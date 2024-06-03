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Мишустин прибыл в Минск с рабочим визитом

03.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Минск. В Беларуси он пробудет два дня – 3 и 4 июня.

В понедельник в Минске премьер вместе с коллегами из стран – членов Евразийского экономического союза выступит на пленарной сессии по продовольственной безопасности. После чего с главами правительств «пятерки» Мишустин посетит посетит 34-ю Международную специализированную выставку «Белагро-2024», а также примет участие в церемонии возложения цветов в мемориальном комплексе «Курган Славы».

Россия также выставляет на «Белагро-2024» свою продукцию. Представлены 11 региональных брендов. Среди них башкирский мед, дагестанская баранина, ялтинский лук, ставропольские яблоки, адыгейский сыр, крымские вина и другое.

Заседание глав правительств стран ЕАЭС пройдет в Несвиже, после окончания работы ожидается подписание ряда многосторонних документов.

Ранее Мишустин отчитался о выполнении социальных обязательств перед россиянами. Все обязательства за минувший год, по его словам, выполнены в полном объеме.



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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси он пробудет два дня – 3 и 4 июня.
 
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