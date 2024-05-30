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Программу льготного кредитования на покупку отечественных товаров расширят в Беларуси
30.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Программу льготного кредитования на покупку отечественных товаров расширят в Беларуси. Об этом заявил президент Александр Лукашенко. Во время рабочей поездки в Витебскую область
Один из вопросов касался программы кредитов по низкой процентной ставке. Сейчас в банке можно взять до 12 тысяч белорусских рублей, или больше 330 тысяч российских на три года под четыре процента. Например, на покупку холодильника или стиральной машины, сделанной в Беларуси.
Сейчас льготный кредит можно взять на товары, которые производят 120 белорусских предприятий.
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Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область.
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