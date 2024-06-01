Условия назначения семейного капитала изменили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси изменили условия назначения семейного капитала и его досрочного использования, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Глебу и Полине пока не больше пяти, но свою будущую комнату они обсуждают, как настоящие дизайнеры. Стены в зеленый или розовый, много игрушек и обязательно двухэтажная кровать. В съемной квартире им осталось жить считанные месяцы.

В новой квартире метров будет больше, как и места для всей многодетный семьи. 87 «квадратов» до сих пор кажутся сказкой. Ключи от нового жилья родители получили полгода назад. Сократить срок заселения помог семейный капитал .

«Мы так много переезжали, что еще до сих пор есть ощущение того, что это просто временное жилье, которое нам дали пожить, и там надо сделать косметический ремонт. Нет еще осознания того, что здесь мы можем осесть и сделать все, как мы мечтали», –поделилась многодетная мать Ольга Бикиннина.