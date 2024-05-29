Лукашенко призвал сохранить выпуск продукции мирного назначения в Витебской области

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко потребовал сохранить и нарастить выпуск продукции мирного назначения в Витебской области. Там открыли новое производство для военно-промышленного комплекса, сообщает «МИР 24».

«Возьми на контроль жесточайше. Все, что он производил по экспорту, он должен производить. Это экспорт. Это валюта. Он же загубит предприятие. И продукцию, которую оно выпускало до сих пор. Он должен мирную продукцию выпускать. И наращивать. Как они будут это делать, это их дело. По ночам, еще как-то. Привлекать людей и прочее. Губить экспорт это преступление», – отметил белорусский лидер.

За пять лет рентабельность завода выросла на 12%, а объем производства – почти в восемь раз. В четыре раза увеличились зарплаты. В последнее время основные силы предприятия сосредоточены на изготовлении специзделий для военпрома. И линейку планируют расширить. Ранее же здесь выпускали чугунную посуду и детали для нефтегазовой отрасли. Это направление президент потребовал не забывать. Следить за производством будет Госконтроль.