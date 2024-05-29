Погода в СНГ: реки обмелели из-за жары в Беларуси, дожди с грозами пройдут в Армении

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Теплая погода в российской столице переходит в жаркую. В среду в Москве будет солнечно, без осадков и до плюс 29. О ситуации в других странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Беларусь

В Беларуси знойно, плюс 27. В прогнозе: почти по всей стране переменная облачность. В некоторых регионах пройдут кратковременные дожди и грозы. Из-за жаркой погоды реки страны обмелели. На Немане и Днепре уровень воды находится ниже опасных для судоходства отметок и продолжает снижаться: в сутки от одного до десяти сантиметров. Эти же показатели сохранятся в ближайшие дни.

Армения



В Ереване солнечно, воздух прогреется до плюс 30. Но на большей части республики пройдут дожди с грозами. Осадки ожидаются и в Лорийской области, где несколько дней назад из-за наводнения пострадали мосты, дома, дороги, магазины. Работы по ликвидации последствий продолжаются. Армянским спасателям помогают коллеги из других стран.

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