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Заседание Суда ЕАЭС в честь юбилея союза провели в Минске
29.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
Евразийский экономический союз отмечает
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия – пять стран-участниц Евразийского экономического союза. Десять лет назад был подписан Договор о ЕАЭС. В нем заключили беспрепятственное передвижение так называемых четырех свобод – товаров, услуг, капитала и рабочей силы. В 2014 году в Астане договор подписали президенты Беларуси, России и Казахстана. Этот день считают официальным началом евразийской интеграции.
Внутри союза работают свои органы. Это Высший совет с главами государств, Межправсовет, Экономическая комиссия и суд. Он следит за честным применением законов ЕАЭС. Базируется в Минске. Там провели торжественное заседание и подвели итоги. За десять лет суд рассмотрел 85 дел.
Кроме этого, ЕАЭС активно сотрудничает с другими государствами. У него есть страны-наблюдатели: Молдова, Узбекистан и Куба. Уже подписаны договоры о свободной торговле с Вьетнамом, Ираном, Сингапуром, Сербией и Китаем. Каждый год в Евразийском экономическом союзе меняется страна-председатель. В 2024-м эстафету от России приняла Армения.
ЕАЭС занимает территорию площадью более 20 миллионов квадратных километров. Это 14% от мировой суши.
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