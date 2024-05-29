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Погода в СНГ: реки обмелели из-за жары в Беларуси, дожди с грозами пройдут в Армении

29.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: реки обмелели из-за жары в Беларуси, дожди с грозами пройдут в Армении
 Фото: МТРК «Мир»

Теплая погода в российской столице переходит в жаркую. В среду в Москве будет солнечно, без осадков и до плюс 29. О ситуации в других странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Беларусь

В Беларуси знойно, плюс 27. В прогнозе: почти по всей стране переменная облачность. В некоторых регионах пройдут кратковременные дожди и грозы. Из-за жаркой погоды реки страны обмелели. На Немане и Днепре уровень воды находится ниже опасных для судоходства отметок и продолжает снижаться: в сутки от одного до десяти сантиметров. Эти же показатели сохранятся в ближайшие дни.

Армения

В Ереване солнечно, воздух прогреется до плюс 30. Но на большей части республики пройдут дожди с грозами. Осадки ожидаются и в Лорийской области, где несколько дней назад из-за наводнения пострадали мосты, дома, дороги, магазины. Работы по ликвидации последствий продолжаются. Армянским спасателям помогают коллеги из других стран.

Причину аномально жаркой весенней погоды назвали ученые
В селе Ахпат и городе Алаверды шесть граждан оказались заблокированными водой. В МЧС заверили: в ближайшее время им доставят продукты питания и эвакуируют из зоны бедствия.

Казахстан

На западе Казахстана жара выше 30, а вот на восток страны тепло не спешит. Там синоптики обещают снег и ночные заморозки. В прогнозе по республике: усиление ветра, град, пыльные бури и туман. В Алматы тоже пасмурно и прохладно. Днем на градусниках плюс 19.

В такую погоду на прогулку с удовольствием выходят снежные барсы. Они все чаще попадают в объективы фотоловушек. Поэтому именно весной и осенью ученые проводят мониторинг: подсчитывают особей и изучают повадки краснокнижных хищников. Специальная техника установлена на отвесных тропах и скалах на высоте около двух тысяч метров. Но уже летом редкие кошки уйдут ближе к ледникам от жары, вслед за горными козлами, на которых они охотятся.



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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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