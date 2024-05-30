«Искусственный интеллект уже понимает ваших клиентов и сотрудников лучше, чем вы». Как бизнесу правильно использовать нейросети в работе и почему это нужно было сделать еще вчера

Источник материала: ProBusiness



Максим Драница.

«У меня для вас две классические новости: плохая и хорошая. Плохая новость заключается в том, что искусственный интеллект уже умеет понимать ваших клиентов и сотрудников намного лучше, чем вы сами. Хорошая — они все еще не требуют отмечать корпоратив», — Максим Драница, CEO компании 8digital.pro, совсем не шутил, когда говорил это на «AI DAY_CONFERENCE: ПРОДАЖИ, КЛИЕНТЫ, МАРКЕТИНГ». Предприниматель сам активно использует возможности нейросетей и помогает это делать другим бизнесам. Максим объяснил, чем уже сейчас ИИ может помочь любой компании.

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«На данном этапе искусственный интеллект позволяет в разы ускорить процессы, но не заменяет людей полностью»

— У меня уже больше 15 лет предпринимательского опыта, и за все это время я сделал для себя один важный вывод: самое ценное что существует у каждого человека — его время. Управлять временем, к сожалению, мы не можем, но единсветвенное, чем мы и правда можем управлять, — нашим вниманием. И сегодня, находясь тут, я предлагаю вам направить весь фокус своего внимания на то, как высвободить свое драгоценное время с помощью автоматизации процессов, внедряя ИИ в вашу жизнь и бизнес, на решение более важных стратегических задач.





Искусственный интеллект на данном этапе развития — это инструмент, который позволит вам решить ваши задачи кратно быстрее, но не избавит вас от каких-либо сотрудников и не заменит их полноценно. Пока ИИ позволяет вам в разы ускорить все ваши процессы, и дать возможность выполнить работу намного быстрее и лучше, чем это делалось ранее. То есть это «второй пилот» для любого хорошего специалиста в своей области.

Если вы до сих пор думаете, что нейросети не работают, что с их помощью ничего невозможно сделать, то давайте посмотрим, как они выглядят изнутри.





Самая известная и мощная нейросеть сегодня — это Chat GPT, разработаная компанией Open AI. Там существует уже несколько моделей, которые работают достаточно давно. Модель 3,5, которая стала известна всем, — бесплатная, она предоставляет вам возможность выполнять базовые функции и определенный набор достаточно элементарных задач. Наиболее оптимальный класс решений предлагает модель GPT 4. Не GPT 4о, которая является последней, но оптимизированной (а значит более простой) версией.





GPT 4 — это продвинутая модель, которая выполняет достаточно сложные задачи и позволяет преобразовывать более сложную информацию. Она потребляет больше ресурсов, поэтому и самая дорогая. Соответственно, чтобы понять реальные возможности нейросетей, настоятельно рекомендую попробовать поработать именно с моделью GPT 4.

Кроме того, есть топ нейросетей, которые на сегодня эффективно решают разные задачи:





Например, HeyGen — это платформа, которая помогает создать цифрового аватара. Сегодня это очень важная опция — люди любят визуал, любят видео, с его помощью легче привлечь внимание. И аватар позволяет сильно сократить затраты на продакшн. Вы один раз создаете свою цифровую копию, а потом можете делать видео-курсы, контент для соцсетей или обращения к сотрудникам и так далее, загружая в программу нужный текст. Для создания аватара потребуется только час вашего времени и качественное оборудование.





Помимо этого, аватар позволяет вам говорить не только на языке носителя, но и на 47 других языках. Он может воспроизводить все то, что вы скажете, с той мимикой, которая соответствует языку.

База знаний

Давайте представим, что любой процесс нашей компании или любой сотрудник — это книга в вашей библиотеке: вы в любой момент можете достать эту книгу. Но если она пропадает с вашей полки, то вам, соответственно, необходимо потратить определенное время, чтобы ее туда вернуть (отыскать старую, «купить» новую). Поэтому на определенном этапе развития в любой компании появляется такой документ как «база знаний». Это процесс, который позволяет зафиксировать все, что происходит у вас в компании в каком-то письменном, текстовом виде. Он передается разработчикам, загружается в базу искусственного интеллекта и искусственный интеллект руководствуется этой базой знаний, выполняет определенный набор функций. База знаний, разумеется, будет функционировать в зависимости от промта, то есть указания к действию о том, как ассистенту работать с той или иной информацией.





Поэтому искусственный интеллект помогает нам решать такую важную задачу как оцифровка. Если вы оцифровали процесс, то его уже можно отдать искусственному интеллекту, чтобы он работал и, соответственно, выдавал нужные результаты в автоматическом режиме.

Цифровые помощники

На основе базы знаний можно создавать различных цифровых помощников. Приведу примеры AI-ассистентов — какие роли они могут выполнять и что с ними можно делать, куда их можно вывести, как они могут функционировать. На своем опыте мы уже поняли, что цифровой помощник, который выполняет одну функцию работает лучше всего. Он знает четкое указание к действию, определенную базу знаний и выдает максимально правильную информацию.





Начнем с персонального секретаря, который может выполнять все ваши задачи. Но сразу сделаю небольшую ремарку: каждый из этих ассистентов может выполнять определенную роль между различным программным обеспечением. То есть искусственный интеллект — это некое промежуточное звено, в которое попадает информация со всего мира в нужном виде, он ее обрабатывает, и выдает обратно уже с готовым решением и она может поступать в любое другое пространство. Поэтому, например, ваш ассистент может выполнять функцию персонального секретаря, управляя вашим календарем, расписанием. Это может быть интеграция Google Календаря либо Google Meet, либо куда угодно в другое место, чтобы в автоматическом режиме предоставлять вам нужную информацию.





















































Это может быть планирование поездок, обработка электронной почты. Например, вам на почту приходит письмо. Это письмо поступает в ассистента, разработанного искусственным интеллектом. У него есть свой промт, он распознает, что там написано, генерирует ответное письмо либо заменяет его драфт-черновик, и высылает адресованное непосредственно какому-то пользователю в автоматическом режиме ответ.

Также может быть координатор встреч. То есть ассистент, выполняя определнную функцию, взаимодействует с пользователем, который к нему обратился, ведет его по воронке и потом координирует на какую-то встречу, которая опять же может вноситься в любое удобное программное обеспечение.





Очень может помочь в бизнесе ассистент HR. Например, если в вашу компанию постоянно приходят новые сотрудники, — это огромный пласт работы для отдела HR, который выполняет функцию онбординга, рассказывает, показывает, что происходит в компании, отвечая на постоянные вопросы, отвлекая других сотрудников и так далее. Здесь же создается просто оболочка, в которой новый сотрудник может задавать вопросы в режиме онлайн, 24/7 и понимая, что у него есть ряд задач, которые решаемы. При этом все мы с вами знаем, все мы люди, и если сотрудник в какой-то определенный момент времени не понял какую-то задачу или не понял, куда ему надо обратиться, он может два раза не спросить, постесняться отвлекать сотрудников или побоится показаться некомпетентным. При наличии ИИ-ассистента он сможет взаимодействовать с ним, задавать любые вопросы, переспрашивать по всей базе знаний, которая существует.





На базе HR сейчас достаточно классным решением может стать геймификация, которая позволяет вашей компании сделать так, чтобы каждый приходящий сотрудник мог понять, что ему нужно сделать для того, чтобы вырасти по должности. Он может прийти в точку А, точку В и точку С, и можно все это дело преобразовать в таком виде, чтобы можно было проходить определенную линию, видя определенный результат, выполняя пошагово какие-то функции и понимая, куда ему двигаться дальше. В большинстве компаний это не реализовано. Там не рассказывают о том, какие критерии ведут к следующему этапу развития сотрудников, после чего они начинают искать новое место работы.

Поскольку искусственный интеллект — это площадка, которая, по сути, помогает анализировать огромный пласт данных молниеносно, его можно использовать как аналитика.





И я уже не говорю про менеджера по продажам. Эту функцию AI-ассистент закрывает прекрасно. Он выполняет определенную задачу и всегда имеет ответ на любой вопрос, сопровождая клиента по воронке, которую вы ему предоставили: то есть он никогда не замолчит. Он всегда будет взаимодействовать и всегда будет искать вариант, каким образом ответить клиенту верно на его вопрос.

У нас был кейс — интеграция искусственного интеллекта в Instagram для одного из автодилеров. Все было хорошо, но нас почему-то забыли предупредить о том, что компания проводит акцию. Она подразумевала, что выявится победитель, который должен получить какой-то подарок. Когда пользователь, который победил, увидел информацию об этом в сториз, он, естественно, обрадовался и сразу написал в директ. AI-ассистент начал с ним взаимодействовать и поддержал радость, которая была у этого человека. Потом клиент задал вопрос: «Можно ли мне направить подарок в другой город?» Искусственный интеллект, не владея вообще никакой информацией, подтянул данные о том, что оказывается в Беларуси существует Белпочта, Европочта и предложил оба вараинта доставки этому клиенту. То есть искусственный интеллект «проявил инициативу» и не оставил без ответа человека, который к нему обратился.

Подобных примеров у нашей компании уже много. Если вы еще не используете такие возможности — самое время об этом задуматься.



