Развитие сел обсудили парламентарии Союзного государства в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Развитие сельских территорий обсудили на заседании парламентариев Союзного государства в Минске. Российских депутатов заинтересовал опыт белорусских агрогородков. Там и производят, и перерабатывают продукцию на месте, передает телеканал «МИР 24».

Среди главных проблем – разница в зарплатах и досуг. Сельских жителей беспокоит отсутствие магазинов, мест для отдыха, школ и детских садов. Если не решить эти проблемы, люди продолжат уезжать в крупные города, а на полях тем временем работать будет некому. Решить вопрос, по мнению участников встречи, поможет комплексный подход.

«Все школы наши должны быть отремонтированы и достойно оснащены классы. Но у нас вопрос стоит другой: а кто будет работать в этих школах, а кто будет работать в медицинских учреждениях? То есть кадры нужно воспитывать», – отметила председатель Комиссии парламентского собрания по труду, социальной политике и здравоохранению Елена Афанасьева.