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Развитие сел обсудили парламентарии Союзного государства в Минске

30.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Развитие сел обсудили парламентарии Союзного государства в <a href=Минске" height="100%" width="670">
Фото: МТРК «Мир»

Развитие сельских территорий обсудили на заседании парламентариев Союзного государства в Минске. Российских депутатов заинтересовал опыт белорусских агрогородков. Там и производят, и перерабатывают продукцию на месте, передает телеканал «МИР 24».

Среди главных проблем – разница в зарплатах и досуг. Сельских жителей беспокоит отсутствие магазинов, мест для отдыха, школ и детских садов. Если не решить эти проблемы, люди продолжат уезжать в крупные города, а на полях тем временем работать будет некому. Решить вопрос, по мнению участников встречи, поможет комплексный подход.

«Все школы наши должны быть отремонтированы и достойно оснащены классы. Но у нас вопрос стоит другой: а кто будет работать в этих школах, а кто будет работать в медицинских учреждениях? То есть кадры нужно воспитывать», – отметила председатель Комиссии парламентского собрания по труду, социальной политике и здравоохранению Елена Афанасьева.

«Мы проводили небольшое социологическое исследование, что же сегодня молодежи не хватает. Молодые люди ответили, что очень важно иметь четкий график работы, чтобы были конкретно выделены выходные дни. Мы должны слышать это и учитывать в наших и законодательных актах», – уточнил председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Беларуси Валерий Малашко.

Парламентарии также ищут решение, как стереть разницу между городской и сельской жизнью, а также справиться с отъездом населения.



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Теги: Минск
 
 
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Сельских жителей беспокоит отсутствие магазинов, мест для отдыха, школ и детских садов.
 
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