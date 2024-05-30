Лукашенко и Путин договорились о подготовке белорусских космонавтов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко рассказал про договоренности с российской стороной по подготовке белорусских космонавтов. О возможности отправиться на орбиту вслед за Мариной Василевской у президента спросили сотрудники одного из предприятий Витебской области. Там белорусский лидер побывал во время рабочей поездки, передает «МИР 24».

«Мы с Путиным договорились: пожалуйста, он говорит, в число космонавтов мы готовы включить. Если кто-то хочет, пожалуйста. Мы договорились с россиянами по конкурсу. Пройдете конкурс – будете в группе космонавтов готовиться. Это тяжелая работа, с большим риском. Но, конечно, популярная», – отметил белорусский лидер.