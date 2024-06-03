Мишустин: Уровень обеспеченности ЕАЭС собственным продовольствием превысил 93%

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уровень обеспеченности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) собственным продовольствием составил более 93%, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин, выступая в Минске на пленарной сессии «Продовольственная безопасность Европейского экономического союза».

«Уровень обеспеченности ЕАЭС собственным сельскохозяйственным продовольствием растет из года в год. По нашим подсчетам, по итогам прошлого – он превысил 93%», – отметил премьер-министр.

Так, Россия и Казахстан полностью закрывают потребности союзного рынка в зерне и растительных маслах, Беларусь – надежный поставщик мясо-молочных товаров, Армения и Кыргызстан – овощей и фруктов.

«Такую специфику и возможности производства нужно брать в расчет в дальнейшей совместной работе – по укреплению продовольственной безопасности. А также для того, чтобы гарантировать стабильность и предсказуемость на общем рынке», – отметил Мишустин.

Россия поставила перед собой амбициозную задачу: к концу десятилетия предстоит увеличить производство в АПК – на четверть, а экспорт – в полтора раза, рассказал Мишустин.

«Планируем существенно нарастить выпуск зерновых, зернобобовых и масличных культур. В животноводстве – мяса, в первую очередь птицы и баранины. А также другого ассортимента, в том числе масложировой продукции, муки и круп, молока, кондитерских изделий», – перечислил он. Глава кабмина отметил, что российская сторона считает важным формировать такие планы всеми государствами «пятерки» на основе согласованных балансов.

Уже на ежегодной основе формируются индикативные балансы по важнейшим товарам: пшенице и меслину, ячменю, кукурузе, семенам подсолнечника, сахару и подсолнечному маслу, напомнил Мишустин.