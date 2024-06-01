Сотрудникам «МИРа» в Минске вручили награду за фильм «Беларусь. Второй фронт»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минске вручили награду за фильм «Беларусь. Второй фронт»" height="100%" width="670">

В Минске состоялся национальный телевизионный конкурс «Телевершина». На нем собрались самые знаменитые журналисты страны. Им вручили награды в различных номинациях. Среди лауреатов и представители белорусского филиала МТРК «Мир», корреспондент Полина Бабук побывала на торжественной церемонии.

Операторы, журналисты, режиссеры и продюсеры – они главные звезды. Конкурс собрал всех тех, кто делает телевидение. На лице Ольги Алиповой улыбка, но во время работы над фильмом «Беларусь. Второй фронт» были совсем другие эмоции. Слезы и сопереживание 11-летнему Марату Козлову, партизанке Анне Масловской и паре Сакмаркиных были не зря. Первый полный метр белорусского филиала МТРК «Мир» получил статуэтку.

«Знаете, удивительная штука, ты сродняешься, если можно так сказать, с ними настолько, что продолжаешь общаться даже после выхода фильма в эфир. Но всегда больно, всегда страшно, всегда бьет по сердцу, по душе, это все пропускаешь через себя», – призналась журналист представительства МТРК «Мир» Ольга Алипова.

Номинация и у проекта «Белорусский стандарт». Программа показывает стереотипы о стране с нестандартной стороны. Главные лица – талантливые белорусы . Но и журналисты канала не против экспериментов.