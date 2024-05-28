Лукашенко призвал сформировать национальный стиль информационного вещания

«Нам надо формировать национальный информационный стиль вещания, увеличивая долю собственного качественного конкурентоспособного продукта. Я не призываю отказаться от зарубежного контента. Но все, что мы покупаем, должно соответствовать нашему образу жизни, традициям, культуре, менталитету. Нужен идеологический фильтр, ибо, если потеряем молодежь – потеряем детей. Надо расширять пул экспертов», – подчеркнул белорусский лидер.

Как отметил президент, новые подходы в этой сфере помогут сформировать единое медиасообщество для обеспечения государственных приоритетов.

На форуме собрались эксперты в сфере коммуникаций, журналисты, блогеры и руководители СМИ. В зале больше тысячи человек со всей страны. Главная тема – «Роль журналиста в условиях цифровой трансформации общества».

Перед открытием форума Александр Лукашенко посетил выставку, на которой каждая область представляет свои проекты.