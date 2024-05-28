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Лукашенко призвал сформировать национальный стиль информационного вещания

28.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко призвал сформировать национальный стиль информационного вещания
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Информация в настоящее время – это и ресурс, и товар. Об этом заявил Александр Лукашенко на Форуме медийного сообщества Беларуси в Могилеве, передает «МИР 24».

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«Нам надо формировать национальный информационный стиль вещания, увеличивая долю собственного качественного конкурентоспособного продукта. Я не призываю отказаться от зарубежного контента. Но все, что мы покупаем, должно соответствовать нашему образу жизни, традициям, культуре, менталитету. Нужен идеологический фильтр, ибо, если потеряем молодежь – потеряем детей. Надо расширять пул экспертов», – подчеркнул белорусский лидер.

Как отметил президент, новые подходы в этой сфере помогут сформировать единое медиасообщество для обеспечения государственных приоритетов.

На форуме собрались эксперты в сфере коммуникаций, журналисты, блогеры и руководители СМИ. В зале больше тысячи человек со всей страны. Главная тема – «Роль журналиста в условиях цифровой трансформации общества».

Перед открытием форума Александр Лукашенко посетил выставку, на которой каждая область представляет свои проекты.



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Теги: Могилев
 
 
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