Лукашенко: Время выдвинуло профессию журналиста на передовые позиции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Не замалчивать проблемы, рассказывать о людях труда и активно развивать региональные СМИ – такие советы дал Александр Лукашенко белорусским журналистам. Президент принял участие в Форуме медийного сообщества страны, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Могилев на два дня стал медиастолицей Беларуси. Журналисты, блогеры, эксперты приехали со всей страны. Пригласили на форум и президента.

«Вы упрекнули меня, что я в первый раз? Вы меня в первый раз пригласили. Обычно я не отказываюсь. Даже переношу мероприятия», – заметил президент.

Александр Лукашенко подчеркнул: к журналистам у него отношение особое. И требования к их работе высокие. Потому что миссия всех ветвей власти, в том числе и «четвертой» – общая.

«Время такое. Оно выдвинуло профессию журналиста на передовые позиции. Мы работаем в одной связке. Ответственность у нас одна на всех – сохранить страну, сберечь мир», – считает глава государства.

Беларусь живет под постоянной критикой и давлением Запада, заметил президент. А в эпоху развития медиаресурсов людям сложно понять, где ложь и вымыслы. В таких условиях Лукашенко призвал отвечать только правдой. Усиливать пропаганду и контрпропаганду. И не стесняться этих понятий.

«Или на Западе их нет? Просто назвали другим словом – «пиар». Суть одна. Вот пусть и работают с общественным мнением на своей территории. Хватит нас кормить болтовней о якобы независимых СМИ, демократических ценностях. Мы же видим, как они бросают в тюрьмы своих журналистов, закрывая медиа и преследуя каждого, кто посмел не согласиться с политикой и действиями властей», – заявил Лукашенко.

Президент назвал и другие приоритеты для массмедиа. Это баланс между плохими и хорошими новостями, развитие авторской журналистики, активная работа в интернете и создание национального качественного продукта.