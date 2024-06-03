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Мишустин: Уровень обеспеченности ЕАЭС собственным продовольствием превысил 93%

03.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мишустин: Уровень обеспеченности ЕАЭС собственным продовольствием превысил 93%
 Фото: Правительство России

Уровень обеспеченности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) собственным продовольствием составил более 93%, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин, выступая в Минске на пленарной сессии «Продовольственная безопасность Европейского экономического союза».

«Уровень обеспеченности ЕАЭС собственным сельскохозяйственным продовольствием растет из года в год. По нашим подсчетам, по итогам прошлого – он превысил 93%», – отметил премьер-министр.

Так, Россия и Казахстан полностью закрывают потребности союзного рынка в зерне и растительных маслах, Беларусь – надежный поставщик мясо-молочных товаров, Армения и Кыргызстан – овощей и фруктов.

«Такую специфику и возможности производства нужно брать в расчет в дальнейшей совместной работе – по укреплению продовольственной безопасности. А также для того, чтобы гарантировать стабильность и предсказуемость на общем рынке», – отметил Мишустин.

Россия поставила перед собой амбициозную задачу: к концу десятилетия предстоит увеличить производство в АПК – на четверть, а экспорт – в полтора раза, рассказал Мишустин.

«Планируем существенно нарастить выпуск зерновых, зернобобовых и масличных культур. В животноводстве – мяса, в первую очередь птицы и баранины. А также другого ассортимента, в том числе масложировой продукции, муки и круп, молока, кондитерских изделий», – перечислил он. Глава кабмина отметил, что российская сторона считает важным формировать такие планы всеми государствами «пятерки» на основе согласованных балансов.

Уже на ежегодной основе формируются индикативные балансы по важнейшим товарам: пшенице и меслину, ячменю, кукурузе, семенам подсолнечника, сахару и подсолнечному маслу, напомнил Мишустин.

«Согласование таких показателей поможет, помимо прочего, координировать экспорт этой группы продукции из Союза на внешние рынки. Планируем продлить действующий механизм еще на год. Обсудим этот вопрос на заседании межправсовета», – сказал глава правительства РФ.

Такие балансы должны составляться по всем критически значимым товарам, а их подготовку необходимо синхронизировать, причем с учетом среднесрочных и долгосрочных планов каждой страны ЕАЭС по наращиванию производства в АПК, обратил внимание Мишустин.

«Во многом наши экспортные позиции схожи. И переход к общей политике в этой сфере позволит действовать вместе для увеличения прибыли всех участников, а не конкурировать между собой», – пояснил он.

Мишустин отметил, что положение РФ и стран ЕАЭС позволяет оптимальными путями доставлять продовольствие и воду практически в любую точку мира. Он также напомнил, что в ЕАЭС 10% всех пахотных земель мира, примерно десятая часть мировых запасов пресной воды.

«У нас также есть возможность обеспечить энергией практически любую точку, где мы будем делать совместные инвестиционные проекты, связанные с переработкой продовольствия. У нас более 13% мировых запасов пшеницы, больше 16% – ячменя, по азотным и фосфатным удобрениям у нас примерно 10% мировых запасов, а по калийным – больше 40», – привел данные глава кабмина.

Также, по словам Мишустина, у России совместно с Казахстаном примерно треть мирового производства подсолнечного масла, по молоку – примерно 5% мирового производства пастеризованного и примерно 6% обычного молока. «Эти объемы мы обеспечиваем с Беларусью», – проинформировал Мишустин.

Премьер-министр РФ заявил о необходимости продолжить проектирование и строительство агрохабов и торгово-логистических центров по маршруту следования проекта «Евразийский агроэкспресс». Он подчеркнул, что для обеспечения продовольственной безопасности ЕАЭС нужна также эффективная логистика и современные транспортные коридоры. В прошлом году было подписано 14 соглашений с российскими регионами о присоединении к «Агроэкспрессу». «И нужно продолжить проектирование и строительство агрохабов и торгово-логистических центров по маршруту следования. Чтобы еще больше людей могли получать свежие высококачественные овощи, фрукты, продукты питания», – призвал Мишустин.



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Теги: Минск
 
 
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Председатель правительства России выступил в Минске на пленарной сессии «Продовольственная безопасность Европейского экономического союза».
 
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