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Лучшим журналистам Беларуси вручили премию «Золотая литера»
29.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси торжественно наградили победителей национального конкурса «Золотая литера», передает телеканал «МИР 24».
Так отмечают лучших журналистов печатных и интернет-СМИ страны. Награды присвоили за лучшие материалы по разным темам. Всего – 21 номинация. Журналисты представили более 350 работ – от статей про сельское хозяйство до аналитических материалов о политике.
Конкурс «Золотая литера» проводится ежегодно. Он уже стал традицией. Лучшим журналистам заветные статуэтки вручили в 20-й раз. В этом году награждение провели в рамках
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Награды присвоили за лучшие материалы по разным темам, всего – 21 номинация.
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