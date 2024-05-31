Илья Суцкевер уходит из OpenAI, а Samsung на грани первой в истории забастовки рабочих. Главные мировые бизнес-новости в мае 2024 года

Источник материала: ProBusiness

«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Подготовили для вас подборку бизнес-новостей за май 2024 года.

Уход Ильи Суцкевера из OpenAI: завершение одной главы и начало новой

Илья Суцкевер, соучредитель и главный научный сотрудник OpenAI, объявил о своем уходе из компании, о чем было сообщено в блоге OpenAI. Этот шаг закрывает еще одну значимую главу в истории компании, которая в последние месяцы привлекла внимание всей технологической индустрии и вызвала вопросы о будущем искусственного интеллекта. В правление OpenAI входили шесть человек: три основателя и три независимых члена. Ранее доктор Суцкевер проголосовал вместе с тремя посторонними лицами за смещение Альтмана с поста исполнительного директора и председателя правления, заявив без уточнения деталей, что Альтман не был «последовательно откровенен в своих сообщениях». Это решение стало неожиданным для многих и вызвало бурю эмоций в Кремниевой долине. Однако спустя всего пять дней Альтман вернулся к руководству компанией, восстанавливая свой контроль и продолжая продвижение передовых технологий. Суцкевер остался сотрудником OpenAI, но не вернулся к активной работе. В своем интервью Сэм Альтман заявил: «Это эмоциональный день для всех нас. OpenAI не существовала бы без него и, безусловно, была сформирована им». В своем заявлении Суцкевер отметил: «Я принял решение покинуть OpenAI. Траектория развития компании была не чем иным, как чудом, и я уверен, что OpenAI создаст A.G.I., который будет одновременно безопасным и полезным». Суцкевер добавил, что начинает новый проект, но не стал вдаваться в подробности. Более того, Илья Суцкевер может вернуться в Россию для работы над значимым проектом. Об этом сообщает Telegram-канал AI Insider. На данный момент конкретные детали проекта не раскрываются, однако, по информации AI Insider, один из ведущих банков России ведет переговоры с Суцкевером.





В OpenAI случился и второй уход. В прошлом году Суцкевер помог создать внутри OpenAI команду Superalignment для изучения способов обеспечения того, чтобы будущие версии технологии не наносили вреда. Как и другие специалисты в этой области, он все больше беспокоился о том, что искусственный интеллект может стать опасным и, возможно, даже уничтожить человечество. Так вот, в отставку подал Ян Лейке, который руководил командой Superalignment вместе с Суцкевером. В прошлом году журнал Time включил Лейке в топ-100 людей в сфере AI.

Коллективу Superalignment компании OpenAI, ответственной за разработку способов управления «сверхинтеллектуальными» системами ИИ, было обещано 20% вычислительных ресурсов компании, по словам человека из команды. Но запросы на часть этих вычислений часто отклонялись, что мешало сотрудникам выполнять свою работу. Эта проблема, среди прочих, и вынудила нескольких членов команды уйти в отставку на этой неделе, в том числе руководителя Яна Лейке.





Лейке публично изложил некоторые причины своей отставки. «Я не соглашался с руководством OpenAI по поводу основных приоритетов компании в течение довольно долгого времени, пока мы, наконец, не достигли переломного момента», — написал Лейке в серии постов на Х. «Я считаю, что гораздо больше нашей пропускной способности должно быть потрачено на подготовку к следующим поколениям моделей, на безопасность, мониторинг, готовность, состязательную устойчивость, конфиденциальность, социальное воздействие и связанные с этим темы. Эти проблемы довольно трудно решить, и я обеспокоен тем, что мы не находимся на пути к их решению».

Команде Superalignment удалось опубликовать ряд исследований в области безопасности и направить миллионы долларов в виде грантов сторонним исследователям. Но по мере того, как запуск продуктов начал занимать все большую часть ресурсов руководства OpenAI, команде Superalignment пришлось бороться за дополнительные первоначальные инвестиции, которые, по ее мнению, имели решающее значение для заявленной миссии компании по разработке сверхразумного ИИ на благо всего человечества.





После ухода Лейке и Суцкевера Джон Шульман, еще один соучредитель OpenAI, возглавил ту работу, которой занималась команда Superalignment, но выделенной команды больше не будет — вместо них будет работать слабо связанная группа исследователей, встроенных в подразделения по всей компании. Представитель OpenAI описал это как «более глубокую интеграцию команды». Опасения заключаются в том, что в результате разработка искусственного интеллекта OpenAI не будет так ориентирована на безопасность, как могла бы.

Стартап Илона Маска xAI привлекает $ 6 млрд в новом раунде финансирования

Стартап в области искусственного интеллекта xAI, принадлежащий миллиардеру Илону Маску, приближается к завершению раунда финансирования на сумму $ 6 млрд. Это происходит в рамках стремления компании укрепить свои позиции и догнать лидеров рынка. Проект Маска получил значительную поддержку от ведущих венчурных фондов Кремниевой долины, таких как Lightspeed Venture Partners, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital и Tribe Capital. В результате этого раунда xAI оценивается в $ 18 млрд, и новые инвестиции могут поднять оценку компании до $ 24 млрд.





Привлечение новых инвестиций необходимо для того, чтобы xAI мог конкурировать с такими гигантами, как OpenAI, Anthropic и Google, которые уже выпустили более мощные модели генеративного ИИ. Маск планирует использовать связи xAI с другими своими компаниями для получения технологий, данных и раннего дохода от клиентов.

Илон Маск был соучредителем OpenAI, но покинул компанию в 2018 году из-за разногласий с генеральным директором Сэмом Альтманом. С тех пор Маск подал в суд на OpenAI, обвиняя компанию в измене первоначальной миссии создания ИИ на благо человечества. OpenAI отклонила эти обвинения.

Маск обещает, что xAI будет более прозрачной в своих исследованиях общего искусственного интеллекта (AGI), чем конкуренты. Он критикует текущие модели ИИ за их политическую корректность и заявляет о необходимости максимального поиска истины.

По словам одного из инвесторов, для того чтобы xAI смогла догнать своих конкурентов, необходимо потратить миллиарды долларов на приобретение чипов H100 и развитие инфраструктуры.

Amazon снижает цены на продукты до 30% для борьбы с инфляцией

В условиях растущей инфляции Amazon объявила о значительном снижении цен на продукты, стремясь привлечь покупателей, испытывающих финансовые трудности. Эта инициатива следует примеру других крупных ритейлеров, таких как Target и Walmart. В Соединенных Штатах покупатели смогут получать скидки до 30% ежедневно на 4000 наименований как в магазинах, так и онлайн. Эти скидки будут увеличиваться еженедельно. Снижение цен распространяется на различные категории продуктов, включая мясо, морепродукты, замороженные и молочные продукты, сыр, напитки, закуски, пасту. В числе продуктов со скидками будут как национальные бренды, так и собственные торговые марки Amazon (AMZN).





Клэр Питерс, вице-президент Amazon Fresh по всему миру, в своем заявлении подчеркнула: «Увеличение количества наших еженедельных предложений на тысячи наименований и расширение сферы действия Prime Savings в Amazon Fresh — это лишь один из способов, с помощью которого мы продолжаем инвестировать в конкурентоспособные цены и экономию для всех наших клиентов — как в магазинах, так и онлайн».

Target объявила о снижении цен на более чем 1500 популярных товаров: от сливочного масла до стирального порошка, чтобы привлечь больше покупателей. Покупатели Target могут ожидать «еще тысячи снижений цен» — на 5000 наименований — в течение лета, с целью коллективной экономии потребителей на миллионы долларов на товары первой необходимости (молоко, свежие фрукты, подгузники и корм для домашних животных).





Walmart также снизила цены почти на 7000 наименований в своих магазинах, отметив дефляцию на некоторые ключевые продукты.

Эти инициативы крупных ритейлеров направлены на то, чтобы поддержать покупателей в условиях текущей экономической ситуации и удержать их в своих магазинах, предлагая значительные скидки на повседневные товары.

Tesla начала строительство нового завода в Шанхае на фоне растущей геополитической напряженности

Tesla заложила фундамент нового завода в Шанхае всего через несколько недель после неожиданного визита генерального директора Илона Маска в Китай, направленного на поддержку падающих продаж автопроизводителя. Завод, о котором было объявлено в апреле прошлого года, начнет производство в первом квартале 2025-го. Он будет способен производить 10 000 мегапаков в год — очень больших батарей, используемых для хранения огромного количества электроэнергии, согласно заявлению Lingang Group, государственного застройщика района, где находится предприятие.

Новый завод по производству аккумуляторов будет располагаться недалеко от Шанхайской гигафабрики Tesla, крупнейшего завода компании за пределами Соединенных Штатов, производящего почти миллион автомобилей в год. Мегапаки предназначены для стабилизации энергетических сетей и могут хранить достаточно энергии, чтобы обеспечить 3600 домов в течение одного часа. Эти батареи планируется использовать коммунальными службами и электростанциями. В отличие от многих западных компаний, сталкивающихся с растущими барьерами для ведения бизнеса в Китае, для Tesla дела обстоят более гладко. Власти Шанхая отметили, что обеим сторонам потребовался всего месяц, чтобы провести переговоры и заключить сделку по строительству завода. Компания смогла двигаться так же быстро, когда строила свой первый завод в 2019 году.





Чиновник правительства Шанхая Ву Сяохуа заявил на церемонии открытия, что город поможет Tesla завершить строительство и ввести завод в эксплуатацию «уже в этом году». Маск встретился с премьер-министром Китая Ли Цяном во время своего визита в конце прошлого месяца. Ли высоко оценил Tesla как «успешную модель» сотрудничества между США и Китаем.

Пекин наращивает усилия по ускорению производства электромобилей, чтобы противостоять экономическому спаду, вызванному кризисом в секторе недвижимости, и продвигать низкоуглеродную экономику. В условиях ослабевающего внутреннего спроса Пекин также поощряет производителей искать новые возможности роста на зарубежных рынках, что ставит отрасль в центр растущей торговой напряженности с США и Европой.





Ранее президент Джо Байден заявил, что тарифы на импорт китайских электромобилей и ряда других продуктов на сумму $ 18 млрд резко вырастут в течение следующих двух лет. Тарифы на электромобили, импортируемые из Китая, увеличатся почти в четыре раза — с 27,5% до 100%. Эти меры разработаны для защиты американских рабочих и бизнеса перед лицом несправедливой торговой практики Китая, включая «наводнение мировых рынков искусственно заниженным экспортом».

Маск же отметил, что китайские производители электромобилей могут вытеснить многих своих конкурентов, если тарифы не будут повышены. Однако на технологической конференции в Париже он высказался против мер, которые искажают рынок, заявив: «Ни Tesla, ни я не просили об этих тарифах. Tesla довольно хорошо конкурирует на рынке в Китае без тарифов и без почтительной поддержки. Я выступаю за то, чтобы никаких тарифов не было». Строительство нового завода Tesla в Шанхае подчеркивает приверженность компании китайскому рынку и демонстрирует возможности быстрого развертывания проектов в условиях сложной геополитической обстановки.

Samsung на грани первой в истории забастовки рабочих

Крупнейшая в Южной Корее компания Samsung может впервые за свою историю столкнуться с забастовкой рабочих. Общенациональный профсоюз Samsung Electronics Union (NSEU) заявил во время пресс-конференции, транслируемой на его официальном канале Youtube, что 28 тысяч членов — чуть менее четверти всей рабочей силы компании в стране — будут бастовать 7 июня после неудачных переговоров о заработной плате и бонусах. Обе стороны начали переговоры в начале года, однако так и не смогли прийти к компромиссу.

В заявлении профсоюза, сделанном перед офисом Samsung в Сеуле, говорится: «Мы хотим не повышения заработной платы на 1−2%. Мы хотим, чтобы нам справедливо платили за проделанную работу. Мы хотим, чтобы наш труд оплачивался справедливо и прозрачно». Решение о забастовке было принято в то время, когда Samsung, возглавляемая исполнительным председателем Джеем Ли, столкнулась с серьезными вызовами в секторе микросхем. Местный конкурент, SK Hynix Inc., обошел Samsung в области чипов памяти, используемых в сервисах искусственного интеллекта, что является быстро растущим сегментом рынка.





Новость о забастовке уже оказала влияние на акции компании, которые упали на 3,1%, что увеличило общие потери акций с апрельского пика до более чем 10%. В своем заявлении Samsung подчеркнула, что «по-прежнему привержена участию в добросовестных переговорах с профсоюзами и прилагает все искренние усилия для достижения соглашения». На данный момент неясно, как именно забастовка повлияет на бизнес Samsung. Часть профсоюзных работников планирует пропустить работу 7 июня. Профсоюзные лидеры заявили, что оценили количество рабочих, которые будут участвовать в забастовке, но отказались назвать точные цифры. Они не ожидают значительного влияния на линии по производству чипов и другой электроники, так как большая часть операций автоматизирована, а у Samsung есть обширная рабочая сила.





Профсоюз хочет, чтобы высшее руководство компании, включая Джея Ли, относилось к их требованиям более серьезно. В 2020 году Ли пообещал прекратить прежнюю практику подавления профсоюзной деятельности, но, по мнению профсоюза, никаких реальных изменений не произошло.

Глава профсоюза Сон У Мок заявил, что одним из ключевых вопросов на переговорах являются премиальные выплаты. В марте совет по трудовым отношениям Samsung принял решение повысить заработную плату в этом году на 5,1%. До этого момента у Samsung Electronics не было ни одной забастовки с момента ее основания в 1969 году.