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Заседание Суда ЕАЭС в честь юбилея союза провели в Минске

29.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Заседание Суда ЕАЭС в честь юбилея союза провели в <a href=Минске" height="100%" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

Евразийский экономический союз отмечает десятилетний юбилей. В странах-участницах проходят торжественные мероприятия. В Минске провели особое заседание Суда ЕАЭС, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия – пять стран-участниц Евразийского экономического союза. Десять лет назад был подписан Договор о ЕАЭС. В нем заключили беспрепятственное передвижение так называемых четырех свобод – товаров, услуг, капитала и рабочей силы. В 2014 году в Астане договор подписали президенты Беларуси, России и Казахстана. Этот день считают официальным началом евразийской интеграции.

Основные задачи союза – экономические. Общий ВВП за 10 лет вырос больше чем в полтора раза – до двух с половиной триллионов долларов. Товары в евразийской «пятерке» перемещаются без пошлины. Существует общий рынок труда. Совместно страны проводят промышленную и транспортную политику. Строят единое цифровое пространство.

«Мы идем по пути проектного сотрудничества для создания евразийских транснациональных корпораций. То есть когда уже бизнес заинтересован в сотрудничестве, а не только какое-то там пожелание. Сейчас уже новая фаза интеграции. С 2015 по 2023 год взаимная торговля выросла в 2,3 раза. Вы представляете, какие это объемы? Ни у кого нет такого фантастического роста объемов взаимной торговли», – рассказал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Внутри союза работают свои органы. Это Высший совет с главами государств, Межправсовет, Экономическая комиссия и суд. Он следит за честным применением законов ЕАЭС. Базируется в Минске. Там провели торжественное заседание и подвели итоги. За десять лет суд рассмотрел 85 дел.

«У нас есть три, можно сказать, сферы, где суд наиболее активен. Это функционирование Таможенного союза. В общей сложности 38 дел рассмотрено. Общие принципы и правила конкуренции – 17 дел. Все более востребованной становится проблематика трудовых отношений в органах ЕАЭС», – рассказал председатель Суда Евразийского экономического союза Алексей Дронов.

Кроме этого, ЕАЭС активно сотрудничает с другими государствами. У него есть страны-наблюдатели: Молдова, Узбекистан и Куба. Уже подписаны договоры о свободной торговле с Вьетнамом, Ираном, Сингапуром, Сербией и Китаем. Каждый год в Евразийском экономическом союзе меняется страна-председатель. В 2024-м эстафету от России приняла Армения.

ЕАЭС занимает территорию площадью более 20 миллионов квадратных километров. Это 14% от мировой суши.



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Теги: Минск
 
 
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Общий ВВП за 10 лет вырос больше чем в полтора раза – до двух с половиной триллионов долларов.
 
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