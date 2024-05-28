«Купляйце прэзiдэнтскае». Новый тренд белорусских товаров

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси под брендом «Первый» выходят не только отдельные премиальные товары. «Первый» – это целый торговый центр. Три тысячи квадратных метров и сотни магазинов с брендами белорусских товаров со всей страны. Идея создания такого магазина принадлежит президенту Александру Лукашенко. Здесь можно купить не только все «белорусское», но «президентское».

Мерч «Первого»

«Никакой чрезвычайщины. Раздевайся и работай», «Любимую не отдают», «Факты на стол», «Будет очень интересно. Начинайте шевелиться». Яркие высказывания белорусского президента – хиты продаж шоу-рума от самого Александра Лукашенко. Никаких строгих паркетных костюмов и деловых галстуков. Стиль и крой одежды – как из стильного брендбука. Худи, свитшоты, футболки, кепки, сумки и даже подушки с крылатыми фразами на любой вкус и случай.

««Раздевайся и работай» – самая популярная, вне зависимости от национальности. Покупатели из Китая любят покупать одежу с портретом Александра Лукашенко. Они очень любят нашего президента. Видят лицо – надо брать», – комментирует заведующая магазином «Первый» Алина Юревич.

Силу слова белорусского президента можно примерить в магазине «Первый». Их несколько в Минске и один в Москве. Все материалы и пошив – белорусские. Первые коллекции стартовали с одежды из 100-процентного хлопка. Сейчас новый тренд – в одежду стали добавлять лен – его цветок даже есть на гербе Республики Беларусь. Шопер – из оршанского льна. Он есть и в составе костюмов выходного дня с личной подписью президента.

«Большая гордость, что пряжу из льна мы покупаем у нашего белорусского производителя», – рассказывает главный технолог швейно-трикотажной фабрики Ирина Титова.

Джемпер с автографом Александра Лукашенко стоит 64 белорусских рубля или 1800 российских, майка с цитатой – 33 белорусских или 940 российских.





Любимый хлеб Александра Лукашенко

Два килограмма двести граммов – вот размер президентского белорусского хлеба. «Домочай ароматный» можно купить целиком или частями. Лучше его есть свежим, но и хранится он долго. Все дело в рецептуре. Стоимость президентского каравая весом 2 кг 200 граммов – 10,49 белорусских или 298 российских.

«У него очень интересная технология приготовления. Его выпекают в печи. Как раньше выпекали в деревнях. Там большое содержание ржаной муки. Поэтому он такого темного цвета», – рассказывает продавец магазина.





Хрусталь – президентский подарок

У глав государств есть традиция – обмениваться при встрече подарками. Набор гродненского хрусталя однажды Александр Лукашенко вручил президенту России Владимиру Путину. Тот комплект делали по спецзаказу – его в продаже не найдешь. Но те самые синие и белые цвета можно найти в другом хрустальном исполнении.





Хрустальный сервиз с васильками – не для чая и кофе. Для компота. Высоких температур звенящее стекло не выдерживает. Для горячего предлагаю другие кружки. Выбор широкий. Самый большой бокал – на 600 миллилитров. Самый маленький – на 15. Дизайнов тоже много – новомодные дизайнерские, например, «Франция», чешская или советская классика хрусталя или а-ля антиквариат XVIII века.





Хрустальный бизнес в Беларуси – один из старейших в Европе. Фабрика находится в Гродненской области. Здесь все делают вручную, выдувают стекло не машины, а люди, они режут узоры на бокалах и кисточкой украшают их золотом. Умеют даже эффект инея на стекле создавать.

Президентский шоколад

Сладкая жизнь по-белоруски. Тонны шоколада на конвейере: молочного, темного, с вафельками, орешками, с браславской клюквой, селекционными абрикосами. И если старейшая кондитерская фабрика в Беларуси – это государство в государстве, то здесь есть свой «Президент». Шоколад, на рецепт которого вдохновил Александр Лукашенко.

Сладкий и без сахара. Президент однажды признался, что сладкоежка, но при этом сторонник здорового образа жизни. Задание технологам белорусский кондитерской фабрики – создать премиальный шоколад с максимальной пользой.

«В рецептурах используется подсластитель мальтит и лаксит. Это сложные углеводы, сейчас многие наслышаны о них. Они имеют гораздо меньший инсулиновый индекс», – пояснила заместитель главного технолога шоколадной фабрики Ирина Адарченко.

Для знакомства с Беларусью и первым шоколадом, технологи советуют начать с «Президента» – 72 и идти по нарастающей. К горчинке 85 процентов какао лучше подготовиться.

«И горький шоколад – не молочный. Его много не скушаешь. Быстрое насыщение. У него очень выраженный терпкий вкус, насыщенный, шоколадный. Там содержатся теобромин и гормон радости – это надо кушать. И на диете рекомендовано», – рассказывает Ирина.

Каждая плитка шоколада «Президент» выглядит, как открытка из Дворца Независимости. Золотая ленточка, дубовый венок. И на каждой плитке – символы Беларуси – васильки со слуцких поясов и орнаменты – знаки благополучия. В этом случае кусать разрешается.





Президентские драники

Побывать в Беларуси и не отведать белорусской картошки – не узнать ничего о белорусах. Картошка жареная, клецки, колдуны с мясом и грибами, драники по рецептам со всех регионов страны.





В этом кафе белорусский корнеплод – продукт номер один. Андрей Бутяков – тот самый повар, который угощал Александра Лукашенко драниками. Но глава государства их так и не попробовал, сказав, что это «не президентские драники».

«После посещения и открытия нашего торгового центра каждый день каждый второй наш гость подходил ко мне и спрашивал: «Вы ли тот повар, который кормил президента?» – «Да, это был я». И следующий был вопрос: «Ну что, научились ли вы делать президентские драники?» Я говорил: «Да, я пытался. Пытаюсь еще научиться», – поделился Андрей Бутяков.

Картофель и лук к президентским драникам трут только вручную на определенной стороне терки (она называется «дранка»). Из смеси отжимают всю лишнюю влагу, добавляют яйцо, немного муки, соль.

Во время посещения торгового центра «Перыш» 29 декабря 2023 года Александр Лукашенко рассказал главный нюанс президентских драников: «Принцип такой: если ты берешь драник за кончик, оладья, как «язык собачий», висеть не должна».

Андрей Бутяков мастерство стойкости президентских драников оттачивает до совершенства. Скоро в меню ожидают премьеру – новую позицию. Под номером один.

«Мы их введем и так и назовем: драники от президента. И тогда каждый наш гость сможет прийти и попробовать те самые президентские драники», – уверен шеф-повар Андрей Бутяков.