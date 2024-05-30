Лукашенко оценил экспериментальные поля с кукурузой и травами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко изучил экспериментальные поля на своей малой родине. В народе их называют «президентскими», передает телеканал «МИР 24».

Угодья расположены на стыке Могилевской и Витебской областей. Ученые тестируют здесь новые сорта растений, сравнивают с импортными и строго соблюдают технологии, а положительный опыт затем распространяют на всю страну. В этом году на полях выращивают кукурузу и полезные травы. Белорусский лидер оценил посевы.

«Идеально – люцерна и клевер. Учись и действуй! И посевы кукурузы хорошие», – отметил глава государства.

Президент поблагодарил ученых и фермеров, которые работают на этих полях.