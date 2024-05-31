Подготовка к «Славянскому базару»: чем организаторы удивят зрителей?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский Витебск готовится к «Славянскому базару» . До музыкального фестиваля чуть больше месяца. Город преображается: запускают дополнительные поезда, вводят безвизовый режим. Половина билетов уже раскуплена, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.



Гала-концерты, конкурс молодых исполнителей, День Союзного государства – программа фестиваля в этом году насыщенная. На афишах сольные выступления десятков звезд белорусской и российской эстрады. Музыкальные мероприятия на любой вкус – от джаза до шансона. В билетных кассах ажиотаж.

Среди гостей фестиваля много зарубежных. Для поездки на «Славянский базар» виза не нужна. Ее заменяет билет на любой из концертов.

«Организаторам и участникам фестиваля понадобится приглашение центра культуры «Витебск» или Министерства культуры Республики Беларусь, а гостям оригинальные или электронные билеты в летний амфитеатр либо в концертный зал «Витебск». По одному билету допускается однократный безвизовый въезд в Беларусь одного иностранного гражданина не позднее даты проведения, указанного в билете мероприятия», – рассказал официальный представитель государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.

Добраться на фестиваль тоже не составит труда. Для этого будут курсировать дополнительные поезда. В Витебск составы будут ходить из Минска и Москвы. Они же будут доставлять гостей обратно.

«Расписанием поезда предусмотрено подстроение под программу проведения фестиваля, которая предусматривает возможность посетить фестиваль и после его окончания комфортно добраться. Люди приобретают проездные документы, путешествуют и получают удовольствие», – рассказал заместитель начальника пассажирской службы управления белорусской железной дороги Сергей Шемет.

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