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Лукашенко призвал сохранить выпуск продукции мирного назначения в Витебской области
29.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко потребовал сохранить и нарастить выпуск продукции мирного назначения
За пять лет рентабельность завода выросла на 12%, а объем производства – почти в восемь раз. В четыре раза увеличились зарплаты. В последнее время основные силы предприятия сосредоточены на изготовлении специзделий для военпрома. И линейку планируют расширить. Ранее же здесь выпускали чугунную посуду и детали для нефтегазовой отрасли. Это направление президент потребовал не забывать. Следить за производством будет Госконтроль.
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