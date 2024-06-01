«Мамы хотят заниматься не только ребенком». Минчанка устала постоянно искать няню и решила создать удобный сервис, чтобы это исправить

Источник материала: ProBusiness



Елена Фиалко с дочерью

Поиск няни всегда был трудной задачей. Елена Фиалко , став мамой, тоже столкнулась с этой проблемой. Личный запрос вдохновил ее на идею создания сервиса, благодаря которому не придется долгое время искать няню или беспокоиться о безопасности ребенка, а няням, в свою очередь, станет намного легче искать работу. BabySafe — это приложение (продукт находится в разработке), где родители могут выбрать няню по заданным параметрам, в нужное время и в нужном месте. Для того, чтобы найти няню, достаточно будет пары кликов: выбрать дату, время, цену, и затем с помощью отзывов, рейтинга и анкеты родители смогут определиться с выбором. А можно разместить и быстрый запрос, чтобы найти ситтера в считанные часы, если помощь нужна срочно. «Про бизнес» поговорил с фаундером стартапа о том, как она планирует развивать проект.

«Мы уже научились легко подбирать онлайн репетитора по английскому, психолога, вызывать такси и доставку еды, то же самое можно делать и с нянями»

— У современных родителей загруженный график: семья, работа, учеба, хобби, спорт, друзья. Рождение ребенка — бесспорно счастливый момент, но он кардинально меняет жизнь обоих родителей. Наша миссия — сделать родительство счастливым, разгрузить родителей, помочь им быть более социально активными и свободными. В большей степени, конечно, это касается мам: счастлива мама — счастлива вся семья. Как правило, женщины в семьях больше отвечают за уход за ребенком и менеджмент семьи.





Мы с вами уже научились легко подбирать себе онлайн-репетитора по английскому, психолога, без проблем вызывать такси и доставку еды. Смотрим, как готовиться наша пицца и где сейчас находиться курьер. Мы привыкаем контролировать любой процесс с помощью технологий. Для нас это становиться нормой, поэтому BabySafe — продукт который нужен всегда, просто мы реализуем его более современным способом.

Идея продукта возникла из моей собственной потребности. В декрете я много училась, а затем работала онлайн. И расписание встреч не всегда могло быть известно заранее, иногда няня нужна была срочно, а где ее искать так быстро? Однажды вызывая такси, я подумала: «Вот бы выбрать няню было бы так же легко!»





Создавая наш сервис, мы ориентируемся на скорость и удобство. Мы поможем создать доверительные отношения между родителями и нянями с помощью рейтинга и отзывов. Пользоваться сервисом будет безопасно, так как у нас будет надежная проверка документов нянь и родителей. Также будет встроенная платежная система, что удобно для родителей и является гарантом оплаты работы для няни.

«40% всех родителей пользуются услугами нянь, а тех, кто не пользуется, останавливает страх оставить ребенка с чужим человеком»

Я проводила с дочерью много времени на детских площадках и у меня была возможность пообщаться с другими мамами. Как оказалось, более 40% всех родителей уже пользовались услугами няни. Многие при этом боятся пользоваться услугами ситтеров, ведь не знают, что будет происходить с их ребенком. Чтобы справиться с этой проблемой, мы собираемся добавить в приложение видеосвязь. Родители смогут отслеживать, что происходит с ребенком в режиме реального времени и не чувствовать себя плохими из-за того, что мало времени уделяют ребенку и упускают важные моменты из его жизни.





Родители смогут найти помощь как профессиональной няни, так и студентов, например, с медицинским или педагогическим образованием. Также мы планируем привлекать бабушек и дедушек, которые вышли на пенсию, но у которых много сил, времени и желание найти подработку.





Сама я вошла в IT еще во время декретного отпуска, до этого получила техническое образование и работала инженером. Когда родилась дочь, у меня появилось больше времени изучать что-то новое и интересное для себя: думаю, мамы меня поймут. В любую свободную минуту слушала подкасты и читала книги про IT. Училась на трех курсах в направлениях продакт- и проджект-менеджмента, после чего начала работать удаленно в компании WeInvest, которая занималась развитием стартапов. Когда дочери исполнилось 3 года я вышла работать в офис в продуктовую международную компанию в качестве Product Owner.





После того, как у меня появилась идея стартапа, прошло достаточно много времени, но в какой-то момент решила, что пора воплощать ее в жизнь, и прошла отбор в Zborka Labs, где мне помогли найти людей в команду и поделились экспертизой. О ней я узнала, когда проходила курс «Продакт менеджмент» в Белхарде.

«Тестовый запуск мы планируем сделать в Минске, а точнее в Новой Боровой»

Сейчас мы находимся на стадии разработки продукта. Из общения с инвесторами мы поняли, что они готовы вкладываться только в уже проработанный продукт, и инвестировать в масштабирование стартапа, а не в его создание. Кроме того, наш проект участвовал в «StartaUp ПРОЖАРКЕ» от тренеров Ассоциации трекеров и бизнес-консультантов.





Тестовый запуск мы планируем сделать в Минске, а точнее в Новой Боровой. Так как я сама живу тут, часто вижу сообщения о поиске няни в чатах. Это идеальное место для запуска такого проекта, где очень много семей с детьми, а жители очень открытые и дружелюбные. Дальше мы планируем поэтапно расти и прийти в итоге в том числе на европейский и американский рынки, так как они очень большие, и чеки там намного выше, чем в СНГ.

«У нас няни зарабатывают в районе $ 3−5 в час. На Западе эта цифра увеличивается до $ 15−20»

У нас няни зарабатывают в районе $ 3−5 в час. На Западе эта цифра увеличивается до $ 15−20. По нашим оценкам, рынок услуг нянь в России составляет около $ 170 млн, в США же эта цифра равняется $ 360 млрд. При условии, что наш сервис может занять 15% от этих рынков и брать плату с комиссией в размере 10% от услуг нянь. Выходит, что на российском рынке мы можем генерировать выручку в $ 2,5 млн, а на американском $ 5,5 млрд ежегодно.

В целом рождение ребенка кардинально изменило мою жизнь. Это большая ответственность. Возможно, это и подтолкнуло меня к действию. На данный момент вся наша команда работает бесплатно. Мне очень повезло — ко мне пришли очень ответственные и профессиональные люди, и мы все горим идеей нашего продукта.





Разработка такого сервиса стоит около $ 100 тысяч, к этой цифре еще добавятся расходы на поддержание серверов, маркетинг и т.д. Сейчас мы находимся в активном поиске инвестиций и готовы продать долю в 10% за $ 150 тысяч, а еще ищем людей в команду.