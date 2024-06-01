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Детский день на «Мире»: дети сотрудников белорусского филиала стали на день звукорежиссерами
01.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Для детей сотрудников Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» провели экскурсию по белорусскому представительству. Это стало подарком к празднику. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Новый формат, креативные идеи и эксперименты: на несколько часов белорусское представительство стало площадкой для музыкального праздника. Мелодии из детских фантазий рождаются на ходу. Мирослава Колодынская за синтезатором впервые. Для нее игра превратилась в профессиональный мастер-класс.
Тонкостям создания звука взрослые обучаются несколько лет. Здесь же задача была передать сложности и особенности работы простым, но интересным языком. В студии радио во время прямого эфира только ведущие, никого постороннего. Для детей 1 июня сделали исключение. Непоседливые гости послушно замерли на несколько минут.
А уже после тишину сменили детские вопросы. Самых любопытных усадили за пульт звукорежиссера.
«Я увидел, как записывают звук. Я слышал звук. Я когда вырасту, стану звукорежиссером», – решил Петр Осипович.
А вот Валерия Войнолович со звуками знакома давно. Она поет уже несколько лет в школе с музыкальным уклоном. Теперь же научилась разбирать композиции технически.
Праздник объединил не только детей и родителей.
«Это очень символично, потому что «Мир» – это дети, будущее мира в детях. Поэтому классно, что дети пришли к нам», – сказала директор представительства МТРК «Мир» в Республике Беларусь Ольга Шпилевская.
И какой же праздник без подарков: сувениров и сладостей. Их подбирали по предпочтениям гостей.
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На несколько часов белорусское представительство стало площадкой для музыкального праздника.
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