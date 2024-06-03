Марина Василевская: Земля из космоса такая хрупкая, что хотелось ее обнять и сберечь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ведущая программы «Евразия. Дословно» на телеканале «МИР 24» Ольга Алипова встретилась с первым в истории Беларуси космонавтом Мариной Василевской.

Сразу после возвращения вам присвоили звание Героя Беларуси. Как близкие отреагировали?

Для меня высокая честь принять от главы государства такую награду. Я растрогалась, потому что весь проект делала от души, я прониклась.

Как себя чувствуют женщины, оставившие позади себя три тысячи конкуренток? Для полета на космическом корабле «Союз» выбрали именно вас.

Все претендентки были достойные и умные. Я прекрасно понимаю, что все хотели бы быть той самой первой. Спасибо моим родителям за мое здоровье. Выбор пал на меня, и я очень счастлива, что так произошло, потому что это действительно то, чего я хотела. Я никогда не думала о космосе, но хотела куда-то выше. И не думала, что работая бортпроводником авиакомпании, спустя семь лет я поднимусь выше 10 тысяч метров, на 400 километров от Земли.

Требования к претенденткам были достаточно серьезные и разнообразные, в том числе это наличие высшего образования. В какой сфере вы дипломированный специалист, если не секрет?

Я имею высшее образование по специальности менеджмент. Мне моя специальность помогла в том плане, что менеджмент – это всегда коммуникация, это управление персоналом.

«В космосе я разговаривал со своими мышцами» Герой России Александр Лазуткин рассказал о буднях на орбите А какие были неожиданные для вас требования? Может быть, что-то удивило?

Для меня было удивлением мое здоровье. Я проходила медицинское освидетельствование и комиссию по своей профессии каждый год. Два раза в год мы проходили ВЛЭК. Но такого медицинского обследования, как мы проходили для космоса, у меня никогда не было. И было удивлением, что действительно, у меня по здоровью все хорошо. Оно такое, что можно в космос полететь.

Мы сейчас находимся в центре безопасности МЧС, и предполетная подготовка проходила в том числе и в его стенах. А какой этап вам дался сложнее всего? Физический в плане нагрузок, или эмоциональный, психологический?

Каждый этап в подготовке это как фундамент. Мы выстраивали этот фундамент сначала из теоретической части, потом практической. Физнагрузка там была очень сильная. Мы занимались как космонавты. Для нас не было никаких поблажек. Я не считала так, что вот это сложно, значит, я не буду это делать. Если нужно, значит, это нужно делать. И с пути уже не сойти, потому что на тебе лежит особая ответственность и главная миссия – полететь в космос от Беларуси, стать первым космонавтом.

На предполетной подготовке вас обучали ручному управлению кораблем, в случае, если откажут все системы. Как запомнить все эти тумблеры, переключатели?

Было, конечно, непросто, особенно когда мы приехали в Звездный городок. Первый месяц у нас было два или три экзамена по всей технике, оборудованию в зоне нашей ответственности. А это и кислород, это дыхательная вентиляция и много чего другого. Поэтому было тяжело в это все войти, так как ты с этим сталкиваешься в первый раз. Но была мотивация, была возложена ответственность, я понимала, что назад дороги нет, только вперед.

Возвращаясь к нештатной ситуации, отмена старта за несколько секунд до предполагаемого взлета, и потом, спустя какое-то время, глава Роскосмоса отмечает, что ваш пульс в этот момент был всего 66 ударов. Олимпийское спокойствие, что вы ощущали в тот момент?

Никто не ожидал такой ситуации, все ожидали штатного старта. Я поняла, что что-то не так, потому что секунды уже пошли за пределы вылета. Мы переживали не за себя, а за наших родных и близких, которые стоят на поле, смотрят на ракету и ожидают нашего взлета. И у них нет никакой информации, что произошло, что случилось. Это техника, и слава Богу, что так произошло на Земле, а не в небе.

И это доказало еще больше надежность нашей пилотируемой техники, что за несколько секунд автоматика отменила старт. Если честно, я не расстроилась, потому что считаю: что не делается, все делается только к лучшему. И моя экспедиция продлилась еще на два дня, что меня осчастливило, потому что это плюс опыт.

Если бы вы видели, сколько было комментариев, и какие они были прекрасные, когда была прямая трансляция взлета в интернете. Было ощущение, что мы реально участвуем в историческом событии. И шквал комментариев: «Маринка, вперед! Космос наш! Белорусы в космосе!»

Я на взлете была очень счастлива. Эти ощущения не передать. Отделения ступеней, первая, вторая и третья, когда мы вышли на орбиту, и наступила невесомость, и ты такой, фух, сразу руки, и ты паришь, и все.

В одном из интервью вы как-то сказали, что верите в знаки Вселенной, в приметы. В какие приметы вы верите? И традицию космонавтов смотреть перед полетом «Белое солнце пустыни» переняли?

Да, мы смотрели «Белое солнце пустыни». Все традиции соблюдали.

Какие есть приметы у космонавтов, о которых мало кто знает?

Посадка дерева на Байконуре, на Аллее космонавтов. Было очень трогательно, символично посадить свое именное дерево. На колесо, конечно, когда едем, это понятное дело.

А что про колесо?

Нужно сходить по маленькой нужде на колесо.

Вот это да! Я, честно говоря, впервые слышу.

Для девушек это немножко по-другому было. Но мужчины, да, действительно соблюдают.

Полет до МКС и обратно, я имею в виду период до прибывания на саму космическую станцию, занял двое суток. Каково это сидеть скукожившись, в скафандре пристегнутым? Чем вы в это время занимались?

Мы сидели в скафандрах 5-6 часов в позе эмбриона, выполняя определенные действия. Нужно было следить за показателями. Конечно, я наблюдала за нашей прекрасной Землей, которая была то сверху, то снизу, то сбоку, то рассвет, то закат, потому что летели мы в закрутке. Так как присутствует эффект пули, ты должен держать определенную траекторию орбиты, и наш корабль постоянно был во вращении.

Ты чувствуешь эту мощь. Под тобой 300 тонн, кипит, бурлит, это реально ощущается, ты сидишь как на пороховой бочке. А деваться некуда. Через 5−6 часов нам разрешили вылететь в бытовой отсек, снять скафандры, поставить на просушку. Командир занимался еще определенными действиями в спускаемом аппарате. А мы с Трэйси готовили ужин для всех нас.

Это не заранее подготовленные тюбики с каким-то питанием или что-то действительно вы там ваяли?

Приготовить драники не было возможности, с удовольствием бы это сделали. Там рацион и питание для командира и двух бортинженеров. Все отдельное, все разное. Консервы, печеньки, сухофрукты. То есть такая более сухая пища, которую не нужно разогревать, потому что там это сделать просто нереально.

Если говорить о том, что разрешено брать с собой на МКС. По регламенту косметика запрещена, но в медицинской укладке допускается наличие пудры, да? А что из дамских штучек все-таки разрешили взять первой женщине?

Бальзам для губ, крем для рук. Ничего такого из декоративной косметики я не брала. Но у моей коллеги Трейси была женская косметичка. И если нужно было на эфир или на репортаж, она делилась со мной.

Экипаж тестируют психологически на совместимость перед полетом?

Конечно, мы работали с психологами в Звездном городке, именно в Центре подготовки космонавтов. Проходили тестирование, работали с разными программами. По нашему экипажу можно сказать, что у нас полная совместимость была. Наш командир Олег Новицкий, наш земляк, Герой России, человек с большой буквы, который постоянно поддерживал меня. Трэйси также поддерживала. Это опытный экипаж. У командира был уже четвертый полет, у Трэйси третий. Можно в космос лететь и ни за что не переживать.

А сложно ли соблюдать личную гигиену в условиях невесомости, когда воду ловишь руками? Сложно с этим?

Это было самое непростое в космосе, в невесомости, потому что бытовые дела делаешь дольше по времени, и непонятно, как вообще с этим быть. Как помыть голову, особенно когда длинные волосы. Понятное дело, мужчинам проще. Но мне первое время было тяжело, потом я привыкла и делала это быстро.

Обычной водой или специальные сухие порошки, как сухой шампунь?

Личная гигиена проводится влажными полотенцами, влажными салфетками, сухими салфетками. Для волос это очищающее средство. Не шампунь, а средство на основе трав. И просто влажным полотенцем вытираешь. Я где-то снимала видео, думаю, что вскоре это покажут.

Все просили, когда узнали, что я буду брать у вас интервью: «А спроси, отличается мужской скафандр от женского, и чем?».