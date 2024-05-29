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Больше 23 тысяч белорусских студентов подали заявки на участие в студотрядах
29.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Студенческая молодежь Беларуси во время каникул будет трудиться на стройках, в школах, медцентрах и на полях. Это способ не только найти друзей, но и заработать. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Учебный год для школьников закончился, начинается пора выпускных и вступительных экзаменов. Алина Алесь хорошо помнит свое волнение в этот период. Поэтому с выбором студотряда долго не думала, решила помогать на централизованных тестах. Главное – подбодрить и поддержать абитуриентов, чтобы они показали свой лучший результат.
«Можем сделать комплимент девочкам, что у них очень симпатичная юбка сегодня, или что мальчик очень ухоженно выглядит. Они начинают быть менее взволнованными, настроение поднимается. Они проходят в аудиторию уже не боясь того, что ждет их в ближайший час», – рассказала студентка третьего курса Международного университета МИТСО Алина Алесь.
К тому же это и помощь преподавателям. Все выпускники точно найдут нужные аудитории и правильно заполнят документы. Проблемные вопросы подхватят студотрядовцы. Да и контакт со школьниками им найти проще.
А Яков Гвоздь решил совместить приятное с полезным. В период практики от колледжа записался в студотряд на крупнейший автозавод столицы. Собирает жгуты проводов для будущих авто. Опыт поможет в освоении профессии, он будущий автомеханик.
«Все просто. Главное – запоминать и не путаться в своих действиях. Пару дней, и я как-то освоился уже. Бояться в принципе не нужно, если ты в чем-то запнулся, то подойдут, помогут, объяснят», – сказал Яков.
За месяц работы Яков получит полторы тысячи рублей, это больше 42 тысяч российских. В плюсе не только студотрядовцы, но и предприятие – завод не сбавит темпы производства в период отпусков. Здесь будет трудиться молодежь не только из Беларуси.
«Приедут и ребята из России. Надо отработать, и не просто отработать, а показать высококвалифицированную работу. Проработав определенный период, мы можем присвоить ребятам определенные разряды работы. Допустим, слесарь механосборочных работ третьего разряда», – пояснил заместитель директора по идеологической работе и социальным вопросам Алексей Ламекин.
В этом году заявки в студотряды подали больше 23 тысяч человек. Они будут
«Было предложено провести и первое трудоустройство наших ребят на базе областных телерадиокомпаний. Это было бы здорово – попробовать себя в плане журналистики нашим будущим работникам сферы средств массовой информации», – считает первый секретарь Центрального комитета белорусского союза молодежи Александр Лукьянов.
По предварительным планам, трудоустроить получится больше 50 тысяч студентов. Это намного больше, чем в прошлом году.
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Студенческая молодежь во время каникул будет трудиться на стройках, в школах, медцентрах и на полях.
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