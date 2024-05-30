Кочанова отметила общность подходов Китая и Беларуси в развитии здравоохранения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Для Беларуси и Китая здоровье нации – приоритет, об этом заявила спикер Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. В составе делегации она посетила одну из больниц в Пекине, передает «МИР 24».

В этом центре сразу несколько направлений – медицина, обучение, научно-исследовательская деятельность и профилактика. Гостям показали, как работают центры МРТ, неотложная помощь, кардиоотделение.

«Видели то, что требует своей проработки и, возможно, внедрения в нашей стране. У нас существует качественное сотрудничество, оно касается разных сфер. Это сферы фармацевтики, медоборудования, обслуживания медицинского оборудования. А также мы будем углублять взаимодействие в сфере обмена специалистами и повышения качества медицинских услуг», – рассказал министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев.

Беларусь и КНР тесно сотрудничают по многим направлениям. Одно из них – поставка медоборудования и препаратов китайского производства. В дальнейшем договорились делать упор на инновации .

«Я почувствовала, насколько действительно схожи наши подходы во внутренней политике, во внешней политике. Если говорить про внутреннюю политику наших стран, это, прежде всего, люди. Самое главное – наши народы. Это миролюбивая политика, это суверенитет и независимость, это невмешательство во внутренние дела стран. И, конечно, продвижение политики многополярного мира», – отметила председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

На встрече отметили, что Пекин заинтересован в участии Минска при развитии инициативы «Один пояс – один путь». Его ключевым проектом стал совместный индустриальный парк «Великий камень». Увеличиваются и объемы торговли. В прошлом году товарооборот между странами превысил 8 млрд долларов.