ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Больше 23 тысяч белорусских студентов подали заявки на участие в студотрядах

29.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Студенческая молодежь Беларуси во время каникул будет трудиться на стройках, в школах, медцентрах и на полях. Это способ не только найти друзей, но и заработать. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Учебный год для школьников закончился, начинается пора выпускных и вступительных экзаменов. Алина Алесь хорошо помнит свое волнение в этот период. Поэтому с выбором студотряда долго не думала, решила помогать на централизованных тестах. Главное – подбодрить и поддержать абитуриентов, чтобы они показали свой лучший результат.

«Можем сделать комплимент девочкам, что у них очень симпатичная юбка сегодня, или что мальчик очень ухоженно выглядит. Они начинают быть менее взволнованными, настроение поднимается. Они проходят в аудиторию уже не боясь того, что ждет их в ближайший час», – рассказала студентка третьего курса Международного университета МИТСО Алина Алесь.

К тому же это и помощь преподавателям. Все выпускники точно найдут нужные аудитории и правильно заполнят документы. Проблемные вопросы подхватят студотрядовцы. Да и контакт со школьниками им найти проще.

«Они очень друг друга хорошо понимают. Нам, взрослым, необходимо объяснить в 15-ти словах, а они в двух словах могут объяснить, сказав, что в таком-то мессенджере можно почитать, сказать, записаться, и так далее», – пояснила проректор по воспитательной работе Международного университета МИТСО Елена Карпинская-Сакович.

А Яков Гвоздь решил совместить приятное с полезным. В период практики от колледжа записался в студотряд на крупнейший автозавод столицы. Собирает жгуты проводов для будущих авто. Опыт поможет в освоении профессии, он будущий автомеханик.

«Все просто. Главное – запоминать и не путаться в своих действиях. Пару дней, и я как-то освоился уже. Бояться в принципе не нужно, если ты в чем-то запнулся, то подойдут, помогут, объяснят», – сказал Яков.

За месяц работы Яков получит полторы тысячи рублей, это больше 42 тысяч российских. В плюсе не только студотрядовцы, но и предприятие – завод не сбавит темпы производства в период отпусков. Здесь будет трудиться молодежь не только из Беларуси.

Иностранных студентов в России станет больше
Благодаря чему?

«Приедут и ребята из России. Надо отработать, и не просто отработать, а показать высококвалифицированную работу. Проработав определенный период, мы можем присвоить ребятам определенные разряды работы. Допустим, слесарь механосборочных работ третьего разряда», – пояснил заместитель директора по идеологической работе и социальным вопросам Алексей Ламекин.

В этом году заявки в студотряды подали больше 23 тысяч человек. Они будут работать на объектах по всей стране. В трудовом десанте много профессий: от привычных – аграрных, промышленных, медицинских и строительных до новых.

«Было предложено провести и первое трудоустройство наших ребят на базе областных телерадиокомпаний. Это было бы здорово – попробовать себя в плане журналистики нашим будущим работникам сферы средств массовой информации», – считает первый секретарь Центрального комитета белорусского союза молодежи Александр Лукьянов.

По предварительным планам, трудоустроить получится больше 50 тысяч студентов. Это намного больше, чем в прошлом году.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Студенческая молодежь во время каникул будет трудиться на стройках, в школах, медцентрах и на полях.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: реки обмелели из-за жары в Беларуси, дожди с грозами пройдут в Армении
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.05.2024
Mir24.TV Belarus
29.05.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика