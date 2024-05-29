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Лучшим журналистам Беларуси вручили премию «Золотая литера»

29.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лучшим журналистам Беларуси вручили премию «Золотая литера»
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси торжественно наградили победителей национального конкурса «Золотая литера», передает телеканал «МИР 24».

Так отмечают лучших журналистов печатных и интернет-СМИ страны. Награды присвоили за лучшие материалы по разным темам. Всего – 21 номинация. Журналисты представили более 350 работ – от статей про сельское хозяйство до аналитических материалов о политике.

«Пишу о политике, внутренней и внешней. Я благодарен и читателям, и зрителям за то количество просмотров, которое бывает под нашими видео, за количество подписчиков. Конечно, большое спасибо за то, что поддерживают комментариями, просмотрами и в целом вниманием», – рассказал победитель конкурса «Золотая литера» в номинации «Лучшие материалы общественно-политической тематики» Андрей Воропай.

Конкурс «Золотая литера» проводится ежегодно. Он уже стал традицией. Лучшим журналистам заветные статуэтки вручили в 20-й раз. В этом году награждение провели в рамках форума медийного сообщества Беларуси.



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Награды присвоили за лучшие материалы по разным темам, всего – 21 номинация.
 
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