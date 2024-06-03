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Сезон пчел в Беларуси: как пасечники разводят насекомых?
03.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси начался пчелиный сезон. Насекомые приступили к опылению и уже заготовили первый майский мед. В его основе – пыльца рапса. Пчеловоды на пасеках ухаживают за крылатыми тружениками, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Дмитрий Рахматулин – пчеловод в седьмом поколении. Говорит: любовь к крылатым труженицам – в генах. Обращаться с пчелами научился еще в детстве на семейной пасеке, теперь трудится в Национальной академии наук.
Перед сбором меда ульи почистили после зимовки, насекомых подкормили. Еще один пласт работы – размножение. Пчеловоды подсаживают маток к семьям.
До этого улей окуривают дымом. Насекомые думают, что это пожар, а он страшнее пчеловода, поэтому
Пасека немаленькая: 100 ульев. В первую очередь их используют для научных экспериментов.
Поселили здесь определенную породу пчел – краинскую. Эти насекомые почти не агрессивные, трудолюбивее других. Они не покидают место жительства. В этом году пчелы активные, несмотря на весенние заморозки.
Сейчас пчелы производят полифлорный мед – собирают пыльцу с цветущих плодовых деревьев, одуванчиков, рапса, а после приступят к сбору меда с кустов малины, черники, крушины, цветущей рябины.
Работа есть и у тех, кто собирает мед диких пчел. Они ухаживают не за ульями, а за бортями, жильем пчел в деревьях. Традиционное бортничество Полесья и Подляшья занесено в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
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Пчелы приступили к опылению и уже заготовили первый майский мед. В его основе – пыльца рапса.
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