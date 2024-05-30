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Белорусские медики освоили инновационное протезирование плечевого сустава
30.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские медики освоили новый метод протезирования, и теперь смогут вернуть к полноценной жизни пациентов с проблемой плечевого сустава, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
В операционной три хирурга. В команде работают и белорусские медики, и приглашенный специалист из Германии. На процедуру уходит около трех часов. Уникальность протеза в том, чтобы дать больше возможностей для движения.
Раньше у таких пациентов боль только притупляли – таблетками и мазями. Дискомфорт пропадал лишь на время. Теперь о диагнозе можно полностью забыть.
«Это касается пациентов, которые в повседневной жизни не могут поднять руку вверх. И наша задача дать этим людям возможность снова самостоятельно причесываться, подносить ложку ко рту и одеваться», – рассказал ортопед-травматолог Вольфганг Фогт.
Привычные для страны операции по протезированию тазобедренного и коленного суставов обычно проводят пациентам после 60 лет. Но с проблемами плечевого приходят более молодые.
За пару дней интернациональная команда провела три операции. По словам медиков, они прошли успешно, пациенты чувствуют себя хорошо. На восстановление уйдет около месяца. А дальше они начнут жить полной жизнью. Наблюдение за пациентами и сотрудничество белорусские медики и их коллега из Германии продолжат и дальше.
«Мы находимся в постоянном контакте. Пересылаем друг-другу рентгеновские снимки, видео. Наблюдаем, как происходит лечение. Возможно, я приеду еще раз через несколько месяцев, если возникнут вопросы. Это не разовая акция, а постоянное сотрудничество. Важно, чтобы результат был долгосрочным», – сказал Вольфганг Фогт.
Перенимать опыт медики продолжат и дальше. Так, в Беларуси планируют открыть новый обучающий центр по вопросам ортопедии. Мастер-классы в нем будут проводить и иностранные специалисты.
«На мой взгляд, нужно создать совместное предприятие в Беларуси. И на его базе производить медицинские изделия. Важно, чтобы в Беларуси создавались рабочие места, а не просто импортировались какие-то готовые изделия. А также, чтобы здесь происходили разработка и исследование. Это важно», – считает почетный консул Беларуси в Люцерне Герман Бейелер.
Проблема замены плечевого сустава для белорусов актуальна. В год в подобной операции нуждаются около 50 человек. Их в Беларуси проводят бесплатно.
Также в Беларуси активно проводят протезирование тазобедренных суставов.
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В Беларуси планируют открыть новый обучающий центр по вопросам ортопедии.
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