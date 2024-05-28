«Если ничего не делать, то свои деньги вы точно не получите». Семейная пара создала бота, который помогает бизнесу «выбивать» долги из контрагентов

Источник материала: ProBusiness



Валерий Ханевский и Анна Шкирятова.

Анна Шкирятова и Валерий Ханевский — авторы программы jurbot360, которая уже сейчас частично выполняет работу юриста: подготавливает документы по взысканию долгов для юридических лиц. «При бизнес» пообщался с создателями программы и узнал об особенностях работы над подобным стартапом в Беларуси.

«Решили создать инструмент, которого мне как юристу самой же и не хватало»

— Все началось в 2018-м году, — рассказывает Анна. — На тот момент я проработала юристом около 15 лет и периодически задумывалась: некоторые юридические процессы, которыми занимаются люди, можно автоматизировать. Это касается, прежде всего, создания документов.

Многие документы делаются по определенному алгоритму. Я задумалась о разработке программы, которая позволила бы создавать подобные документы любому человеку, даже непрофессионалу.

Программы и боты по созданию договоров уже существуют в мире и их активно используют. Однако мне не хватало инструмента по взысканию долгов.





В 2018-м Анна, будучи работником адвокатского бюро, готовила лицензионные документы для заказчика, которым оказался Валерий. Так и познакомились, рабочие отношения перетекли в личные. Вместе стали реализовывать идею Анны о создании юрбота.

— Я — юрист, Валерий — айтишник. Нашего опыта было предостаточно, чтобы начать работу над проектом. Из вложений нужно было, в основном, наше время. Да, нам не пришлось продавать машину\квартиру, чтобы иметь какой-то бюджет для работы над проектом. С другой стороны, мы вкладывали время, которое могли потратить на другие проекты, за которые получали оплату.





Из-за ограниченности ресурсов создание программы растянулось на четыре года, у нас не было возможности 100% нашего времени уделять разработке бота. Сейчас jurbot360 может создать документы по взысканию долгов в приказном производстве для юрлиц. Допустим, вы ИП, отгрузили товар, но не получили за это деньги — частая ситуация в малом и среднем бизнесе. Либо оплата поступила не полностью и ваш должник никак не реагирует. Если ничего не делать, то истечет срок исковой давности и свои деньги вы точно не получите. Чтобы этого не произошло, нужно направить документы для взыскания долга. В некоторых случаях достаточно и претензии, а в некоторых необходимо направить в суд заявление о возбуждении приказного производства. Если вы как ИП этого делать не умеете, нужно обращаться к юристу, который за составление одного документа возьмет от 100 до 300 рублей. Если нет сложного спора. Такой же документ может автоматически создать jurbot360 — это обойдется в 30 рублей.





Когда вы открываете программу, jurbot360 задает вам наводящие вопросы и на основании ответов делает документ, а также выдает рекомендацию в какой именно суд вам нужно обратиться.

«Перед публичным запуском юрбот в течение года работал в крупной организации»

При этом, отмечает Анна, работа клиента с jurbot360 нельзя сравнивать с заполнением шаблона — все же в программе прописаны алгоритмы и они могут меняться в зависимости от ситуации конкретного клиента:

— Несмотря на то, что ситуации взыскания задолженности в бизнесе типичные, существует несколько вариантов действий в зависимости от особенности договора. Например, в каких-то договорах есть пеня, в каких-то нет либо ограничена. Валюта может быть указана белорусская либо иностранная. Для каждой подобной ситуации мы разработали ветки, по которым бот будет вести клиента в зависимости от условий договора.





Первоначально нужно было прописать возможные сценарии работы бота в разных ситуациях. Еще на первых этапах создания бота мы обратились в Минюст с вопросом, будет ли работа такого бота являться осуществлением юридической деятельности. Ответ — да, будет. Хотя я бы с этим поспорила. Тот факт, что бот воспринимается регулятором как полноценный юрист, означал, что мы не имеем права его запускать в Беларуси без юридической лицензии, — поясняет Анна. — Мы могли бы ради этого создать свою компанию, набрать штат людей и получить лицензию. Но решили поступить проще: у меня большое комьюнити в юридической сфере. Через группу юристов в Telegram удалось найти компанию, которая уже работает по лицензии.

Мы передали этой компании юрбота по лицензии. Получается, что услугу клиентам оказывает не просто юрбот, а владельцы этой юридической компании. Мы гарантируем, что jurbot360 составляет на 100% верные документы. Нюансы могут возникнуть, только если клиент сам ошибется при вводе данных.





Из-за ограничений белорусского законодательства Анна и Валерий сделали бот только для юридических лиц. Была идея запрограммировать бота так, чтобы его можно было использовать и физлицам — готовить с его помощью документы о восстановлении на работе, о возмещении вреда… Но из-за того, что бот воспринимается регулятором как полноценный юрист, нужно получать соответствующие лицензии.





Учитывая, что юрбот — это не единственный проект семейной пары, у них не было возможности заниматься только им. Все, что сделано, можно было бы уместить в полгода ежедневной работы. На некоторых этапах к Анне и Валерию присоединялись люди, которые оказывали помощь. А сейчас у них есть еще и разработчик-джуниор, и тестировщик.





— Когда бот был почти готов, мы решили, что бесплатно отдадим его на пользование какой-нибудь компании, там его протестируют и дадут нам обратную связь. Перед публичным запуском юрбот в течение года работал в крупной организации, — говорит Анна. — Эта компания все равно привлекала специалистов для взыскания долгов, но документы делала исключительно с помощью нашего бота. Эта компания сейчас делает по 20−30 заявлений о взыскании задолженности.









Потом нас очень поддержал «Белагропромбанк» — они разместили наш бот у себя на маркетплейсе и тем самым бот стал доступным для их клиентов. Ранее я уже работала с «Белагропромбанка», то есть знала к кому можно обратиться за сотрудничеством.

Мы смотрели на подобный бот в России и хочется себя похвалить — мы сделали все максимально простым для клиента: в этом нам помогла компания, которая год тестировала у себя юрбота и давала нам обратную связь.

Полноценно бот работает с февраля 2024 года. Ближайшие планы Анны и Валерия — запустить работу юрбота с Казахстаном и Россией, позже — выйти и на другие страны.

Более подробно о проекте Анны и Валерия можно почитать в сервисе «Про бизнес — Инвестиции» . Там также можно связаться с предпринимателями, чтобы задачь вопросы или договориться о сотрудничестве.





«Бот не способен заменить полноценного юриста»

Пользование ботом платное. Есть варианты: можно сделать одно заявление (это будет стоить 30 рублей) либо оформить подписку. Есть бесплатная демоверсия, которая позволяет любому лицу подготовить один полноценный документ и ознакомиться с программой.

— При этом бот не заменит живого человека. Программа работает по заданному алгоритму: это пока не нейросеть — он не умеет анализировать. Бывают сложные юридические вопросы, которые требуют применения нескольких правовых норм. Например, если вы имеете дело со смешанным договором, в котором есть и лицензия, и договор поставки. Здесь нужна помощь человека.





Бот работает по заложенному алгоритму и если ситуация нестандартная, он вам не поможет. Зато он будет полезен даже юристу как инструмент, который быстро сделает документы.

Нам говорят: «Юр-бот заберет заработок у юристов». Мы отвечаем: «Бот возьмет на себя рутинную работу, а вы сможете освободить время для более сложной и высокооплачиваемой работы».