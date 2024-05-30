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Кочанова отметила общность подходов Китая и Беларуси в развитии здравоохранения

30.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Кочанова отметила общность подходов Китая и Беларуси в развитии здравоохранения
 Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Для Беларуси и Китая здоровье нации – приоритет, об этом заявила спикер Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. В составе делегации она посетила одну из больниц в Пекине, передает «МИР 24».

В этом центре сразу несколько направлений – медицина, обучение, научно-исследовательская деятельность и профилактика. Гостям показали, как работают центры МРТ, неотложная помощь, кардиоотделение.

«Видели то, что требует своей проработки и, возможно, внедрения в нашей стране. У нас существует качественное сотрудничество, оно касается разных сфер. Это сферы фармацевтики, медоборудования, обслуживания медицинского оборудования. А также мы будем углублять взаимодействие в сфере обмена специалистами и повышения качества медицинских услуг», – рассказал министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев.

Беларусь и КНР тесно сотрудничают по многим направлениям. Одно из них – поставка медоборудования и препаратов китайского производства. В дальнейшем договорились делать упор на инновации.

«Я почувствовала, насколько действительно схожи наши подходы во внутренней политике, во внешней политике. Если говорить про внутреннюю политику наших стран, это, прежде всего, люди. Самое главное – наши народы. Это миролюбивая политика, это суверенитет и независимость, это невмешательство во внутренние дела стран. И, конечно, продвижение политики многополярного мира», – отметила председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

На встрече отметили, что Пекин заинтересован в участии Минска при развитии инициативы «Один пояс – один путь». Его ключевым проектом стал совместный индустриальный парк «Великий камень». Увеличиваются и объемы торговли. В прошлом году товарооборот между странами превысил 8 млрд долларов.



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Теги: Минск
 
 
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Для Беларуси и Китая здоровье нации – приоритет, заявила спикер Национального собрания Беларуси.
 
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