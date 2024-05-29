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Погода в СНГ: реки обмелели из-за жары в Беларуси, дожди с грозами пройдут в Армении
29.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь
В Беларуси знойно, плюс 27. В прогнозе: почти по всей стране переменная облачность. В некоторых регионах пройдут кратковременные дожди и грозы. Из-за жаркой погоды реки страны обмелели. На Немане и Днепре уровень воды находится ниже опасных для судоходства отметок и продолжает снижаться: в сутки от одного до десяти сантиметров. Эти же показатели сохранятся в ближайшие дни.
Армения
Казахстан
На западе Казахстана жара выше 30, а вот на восток страны тепло не спешит. Там синоптики обещают снег и ночные заморозки. В прогнозе по республике: усиление ветра, град, пыльные бури и туман. В Алматы тоже пасмурно и прохладно. Днем на градусниках плюс 19.
В такую погоду на прогулку с удовольствием выходят снежные барсы. Они все чаще попадают в объективы фотоловушек. Поэтому именно весной и осенью ученые проводят мониторинг: подсчитывают особей и изучают повадки краснокнижных хищников. Специальная техника установлена на отвесных тропах и скалах на высоте около двух тысяч метров. Но уже летом редкие кошки уйдут ближе к ледникам от жары, вслед за горными козлами, на которых они охотятся.
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