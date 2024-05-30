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Программу льготного кредитования на покупку отечественных товаров расширят в Беларуси

30.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Программу льготного кредитования на покупку отечественных товаров расширят в Беларуси
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Программу льготного кредитования на покупку отечественных товаров расширят в Беларуси. Об этом заявил президент Александр Лукашенко. Во время рабочей поездки в Витебскую область глава государства посетил местное предприятие и пообщался с коллективом, сообщает «МИР 24».

Один из вопросов касался программы кредитов по низкой процентной ставке. Сейчас в банке можно взять до 12 тысяч белорусских рублей, или больше 330 тысяч российских на три года под четыре процента. Например, на покупку холодильника или стиральной машины, сделанной в Беларуси.

«Мы будем продолжать эту практику. И поручено правительству, думаю, до конца года мы рассмотрим, и увеличим эти субсидии для вас, кредиты. Для того, чтобы вы покупали то, что производят – белорусское. В этой части мы подвинемся. И второе. Мы расширим линейку предприятий, которые подлежат этому льготному кредитованию», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Сейчас льготный кредит можно взять на товары, которые производят 120 белорусских предприятий.



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Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область.
 
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