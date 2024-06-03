Мишустин прибыл в Минск с рабочим визитом

Россия также выставляет на «Белагро-2024» свою продукцию. Представлены 11 региональных брендов. Среди них башкирский мед, дагестанская баранина, ялтинский лук, ставропольские яблоки, адыгейский сыр, крымские вина и другое.

Заседание глав правительств стран ЕАЭС пройдет в Несвиже, после окончания работы ожидается подписание ряда многосторонних документов.