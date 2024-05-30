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Лукашенко оценил экспериментальные поля с кукурузой и травами
30.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко изучил
Угодья расположены на стыке Могилевской и Витебской областей. Ученые тестируют здесь новые сорта растений, сравнивают с импортными и строго соблюдают технологии, а положительный опыт затем распространяют на всю страну. В этом году на полях выращивают кукурузу и полезные травы. Белорусский лидер оценил посевы.
Президент поблагодарил ученых и фермеров, которые работают на этих полях.
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Угодья расположены на стыке Могилевской и Витебской областей, здесь тестируют новые сорта растений.
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