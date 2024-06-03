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Лукашенко: Беларусь и Монголия стоят на пороге нового этапа развития сотрудничества
03.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Монголия стоят на пороге нового этапа развития сотрудничества. Об этом в книге почетных гостей государственного дворца в Улан-Баторе написал Александр Лукашенко.
Встречали белорусского лидера на площади в центре столицы страны. Рота почетного караула облачилась в исторические костюмы эпохи Чингисхана. Переговоры президентов Беларуси и Монголии в узком составе прошли в юрте – национальном жилище монголов. Ее установили прямо в зале Дворца.
«Спасибо, что приехали к нам. Хотел бы отметить, что ваш государственный визит укрепит наши и так дружеские отношения. Желаю вам приятного пребывания в нашей стране», – подчеркнул лидер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.
Также лидеры пообщались в широком составе с участием делегации и наметили направления для сотрудничества.
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Президент Беларуси находится в Монголии с государственным визитом.
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