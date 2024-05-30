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Лукашенко и Путин договорились о подготовке белорусских космонавтов

30.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко и Путин договорились о подготовке белорусских космонавтов
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Александр Лукашенко рассказал про договоренности с российской стороной по подготовке белорусских космонавтов. О возможности отправиться на орбиту вслед за Мариной Василевской у президента спросили сотрудники одного из предприятий Витебской области. Там белорусский лидер побывал во время рабочей поездки, передает «МИР 24».

«Мы с Путиным договорились: пожалуйста, он говорит, в число космонавтов мы готовы включить. Если кто-то хочет, пожалуйста. Мы договорились с россиянами по конкурсу. Пройдете конкурс – будете в группе космонавтов готовиться. Это тяжелая работа, с большим риском. Но, конечно, популярная», – отметил белорусский лидер.

В марте Марина Василевская прошла в России ускоренную подготовку и стала первым белорусским космонавтом в истории независимости страны. На МКС она отправилась вместе с Олегом Новицким.



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Об этом глава республики сообщил в среду, отвечая на вопросы сотрудников одного из предприятий в Витебской области.
 
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