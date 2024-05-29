Больше 23 тысяч белорусских студентов подали заявки на участие в студотрядах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Студенческая молодежь Беларуси во время каникул будет трудиться на стройках, в школах, медцентрах и на полях. Это способ не только найти друзей, но и заработать. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Учебный год для школьников закончился, начинается пора выпускных и вступительных экзаменов. Алина Алесь хорошо помнит свое волнение в этот период. Поэтому с выбором студотряда долго не думала, решила помогать на централизованных тестах. Главное – подбодрить и поддержать абитуриентов, чтобы они показали свой лучший результат.

«Можем сделать комплимент девочкам, что у них очень симпатичная юбка сегодня, или что мальчик очень ухоженно выглядит. Они начинают быть менее взволнованными, настроение поднимается. Они проходят в аудиторию уже не боясь того, что ждет их в ближайший час», – рассказала студентка третьего курса Международного университета МИТСО Алина Алесь.

К тому же это и помощь преподавателям. Все выпускники точно найдут нужные аудитории и правильно заполнят документы. Проблемные вопросы подхватят студотрядовцы. Да и контакт со школьниками им найти проще.

«Они очень друг друга хорошо понимают. Нам, взрослым, необходимо объяснить в 15-ти словах, а они в двух словах могут объяснить, сказав, что в таком-то мессенджере можно почитать, сказать, записаться, и так далее», – пояснила проректор по воспитательной работе Международного университета МИТСО Елена Карпинская-Сакович.

А Яков Гвоздь решил совместить приятное с полезным. В период практики от колледжа записался в студотряд на крупнейший автозавод столицы. Собирает жгуты проводов для будущих авто. Опыт поможет в освоении профессии, он будущий автомеханик.

«Все просто. Главное – запоминать и не путаться в своих действиях. Пару дней, и я как-то освоился уже. Бояться в принципе не нужно, если ты в чем-то запнулся, то подойдут, помогут, объяснят», – сказал Яков.

За месяц работы Яков получит полторы тысячи рублей, это больше 42 тысяч российских. В плюсе не только студотрядовцы, но и предприятие – завод не сбавит темпы производства в период отпусков. Здесь будет трудиться молодежь не только из Беларуси.

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