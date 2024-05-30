|
Кочанова отметила общность подходов Китая и Беларуси в развитии здравоохранения
30.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Для Беларуси и Китая здоровье нации – приоритет, об этом заявила спикер Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. В составе делегации она посетила одну из больниц в Пекине, передает «МИР 24».
В этом центре сразу несколько направлений – медицина, обучение, научно-исследовательская деятельность и профилактика. Гостям показали, как работают центры МРТ, неотложная помощь, кардиоотделение.
«Видели то, что требует своей проработки и, возможно, внедрения в нашей стране. У нас существует качественное сотрудничество, оно касается разных сфер. Это сферы фармацевтики, медоборудования, обслуживания медицинского оборудования. А также мы будем углублять взаимодействие в сфере обмена специалистами и повышения качества медицинских услуг», – рассказал министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев.
Беларусь и КНР тесно сотрудничают по многим направлениям. Одно из них – поставка медоборудования и препаратов китайского производства. В дальнейшем договорились делать
На встрече отметили, что Пекин заинтересован в участии Минска при развитии инициативы «Один пояс – один путь». Его ключевым проектом стал совместный индустриальный парк «Великий камень». Увеличиваются и объемы торговли. В прошлом году товарооборот между странами превысил 8 млрд долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для Беларуси и Китая здоровье нации – приоритет, заявила спикер Национального собрания Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)