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Подготовка к «Славянскому базару»: чем организаторы удивят зрителей?

31.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Подготовка к «Славянскому базару»: чем организаторы удивят зрителей?
 Фото: ТАСС

Белорусский Витебск готовится к «Славянскому базару». До музыкального фестиваля чуть больше месяца. Город преображается: запускают дополнительные поезда, вводят безвизовый режим. Половина билетов уже раскуплена, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Гала-концерты, конкурс молодых исполнителей, День Союзного государства – программа фестиваля в этом году насыщенная. На афишах сольные выступления десятков звезд белорусской и российской эстрады. Музыкальные мероприятия на любой вкус – от джаза до шансона. В билетных кассах ажиотаж.

Среди гостей фестиваля много зарубежных. Для поездки на «Славянский базар» виза не нужна. Ее заменяет билет на любой из концертов.

«Организаторам и участникам фестиваля понадобится приглашение центра культуры «Витебск» или Министерства культуры Республики Беларусь, а гостям оригинальные или электронные билеты в летний амфитеатр либо в концертный зал «Витебск». По одному билету допускается однократный безвизовый въезд в Беларусь одного иностранного гражданина не позднее даты проведения, указанного в билете мероприятия», – рассказал официальный представитель государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.

Добраться на фестиваль тоже не составит труда. Для этого будут курсировать дополнительные поезда. В Витебск составы будут ходить из Минска и Москвы. Они же будут доставлять гостей обратно.

«Расписанием поезда предусмотрено подстроение под программу проведения фестиваля, которая предусматривает возможность посетить фестиваль и после его окончания комфортно добраться. Люди приобретают проездные документы, путешествуют и получают удовольствие», – рассказал заместитель начальника пассажирской службы управления белорусской железной дороги Сергей Шемет.

Самое интересное о международном фестивале «Славянский базар в Витебске».
ИНФОГРАФИКА
Готовятся к фестивалю и отели Витебска. Большинство мест там уже забронировано. Для комфорта гостей обновляют номера, добавляют новые услуги и совершенствуют сервис.

На фестивальной аллее славы рядом с летним амфитеатром – главной площадкой «Славянского базара» – скоро появится новое имя. В прошлом году собственную звезду получила бессменная ведущая праздника музыки Елена Спиридович. Кто станет обладателем награды в этот раз, организаторы до последнего держат в тайне.

В этом году «Славянский базар» в Витебске пройдет в 33-й раз. Праздник музыки развернется с 9 по 15 июля.



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Теги: Витебск, Минск
 
 
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