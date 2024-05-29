Репетиции парада в честь 80-летия освобождения Беларуси начались в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Военнослужащие Беларуси готовятся к параду Победы. В этом году он приурочен к 80-летию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Маршевым строем пешие расчеты чеканят каждый шаг. К делу относятся серьезно даже на репетиции. 80 лет назад воины Красной армии завершили бои за освобождение Минска и избавили страну от оккупантов. Для белорусов это священный праздник. Такая слаженность – месяцы упорных тренировок. Сложность не только в синхронности движений, но и в погоде. Парад пройдет в самый разгар лета – 3 июля. К задаче бойцы подходят с особым рвением. Ведь среди зрителей будут самые важные для них люди.

«Будут наблюдать моя мама, сестра, много близких родственников, тети, дяди. Мной очень гордятся! Очень радуются, что у меня все получается по службе, и я буду выступать на таком крупном параде», – рассказал военнослужащий 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады Беларуси Максим Вакульчик.

На плацу у военной комендатуры 26 парадных расчетов. Учувствуют военнослужащие разных войск: от курсантов военной академии до бойцов спецподразделения. Главное украшение – парадная «коробка» девушек. Их зрители всегда встречают овациями.

«Это изюминка, жемчужинка, вишенка на торте! Я думаю, что мы и боевой дух мужчин поднимаем, потому что они, глядя на нас, также стараются чеканить шаг и тренируют силу духа. Потому что видят, что девушки тренируются, видят, что нам тоже сложно, как и им. В одинаковых условиях находимся», – поделилась военнослужащая 127-й бригады связи вооруженных сил Беларуси Татьяна Синяк.

В парадные колонны попадают только те, кто проявил себя на службе. Среди них многие участвует впервые.

«Погоны надел с детства. Конечно, всегда хотел себя проявить в таких значимых мероприятиях. Для всех это очень серьезное событие, мы все к этому готовимся, бережем себя, свои ноги. Морально очень нервничаем, волнуемся», – отметил учащийся специализированного лицея министерства внутренних дел Беларуси Арсений Гулякевич.