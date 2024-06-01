Сотрудникам «МИРа» в Минске вручили награду за фильм «Беларусь. Второй фронт»

В Минске состоялся национальный телевизионный конкурс «Телевершина». На нем собрались самые знаменитые журналисты страны. Им вручили награды в различных номинациях. Среди лауреатов и представители белорусского филиала МТРК «Мир», корреспондент Полина Бабук побывала на торжественной церемонии.
Операторы, журналисты, режиссеры и продюсеры – они главные звезды. Конкурс собрал всех тех, кто делает телевидение. На лице Ольги Алиповой улыбка, но во время работы над фильмом «Беларусь. Второй фронт» были совсем другие эмоции. Слезы и сопереживание 11-летнему Марату Козлову, партизанке Анне Масловской и паре Сакмаркиных были не зря. Первый полный метр белорусского филиала МТРК «Мир» получил статуэтку.
«Знаете, удивительная штука, ты сродняешься, если можно так сказать, с ними настолько, что продолжаешь общаться даже после выхода фильма в эфир. Но всегда больно, всегда страшно, всегда бьет по сердцу, по душе, это все пропускаешь через себя», – призналась журналист представительства МТРК «Мир» Ольга Алипова.
Номинация и у проекта «Белорусский стандарт». Программа показывает стереотипы о стране с нестандартной стороны. Главные лица – талантливые белорусы. Но и журналисты канала не против экспериментов.
«Мне кажется, эксперименты сближают нас со зрителем. Когда он видит, что обычный журналист может проверить это все на себе, это значит, что обычный человек дома тоже может это сделать. В программе про авиацию я проходила все те же испытания, что проходят настоящие пилоты. В программе про Масленицу я сама пекла блины», – рассказала журналист представительства МТРК «Мир» Елизавета Проявенко.
«Мы ищем каких-то таких людей горящих, увлеченных. Это вот наши люди, к которым мы стремимся, про которых мы хотим рассказать. И эти люди могут быть связаны с самой простой темой. Вот будь то сало, будь то хлеб, будь то картошка. Мы это выкручиваем совершенно с неожиданной стороны», – отметила журналист представительства МТРК «Мир» Александра Кулакова.
В этом году на конкурсе представили более 200 работ со всей страны. Выделили 25 номинаций. Оценивали оперативность освещения события, четкость и профессионализм. Наряду с крупными телеканалами конкурировали и региональные медиа.
«Региональные СМИ всегда были представлены на всех конкурсах «Телевершина». С каждым конкурсом мы видим, насколько растет их профессионализм. И я вам скажу, что часто они дают фору даже нашим республиканским СМИ», – подчеркнула директор белорусского представительства МТРК «Мир» Ольга Шпилевская.
В этом году телевизионный конкурс проходит в 15-й раз. В жюри вошли известные журналисты и деятели культуры. На прошлой церемонии национальное представительство МТРК «Мир» завоевало две статуэтки. Жюри отметило документальный фильм о трагедии в Чернобыле и серию материалов о миграционном кризисе.