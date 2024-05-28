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Представительство МТРК «Мир» в Беларуси приняло участие в форуме медиасообщества

28.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Представительство МТРК «Мир» в Беларуси приняло участие в форуме медиасообщества
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Форум медиасообщества проходит в Беларуси. В Могилев приехали более тысячи человек. Это журналисты, блогеры, руководители республиканских и региональных СМИ. Среди участников и белорусское представительство телерадиокомпании «Мир». Открыл конференцию глава государства, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

От регионального блогера до директора крупного медиахолдинга. Работники медиасферы Беларуси – участники большого профессионального форума. Впервые на него пригласили и президента.

Работники медиа привезли презентации последних проектов, идеи для новых. Поделиться опытом работы межгосударственного СМИ приехали и журналисты белорусского представительства телерадиокомпании «Мир».

«Мир» – это особая компания, которая отвечает и особым вызовам. Мы должны учитывать национальные интересы всех стран, которые входят в нашу дружную команду «Мира», позицию баланса, констатации фактов и позицию такого нейтрального СМИ, которое доносит информацию до широкого круга зрителей СНГ и доносит ее правдиво. Это очень важное место «Мира», – рассказала директор национального представительства МТРК «МИР» в Беларуси Ольга Шпилевская.

Фейки, информационное противостояние, пропаганда – это только часть вопросов форума. Большой блок вопросов – о будущем региональных СМИ. Трансформируются не только местное телевидение и радио, но и районные газеты.

«Сегодняшняя районка далеко не похожа на ту, которая была пять лет назад. Она сегодня может быть и кусачей, и злой. На страницах районной газеты поднимаются не только местечковые темы, которые касаются ремонта дорог, водоснабжения, это, конечно, очень важно, но и вопросы политического характера», – рассказала главный редактор Круглянской районной газеты «Сельскаежыцце» Юлия Ходас.

Говорили и о подготовке медиакадров. Она изменилась. На журфаке, например, к базовым дисциплинам добавили узкопрофильные лекции о политике, экономике. Журналистов учат быть гибкими.

«Мы готовим наших молодых журналистов как таких своеобразных универсальных солдат. Раньше у нас было до семи специальностей журналистских», – рассказал декан факультета журналистики Белгосуниверситета Алексей Беляев.

На медиафоруме также назовут победителя конкурса «Золотая Литера». Награды за лучшие материалы по тематикам и за проект года получат печатные СМИ. Журналистам вручат статуэтки в персональных номинациях.

Александр Лукашенко рассказал участникам форума, что писал стихи в юности и носил их в редакцию газеты в 15 километрах от дома. Белорусский лидер признался, что сейчас уже поэзией не занимается, поскольку «голова забита другими проблемами».



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Теги: Могилев
 
 
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