Детский день на «Мире»: дети сотрудников белорусского филиала стали на день звукорежиссерами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Для детей сотрудников Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» провели экскурсию по белорусскому представительству. Это стало подарком к празднику. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Новый формат, креативные идеи и эксперименты: на несколько часов белорусское представительство стало площадкой для музыкального праздника. Мелодии из детских фантазий рождаются на ходу. Мирослава Колодынская за синтезатором впервые. Для нее игра превратилась в профессиональный мастер-класс.

Тонкостям создания звука взрослые обучаются несколько лет. Здесь же задача была передать сложности и особенности работы простым, но интересным языком. В студии радио во время прямого эфира только ведущие, никого постороннего. Для детей 1 июня сделали исключение. Непоседливые гости послушно замерли на несколько минут.

А уже после тишину сменили детские вопросы. Самых любопытных усадили за пульт звукорежиссера.

«Я увидел, как записывают звук. Я слышал звук. Я когда вырасту, стану звукорежиссером», – решил Петр Осипович.