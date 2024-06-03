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Погода в СНГ: в Кыргызстане река изменила цвет, в Беларуси тепло и солнечно
03.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Москве 3 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы. Впрочем, осадки синоптики прогнозируют в течение всей недели. Жары не будет, но
Кыргызстан
В Бишкеке комфортные +28. Без осадков. Такая же погода и в Чуйской области. Пока на улице солнечно, бишкекчане выбираются на долгие прогулки в горы. Там чуть прохладнее. Плюс точкой притяжения стала горная река. Из-за прошедших ранее дождей одна ее половина напоминает селевой поток. Вторая осталась мраморной и чистой. Все потому, что в эту реку вливаются две другие. А из-за скорости течение не успевает смешаться.
Беларусь
Первые летние дни радуют белорусов теплой погодой. В Минске солнечно. Днем воздух прогреется до 24 градусов. Осадков не ожидается. В прогнозе – только легкий ветер.
После весеннего гнездования у птиц выводится потомство. Так, маленькому аистенку в Минске понадобилась помощь спасателей. Он выпал из гнезда и застрял в металлической конструкции на высоте девяти метров. Птенца сняли на подъемнике и вернули к родным.
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