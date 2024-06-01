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Лукашенко вылетел в Монголию с государственным визитом

01.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко вылетел в Монголию с государственным визитом
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Лидер Беларуси направился с государственным визитом в Улан-Батор. В Монголии у Александра Лукашенко запланированы переговоры с президентом страны, сообщает «МИР 24».

Лидеры обсудят сотрудничество в торгово-экономической сфере, поставки на монгольский рынок белорусских товаров, совместную работу по сельскохозяйственному направлению. В эти дни в Улан-Баторе также проходит монгольско-белорусский бизнес-форум.



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В Монголии у белорусского лидера запланированы переговоры с президентом страны.
 
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