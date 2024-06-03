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Смартфоны серии Huawei Pura 70 вдохновили белорусского дизайнера на создание коллекции модной одежды
03.06.2024 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Флагманская серия смартфонов Huawei Pura 70 вдохновила белорусского дизайнера Наталью Ляховец на создание коллекции модной одежды. Коллекция состоит из четырех элегантных кутюрных платьев, в которых переданы ключевые особенности смартфонов – изящные формы, разнообразие цветовых решений и даже умение создавать четкие кадры динамичных сюжетов. Платья были представлены во время модного показа Brands Fashion Show в Минске.
Все четыре платья выполнены в единой стилистике, но каждое имеет свой индивидуальный характер. Он продиктован выбором цвета. Так, черное выглядит наиболее строго и величественно, зеленый цвет – это цвет обновления и энергии, а розовое смотрится дерзко и импульсивно. Есть и классическое белое платье. За основу были взяты цветовые решения смартфонов серии Huawei Pura 70, которые рассчитаны на разные аудитории.
В коллекции использовались ткани разных фактур. В отделке ставка сделана на изобилие деталей, плавные линии и изящные формы. Последнее отсылает к обтекаемому дизайну смартфонов, края которых загнуты спереди и сзади для более удобного использования.
Еще один важный мотив – ассиметричные выступающие элементы, которые особенно бросаются в глаза и делают платья по-своему уникальными.
«Идея была в том, чтобы передать застывшее движение, поймать интересный момент. Как если бы ткань подбросили или ветер всколыхнул платье, и этот момент остался запечатленным на фотографии. Чтобы зафиксировать ткань в таком положении, я использовала собственную секретную методику», – пояснила автор коллекции Наталья Ляховец.
Таким способом в платьях была отражена одна из ключевых новаторских функций смартфонов серии Huawei Pura 70 – поддержка высокоскоростной съемки. С помощью новой технологии на основе искусственного интеллекта она позволяет создавать четкие детализированные кадры динамичных сцен. Причем в модели
Коллекция одежды Натальи Ляховец, вдохновленная смартфонами, была представлена на закрытии модного показа Brands Fashion Show, который проходил в Минске. Презентация сопровождалась бурными овациями.
Brands Fashion Show – это яркое мероприятие в мире моды, на котором белорусские дизайнеры и стилисты в сотрудничестве с брендами представляют свои работы. В этом году оно прошло 30 мая на площадке Дипсервис Холл в Минске. Его посетили более 300 гостей.
Это уже не первый случай, когда компания Huawei вступает в коллаборацию с белорусской индустрией моды. Ранее дизайн смартфона Huawei P40 Pro вдохновил дизайнера Максима Миронова на создание лимитированной коллекции сумок. А сама Наталья Ляховец в 2022 году представила образ, созданный под влиянием смартфона Huawei P50 Pocket Premium Edition.
В ближайшем будущем дизайнерские платья вместе со смартфонами серии Huawei Pura 70 будут доступны для всеобщего обозрения в ТРЦ Galleria Minsk.
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Смартфоны серии Huawei Pura 70 вдохновили белорусского дизайнера на создание коллекции модной одежды
Флагманская серия смартфонов Huawei Pura 70 вдохновила белорусского дизайнера Наталью Ляховец на создание коллекции модной одежды. Коллекция состоит из четырех...
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