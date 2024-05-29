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Репетиции парада в честь 80-летия освобождения Беларуси начались в Минске

29.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Репетиции парада в честь 80-летия освобождения Беларуси начались в Минске
 Фото: МТРК «Мир»

Военнослужащие Беларуси готовятся к параду Победы. В этом году он приурочен к 80-летию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Маршевым строем пешие расчеты чеканят каждый шаг. К делу относятся серьезно даже на репетиции. 80 лет назад воины Красной армии завершили бои за освобождение Минска и избавили страну от оккупантов. Для белорусов это священный праздник. Такая слаженность – месяцы упорных тренировок. Сложность не только в синхронности движений, но и в погоде. Парад пройдет в самый разгар лета – 3 июля. К задаче бойцы подходят с особым рвением. Ведь среди зрителей будут самые важные для них люди.

«Будут наблюдать моя мама, сестра, много близких родственников, тети, дяди. Мной очень гордятся! Очень радуются, что у меня все получается по службе, и я буду выступать на таком крупном параде», – рассказал военнослужащий 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады Беларуси Максим Вакульчик.

На плацу у военной комендатуры 26 парадных расчетов. Учувствуют военнослужащие разных войск: от курсантов военной академии до бойцов спецподразделения. Главное украшение – парадная «коробка» девушек. Их зрители всегда встречают овациями.

«Это изюминка, жемчужинка, вишенка на торте! Я думаю, что мы и боевой дух мужчин поднимаем, потому что они, глядя на нас, также стараются чеканить шаг и тренируют силу духа. Потому что видят, что девушки тренируются, видят, что нам тоже сложно, как и им. В одинаковых условиях находимся», – поделилась военнослужащая 127-й бригады связи вооруженных сил Беларуси Татьяна Синяк.

В парадные колонны попадают только те, кто проявил себя на службе. Среди них многие участвует впервые.

«Погоны надел с детства. Конечно, всегда хотел себя проявить в таких значимых мероприятиях. Для всех это очень серьезное событие, мы все к этому готовимся, бережем себя, свои ноги. Морально очень нервничаем, волнуемся», – отметил учащийся специализированного лицея министерства внутренних дел Беларуси Арсений Гулякевич.

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Парад Победы в стране проходит не каждый год, лишь по особым датам. В этот раз к военнослужащим присоединятся расчеты из России, Казахстана, Азербайджана и других стран. Всего больше пяти тысяч войск.

«Будет все более масштабно. Увеличены количество пеших парадных расчетов, увеличена механизированная колонна, ну и, конечно, наша рота почетного караула. Мы тоже готовим определенные сюрпризы», – пояснил военный комендант военной комендатуры г. Минска Дмитрий Жуковский.

Тренировки на закрытом плацу проходят трижды в неделю. Ближе к памятной дате оттачивать шаг начнут на одном из проспектов столицы.



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Теги: Минск
 
 
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80 лет назад воины Красной армии завершили бои за освобождение страны от немецко-фашистских захватчиков.
 
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