхозтехники. Беларусь готова обеспечить не только потребности региона в тракторах и комбайнах, но и предоставить сервисное обслуживание. Еще одно направление – машиностроение. В первую очередь речь о лифтовом оборудовании. Также президент сделал акцент на поставках пассажирского транспорта и спецтехники.

Делегация Алтайского края впервые посещает Беларусь на уровне губернатора.