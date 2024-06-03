Смартфоны серии Huawei Pura 70 вдохновили белорусского дизайнера на создание коллекции модной одежды

Источник материала: ProBusiness





Флагманская серия смартфонов Huawei Pura 70 вдохновила белорусского дизайнера Наталью Ляховец на создание коллекции модной одежды. Коллекция состоит из четырех элегантных кутюрных платьев, в которых переданы ключевые особенности смартфонов – изящные формы, разнообразие цветовых решений и даже умение создавать четкие кадры динамичных сюжетов. Платья были представлены во время модного показа Brands Fashion Show в Минске.

Все четыре платья выполнены в единой стилистике, но каждое имеет свой индивидуальный характер. Он продиктован выбором цвета. Так, черное выглядит наиболее строго и величественно, зеленый цвет – это цвет обновления и энергии, а розовое смотрится дерзко и импульсивно. Есть и классическое белое платье. За основу были взяты цветовые решения смартфонов серии Huawei Pura 70, которые рассчитаны на разные аудитории.





В коллекции использовались ткани разных фактур. В отделке ставка сделана на изобилие деталей, плавные линии и изящные формы. Последнее отсылает к обтекаемому дизайну смартфонов, края которых загнуты спереди и сзади для более удобного использования.

Еще один важный мотив – ассиметричные выступающие элементы, которые особенно бросаются в глаза и делают платья по-своему уникальными.

«Идея была в том, чтобы передать застывшее движение, поймать интересный момент. Как если бы ткань подбросили или ветер всколыхнул платье, и этот момент остался запечатленным на фотографии. Чтобы зафиксировать ткань в таком положении, я использовала собственную секретную методику», – пояснила автор коллекции Наталья Ляховец.





Таким способом в платьях была отражена одна из ключевых новаторских функций смартфонов серии Huawei Pura 70 – поддержка высокоскоростной съемки. С помощью новой технологии на основе искусственного интеллекта она позволяет создавать четкие детализированные кадры динамичных сцен. Причем в модели Huawei Pura 70 Ultra она эффективно работает даже с объектами, которые движутся со скоростью 300 км/ч.

Коллекция одежды Натальи Ляховец, вдохновленная смартфонами, была представлена на закрытии модного показа Brands Fashion Show, который проходил в Минске. Презентация сопровождалась бурными овациями.





Brands Fashion Show – это яркое мероприятие в мире моды, на котором белорусские дизайнеры и стилисты в сотрудничестве с брендами представляют свои работы. В этом году оно прошло 30 мая на площадке Дипсервис Холл в Минске. Его посетили более 300 гостей.





Это уже не первый случай, когда компания Huawei вступает в коллаборацию с белорусской индустрией моды. Ранее дизайн смартфона Huawei P40 Pro вдохновил дизайнера Максима Миронова на создание лимитированной коллекции сумок. А сама Наталья Ляховец в 2022 году представила образ, созданный под влиянием смартфона Huawei P50 Pocket Premium Edition.

В ближайшем будущем дизайнерские платья вместе со смартфонами серии Huawei Pura 70 будут доступны для всеобщего обозрения в ТРЦ Galleria Minsk.