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Репетиции парада в честь 80-летия освобождения Беларуси начались в Минске
29.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Военнослужащие Беларуси готовятся к параду Победы. В этом году он приурочен к 80-летию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Маршевым строем пешие расчеты чеканят каждый шаг. К делу относятся серьезно даже на репетиции. 80 лет назад воины Красной армии завершили бои за освобождение Минска и избавили страну от оккупантов. Для белорусов это священный праздник. Такая слаженность – месяцы упорных тренировок. Сложность не только в синхронности движений, но и в погоде. Парад пройдет в самый разгар лета – 3 июля. К задаче бойцы подходят с особым рвением. Ведь среди зрителей будут самые важные для них люди.
На плацу у военной комендатуры 26 парадных расчетов. Учувствуют военнослужащие разных войск: от курсантов военной академии до бойцов спецподразделения. Главное украшение – парадная «коробка» девушек. Их зрители всегда встречают овациями.
В парадные колонны попадают только те, кто проявил себя на службе. Среди них многие участвует впервые.
«Будет все более масштабно. Увеличены количество пеших парадных расчетов, увеличена механизированная колонна, ну и, конечно, наша рота почетного караула. Мы тоже готовим определенные сюрпризы», – пояснил военный комендант военной комендатуры г. Минска Дмитрий Жуковский.
Тренировки на закрытом плацу проходят трижды в неделю. Ближе к памятной дате оттачивать шаг начнут на одном из проспектов столицы.
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80 лет назад воины Красной армии завершили бои за освобождение страны от немецко-фашистских захватчиков.
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