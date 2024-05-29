Лучшим журналистам Беларуси вручили премию «Золотая литера»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси торжественно наградили победителей национального конкурса «Золотая литера», передает телеканал «МИР 24».

Так отмечают лучших журналистов печатных и интернет-СМИ страны. Награды присвоили за лучшие материалы по разным темам. Всего – 21 номинация. Журналисты представили более 350 работ – от статей про сельское хозяйство до аналитических материалов о политике.

«Пишу о политике, внутренней и внешней. Я благодарен и читателям, и зрителям за то количество просмотров, которое бывает под нашими видео, за количество подписчиков. Конечно, большое спасибо за то, что поддерживают комментариями, просмотрами и в целом вниманием», – рассказал победитель конкурса «Золотая литера» в номинации «Лучшие материалы общественно-политической тематики» Андрей Воропай.