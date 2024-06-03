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Мишустин: Уровень обеспеченности ЕАЭС собственным продовольствием превысил 93%
03.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Уровень обеспеченности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) собственным продовольствием составил более 93%, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин, выступая в Минске на пленарной сессии «Продовольственная безопасность Европейского экономического союза».
Так, Россия и Казахстан полностью закрывают потребности союзного рынка в зерне и растительных маслах, Беларусь – надежный поставщик мясо-молочных товаров, Армения и Кыргызстан – овощей и фруктов.
Россия поставила перед собой амбициозную задачу: к концу десятилетия предстоит увеличить производство в АПК – на четверть, а экспорт – в полтора раза, рассказал Мишустин.
«Планируем существенно нарастить выпуск зерновых, зернобобовых и масличных культур. В животноводстве – мяса, в первую очередь птицы и баранины. А также другого ассортимента, в том числе масложировой продукции, муки и круп, молока, кондитерских изделий», – перечислил он. Глава кабмина отметил, что российская сторона считает важным формировать такие планы всеми государствами «пятерки» на основе согласованных балансов.
Уже на ежегодной основе формируются индикативные балансы по важнейшим товарам: пшенице и меслину, ячменю, кукурузе, семенам подсолнечника, сахару и подсолнечному маслу, напомнил Мишустин.
Такие балансы должны составляться по всем критически значимым товарам, а их подготовку необходимо синхронизировать, причем с учетом среднесрочных и долгосрочных планов каждой страны ЕАЭС по наращиванию производства в АПК, обратил внимание Мишустин.
«Во многом наши экспортные позиции схожи. И переход к общей политике в этой сфере позволит действовать вместе для увеличения прибыли всех участников, а не конкурировать между собой», – пояснил он.
Мишустин отметил, что положение РФ и стран ЕАЭС позволяет оптимальными путями доставлять продовольствие и воду практически в любую точку мира. Он также напомнил, что в ЕАЭС 10% всех пахотных земель мира, примерно десятая часть мировых запасов пресной воды.
Также, по словам Мишустина, у России совместно с Казахстаном примерно треть мирового производства подсолнечного масла, по молоку – примерно 5% мирового производства пастеризованного и примерно 6% обычного молока. «Эти объемы мы обеспечиваем с Беларусью», – проинформировал Мишустин.
Премьер-министр РФ заявил о необходимости продолжить проектирование и строительство агрохабов и торгово-логистических центров по маршруту следования проекта «Евразийский агроэкспресс». Он подчеркнул, что для обеспечения продовольственной безопасности ЕАЭС нужна также эффективная логистика и современные транспортные коридоры. В прошлом году было подписано 14 соглашений с российскими регионами о присоединении к «Агроэкспрессу». «И нужно продолжить проектирование и строительство агрохабов и торгово-логистических центров по маршруту следования. Чтобы еще больше людей могли получать свежие высококачественные овощи, фрукты, продукты питания», – призвал Мишустин.
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Председатель правительства России выступил в Минске на пленарной сессии «Продовольственная безопасность Европейского экономического союза».
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