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Развитие сел обсудили парламентарии Союзного государства в Минске
30.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
Развитие сельских территорий обсудили на заседании парламентариев Союзного государства в Минске. Российских депутатов заинтересовал опыт
Среди главных проблем – разница в зарплатах и досуг. Сельских жителей беспокоит отсутствие магазинов, мест для отдыха, школ и детских садов. Если не решить эти проблемы, люди продолжат уезжать в крупные города, а на полях тем временем работать будет некому. Решить вопрос, по мнению участников встречи, поможет комплексный подход.
Парламентарии также ищут решение, как стереть разницу между городской и сельской жизнью, а также справиться с отъездом населения.
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Сельских жителей беспокоит отсутствие магазинов, мест для отдыха, школ и детских садов.
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