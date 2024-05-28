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Представительство МТРК «Мир» в Беларуси приняло участие в форуме медиасообщества
28.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Форум медиасообщества проходит в Беларуси. В Могилев приехали более тысячи человек. Это журналисты, блогеры, руководители республиканских и региональных СМИ. Среди участников и
От регионального блогера до директора крупного медиахолдинга. Работники медиасферы Беларуси – участники большого профессионального форума. Впервые на него пригласили и президента.
Фейки, информационное противостояние, пропаганда – это только часть вопросов форума. Большой блок вопросов – о будущем региональных СМИ. Трансформируются не только местное телевидение и радио, но и районные газеты.
Говорили и о подготовке медиакадров. Она изменилась. На журфаке, например, к базовым дисциплинам добавили узкопрофильные лекции о политике, экономике. Журналистов учат быть гибкими.
На медиафоруме также назовут победителя конкурса «Золотая Литера». Награды за лучшие материалы по тематикам и за проект года получат печатные СМИ. Журналистам вручат статуэтки в персональных номинациях.
Александр Лукашенко рассказал участникам форума, что писал стихи в юности и носил их в редакцию газеты в 15 километрах от дома. Белорусский лидер признался, что сейчас уже поэзией не занимается, поскольку «голова забита другими проблемами».
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Участие в мероприятии приняло белорусское представительство телерадиокомпании «Мир».
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