Погода в СНГ: в Кыргызстане река изменила цвет, в Беларуси тепло и солнечно

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве 3 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы. Впрочем, осадки синоптики прогнозируют в течение всей недели. Жары не будет, но до 26 градусов воздух прогреется . Это выше климатической нормы. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

В Бишкеке комфортные +28. Без осадков. Такая же погода и в Чуйской области. Пока на улице солнечно, бишкекчане выбираются на долгие прогулки в горы. Там чуть прохладнее. Плюс точкой притяжения стала горная река. Из-за прошедших ранее дождей одна ее половина напоминает селевой поток. Вторая осталась мраморной и чистой. Все потому, что в эту реку вливаются две другие. А из-за скорости течение не успевает смешаться.

Беларусь

Первые летние дни радуют белорусов теплой погодой. В Минске солнечно. Днем воздух прогреется до 24 градусов. Осадков не ожидается. В прогнозе – только легкий ветер.

После весеннего гнездования у птиц выводится потомство. Так, маленькому аистенку в Минске понадобилась помощь спасателей. Он выпал из гнезда и застрял в металлической конструкции на высоте девяти метров. Птенца сняли на подъемнике и вернули к родным.