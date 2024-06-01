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Сотрудникам «МИРа» в Минске вручили награду за фильм «Беларусь. Второй фронт»

01.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудникам «МИРа» в <a href=Минске вручили награду за фильм «Беларусь. Второй фронт»" height="100%" width="670">
Фото: МТРК «Мир»

В Минске состоялся национальный телевизионный конкурс «Телевершина». На нем собрались самые знаменитые журналисты страны. Им вручили награды в различных номинациях. Среди лауреатов и представители белорусского филиала МТРК «Мир», корреспондент Полина Бабук побывала на торжественной церемонии.

Операторы, журналисты, режиссеры и продюсеры – они главные звезды. Конкурс собрал всех тех, кто делает телевидение. На лице Ольги Алиповой улыбка, но во время работы над фильмом «Беларусь. Второй фронт» были совсем другие эмоции. Слезы и сопереживание 11-летнему Марату Козлову, партизанке Анне Масловской и паре Сакмаркиных были не зря. Первый полный метр белорусского филиала МТРК «Мир» получил статуэтку.

«Знаете, удивительная штука, ты сродняешься, если можно так сказать, с ними настолько, что продолжаешь общаться даже после выхода фильма в эфир. Но всегда больно, всегда страшно, всегда бьет по сердцу, по душе, это все пропускаешь через себя», – призналась журналист представительства МТРК «Мир» Ольга Алипова.

Номинация и у проекта «Белорусский стандарт». Программа показывает стереотипы о стране с нестандартной стороны. Главные лица – талантливые белорусы. Но и журналисты канала не против экспериментов.

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Будни «МИРа» в кадре и за кадром
«Мне кажется, эксперименты сближают нас со зрителем. Когда он видит, что обычный журналист может проверить это все на себе, это значит, что обычный человек дома тоже может это сделать. В программе про авиацию я проходила все те же испытания, что проходят настоящие пилоты. В программе про Масленицу я сама пекла блины», – рассказала журналист представительства МТРК «Мир» Елизавета Проявенко.

«Мы ищем каких-то таких людей горящих, увлеченных. Это вот наши люди, к которым мы стремимся, про которых мы хотим рассказать. И эти люди могут быть связаны с самой простой темой. Вот будь то сало, будь то хлеб, будь то картошка. Мы это выкручиваем совершенно с неожиданной стороны», – отметила журналист представительства МТРК «Мир» Александра Кулакова.

В этом году на конкурсе представили более 200 работ со всей страны. Выделили 25 номинаций. Оценивали оперативность освещения события, четкость и профессионализм. Наряду с крупными телеканалами конкурировали и региональные медиа.

«Региональные СМИ всегда были представлены на всех конкурсах «Телевершина». С каждым конкурсом мы видим, насколько растет их профессионализм. И я вам скажу, что часто они дают фору даже нашим республиканским СМИ», – подчеркнула директор белорусского представительства МТРК «Мир» Ольга Шпилевская.

В этом году телевизионный конкурс проходит в 15-й раз. В жюри вошли известные журналисты и деятели культуры. На прошлой церемонии национальное представительство МТРК «Мир» завоевало две статуэтки. Жюри отметило документальный фильм о трагедии в Чернобыле и серию материалов о миграционном кризисе.



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Теги: Минск
 
 
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Конкурс «Телевершина» прошел в 15-й раз, на прошлой церемонии белорусское представительство МТРК «Мир» завоевало две статуэтки.
 
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