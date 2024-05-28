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Лукашенко: Время выдвинуло профессию журналиста на передовые позиции
28.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Не замалчивать проблемы, рассказывать о людях труда и активно развивать региональные СМИ – такие советы дал Александр Лукашенко белорусским журналистам. Президент принял участие в
Могилев на два дня стал медиастолицей Беларуси. Журналисты, блогеры, эксперты приехали со всей страны. Пригласили на форум и президента.
«Вы упрекнули меня, что я в первый раз? Вы меня в первый раз пригласили. Обычно я не отказываюсь. Даже переношу мероприятия», – заметил президент.
Александр Лукашенко подчеркнул: к журналистам у него отношение особое. И требования к их работе высокие. Потому что миссия всех ветвей власти, в том числе и «четвертой» – общая.
Беларусь живет под постоянной критикой и давлением Запада, заметил президент. А в эпоху развития медиаресурсов людям сложно понять, где ложь и вымыслы. В таких условиях Лукашенко призвал отвечать только правдой. Усиливать пропаганду и контрпропаганду. И не стесняться этих понятий.
«Или на Западе их нет? Просто назвали другим словом – «пиар». Суть одна. Вот пусть и работают с общественным мнением на своей территории. Хватит нас кормить болтовней о якобы независимых СМИ, демократических ценностях. Мы же видим, как они бросают в тюрьмы своих журналистов, закрывая медиа и преследуя каждого, кто посмел не согласиться с политикой и действиями властей», – заявил Лукашенко.
Президент назвал и другие приоритеты для массмедиа. Это баланс между плохими и хорошими новостями, развитие авторской журналистики, активная работа в интернете и создание национального качественного продукта.
«Я не призываю отказаться от зарубежного контента. Но все, что мы покупаем, должно соответствовать нашему образу жизни, традициям, культуре, менталитету. Как минимум мы не должны засорять свой эфир кровавыми, аморальными и пошлыми сюжетами. Нужен идеологический фильтр, ибо потеряем молодежь», – уверен президент.
Рассказал белорусский лидер и о своей пробе пера. Президент мечтал стать журналистом. Писал стихи и носил редактору за 15 километров.
Хоть журналистом президент и не стал, но получил награду – «Золотую литеру». Статуэтку вручают лучшим работникам печатных изданий.
Президент Беларуси также дал поручение чиновникам не закрываться от журналистов и активнее с ними работать.
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Президент Беларуси выступил на Форуме медийного сообщества страны.
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