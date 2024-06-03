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Сезон пчел в Беларуси: как пасечники разводят насекомых?

03.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сезон пчел в Беларуси: как пасечники разводят насекомых?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси начался пчелиный сезон. Насекомые приступили к опылению и уже заготовили первый майский мед. В его основе – пыльца рапса. Пчеловоды на пасеках ухаживают за крылатыми тружениками, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Дмитрий Рахматулин – пчеловод в седьмом поколении. Говорит: любовь к крылатым труженицам – в генах. Обращаться с пчелами научился еще в детстве на семейной пасеке, теперь трудится в Национальной академии наук.

«Есть такое выражение: «соль земли белорусской». Если бы меня спросили, что такое мед, я бы ответил, что это золото земли белорусской, потому что по большому счету пчелы собирают сами то, что дает им белорусская земля», – отметил руководитель центра научного пчеловодства, заведующий отраслевой лабораторией пчеловодства Национальной академии наук Беларуси Дмитрий Рахматулин

Перед сбором меда ульи почистили после зимовки, насекомых подкормили. Еще один пласт работы – размножение. Пчеловоды подсаживают маток к семьям.

«Я завожу канди – кормовое тесто. Пчелы его съедят, и матка выйдет. После этого она облетится, оплодотворится, вернется назад в улей и будет откладывать яйца», – рассказал пчеловод.

До этого улей окуривают дымом. Насекомые думают, что это пожар, а он страшнее пчеловода, поэтому пчелы жалят ученых не часто. Они шутят: всего лишь несколько раз в день. Трутня можно без страха держать в руках. Он не жалит, но и мед не производит – в пчелиной семье отвечает за оплодотворение матки.

Пасека немаленькая: 100 ульев. В первую очередь их используют для научных экспериментов.

«Пыльцу высушиваем, красим, делаем препарат пыльцы, а после этого в каком-то меду пытаемся найти эту пыльцу. Это очень долгий процесс, требующий большого количества часов за микроскопом», – объяснил Рахматулин.

Поселили здесь определенную породу пчел – краинскую. Эти насекомые почти не агрессивные, трудолюбивее других. Они не покидают место жительства. В этом году пчелы активные, несмотря на весенние заморозки.

«Погода в последней декаде мая складывается замечательно. Это видно по тому, что сейчас идет активная откачка меда», – заявил директор института плодоводства Национальной академии наук Беларуси Александр Таранов.

Сейчас пчелы производят полифлорный мед – собирают пыльцу с цветущих плодовых деревьев, одуванчиков, рапса, а после приступят к сбору меда с кустов малины, черники, крушины, цветущей рябины.

Работа есть и у тех, кто собирает мед диких пчел. Они ухаживают не за ульями, а за бортями, жильем пчел в деревьях. Традиционное бортничество Полесья и Подляшья занесено в список нематериального наследия ЮНЕСКО.



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Пчелы приступили к опылению и уже заготовили первый майский мед. В его основе – пыльца рапса.
 
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