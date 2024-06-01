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Условия назначения семейного капитала изменили в Беларуси
01.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси изменили условия назначения семейного капитала и его досрочного использования, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Глебу и Полине пока не больше пяти, но свою будущую комнату они обсуждают, как настоящие дизайнеры. Стены в зеленый или розовый, много игрушек и обязательно двухэтажная кровать. В съемной квартире им осталось жить считанные месяцы.
В новой квартире метров будет больше, как и места для всей многодетный семьи. 87 «квадратов» до сих пор кажутся сказкой. Ключи от нового жилья родители получили полгода назад. Сократить срок заселения помог
«Мы так много переезжали, что еще до сих пор есть ощущение того, что это просто временное жилье, которое нам дали пожить, и там надо сделать косметический ремонт. Нет еще осознания того, что здесь мы можем осесть и сделать все, как мы мечтали», –поделилась многодетная мать Ольга Бикиннина.
«К тому моменту, как наша семья расширилась и появился третий ребенок, нам предложили вариант строительства. И я хочу вам сказать, вариантов было очень много, и даже уже мы выбирали, где жить. Были разные варианты в разных районах Минска, и мы остановились на том, который нам очень сильно понравился», –рассказал Игорь Бикиннин.
Для семьей государство дает все возможности. В случае необходимости – пособия, льготы и скидки. Но теперь будет строго следить за условиями жизни детей. Семьи в социально-опасном положении капитал больше не получат. Это коснется и семей, где не работает трудоспособный отец. Есть и другие изменения.
«Жилые помещения, которые построены либо приобретены в использованием средств семейного капитала, на них будет наложен запрет на отчуждение в течение пяти лет с регистрации права собственности на жилые помещения», – пояснила начальник управления народонаселения, гендерной и социальной политики министерства труда и социальной защиты Беларуси Светлана Белаш.
Вместе с этим появятся и возможности. Теперь капитал многодетная семья может получить в любое время, пока имеет этот статус, а не только после рождения третьего ребенка. Сейчас эта выплата составляет 31 тысячу белорусских рублей. Это 860 тысяч российских.
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Выплата составляет 31 тысячу белорусских рублей, это 860 тысяч российских.
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