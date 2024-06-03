Лукашенко: Беларусь и Монголия стоят на пороге нового этапа развития сотрудничества

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Монголия стоят на пороге нового этапа развития сотрудничества. Об этом в книге почетных гостей государственного дворца в Улан-Баторе написал Александр Лукашенко. Президент Беларуси находится в стране с госвизитом , передает «МИР 24».

Встречали белорусского лидера на площади в центре столицы страны. Рота почетного караула облачилась в исторические костюмы эпохи Чингисхана. Переговоры президентов Беларуси и Монголии в узком составе прошли в юрте – национальном жилище монголов. Ее установили прямо в зале Дворца.

«Я благодарен вам за приглашение посетить близкую и дружественную нам Монголию. Несмотря на то, что это первый государственный визит президента Беларуси в Монголию, нас связывают давние дружеские отношения. Скажем откровенно, что наши торгово-экономические отношения желают, мягко говоря, быть значительно лучше. Мы готовы в случае вашего желания сделать все, чтобы положить в копилку благосостояния монгольского народа свою часть работы», – отметил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Спасибо, что приехали к нам. Хотел бы отметить, что ваш государственный визит укрепит наши и так дружеские отношения. Желаю вам приятного пребывания в нашей стране», – подчеркнул лидер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

Также лидеры пообщались в широком составе с участием делегации и наметили направления для сотрудничества.